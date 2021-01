AMD haalt Intel in op desktop CPU-marktaandeel voor het eerst in 15 jaar

AMD heeft zojuist voor het eerst in 15 jaren Intel voorbij gestoken als het op desktop CPU-marktaandeel komt. Dat heeft het te danken aan de kracht van de Ryzen-reeks processoren, die voor het eerst in 2017 op de markt kwamen.

De cijfers van het marktaandeel, die door de PerformanceTest benchmarking tool van PassMark Software werden verzameld, toonden dat AMD op 4 januari 2021 wereldwijd een aandeel van 50,8 procent had in de markt van Windows desktop CPU's. Daartegenover stond Team Blue met 49,2 procent. Intel zat op 5 januari al terug op een kleine voorsprong van 0,4 procent, maar AMD heeft hoe dan ook een belangrijke grens overgestoken in de strijd met zijn aartsrivaal.

De laatste keer dat AMD Intel de loef afstak, was in Q1 2006, met een marktaandeel van 53,9 procent. Dat verloor het in het volgende kwartaal, nadat Intel de tegenaanval had ingezet en 11 jaar de koploper werd, met bijna 80 procent van het aandeel van de desktop CPU-markt in Q4 2016.

(Image credit: PassMark Software)

Na de release van de Ryzen-serie CPU's van AMD in 2017 keerde het tij voor Team Red. Het klom snel terug naar een gelijke voet met Intel. Met producten zoals de Ryzen 7 5800X en Ryzen 9 5900X die minder dan drie maanden oud zijn, heb je weinig redenen om te denken dat AMD zich nu zijn voorsprong laat ontnemen.

Nu steeds meer systemen benchmarks krijgen, zullen deze cijfers nog veranderen. Het wordt dus nog afwachten of AMD deze klim kan volhouden, maar aangezien Intel problemen ondervindt om zijn processoren in een 7nm architectuur te krijgen, lijkt het alsof AMD op het juiste pad zit om Intel als het op desktop CPU's aankomt voor te blijven.

Intel blijft de markt van laptops en servers domineren

Ook al heeft Intel deze ronde op het desktop CPU-front waarschijnlijk verloren, het blijft toch de grote baas als het op CPU's voor laptops en servers aankomt. Zoals Techspot aanduidt: met 83,7 procent van de Windows laptops met een Intel CPU die werden getest, moet AMD nog een lange weg afleggen voordat ze Intel bijbenen. Als het op servers aankomt heeft Intel een marktaandeel van 98,6 procent en AMD slechts een luttele 1 procent van alle geteste servers.

Ook al zijn deze cijfers nogal naar een kant gericht, houd er rekening mee dat AMD slechts vier jaar nodig had om van een vergelijkbare positie terug te komen nadat het bijna uit de desktop CPU-markt was geworsteld. Als iemand het kan, dan is de kans groot dat het AMD is.