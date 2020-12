Intel Rocket Lake lek toont 8-core CPU als concurrentie voor AMD Ryzen 5800X

Intel's Rocket Lake vlaggenschip - dat denken we toch, want het is een 8-core model - is gespot in een gelekte benchmark die laat zien dat hij op gelijke voet staat met de AMD Ryzen 5800X (die ook 8-cores heeft).

Bekende Twitter leaker Tum_Apisak ontdekte het bijbehorende Geekbench 5 resultaat, dat een 8-core Rocket Lake processor (11e generatie chips hebben maximaal 8 rekenkernen) in een HP Omen desktop PC toont. De PC-maker gebruikt die vermoedelijk bij testen, als dit resultaat tenminste echt is.

Rocket LakeIntel 00001 Processor, 8 Cores, 16 ThreadsGenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 0Base Frequency 3.41 GHzMaximum Frequency 4.98 GHzHP 886CHP OMEN 30L Desktop GT13-0xxxGeekbench 5 score1645 - 9783https://t.co/tFJdin96zJ pic.twitter.com/rtKLMsFO1XDecember 3, 2020

Hou die korrels zout dus maar klaar. De score van 1.645 in single-core ligt zeer dicht bij de Ryzen 5800X die rond de 1.660 haalde zoals Wccftech opmerkt. Er is een beetje meer speling bij de multi-core score, waarbij Rocket Lake een resultaat van 9.783 haalde, in vergelijking met meer dan 10.400 voor de 5800X.

De Rocket Lake CPU zou volgens die gegevens een 3.4GHz basisklok en 5GHz boost hebben. Dat laatste zal zeker hoger zijn in de definitieve specs, want we hebben eerder geruchten gehoord van potentiële boost klokken van maximaal 5.5GHz.

De prestaties zouden met andere woorden een beetje beter moeten zijn in het eindproduct. Vergeleken met Intel's huidige Comet Lake line-up, en de 8-core 10700K, is deze Rocket Lake chip respectievelijk 21% en 9% sneller in single-core en multi-core.

Veelbelovende vooruitblik

Het is een veelbelovende blik op Intel's next-gen 8-core CPU, en we hebben ook gehoord dat gaming prestaties in het bijzonder een troef zijn. De on-board cache zou namelijk worden opgevoerd, want dit lek toont de Rocket Lake processor met 4MB L2 cache, en 16MB L3.

Rocket Lake zou begin 2021 gelanceerd worden (volgens de geruchten in maart) en de verschijning van een chip in een HP testtoestel is hopelijk een andere kleine indicatie dat Intel op schema zit met de lancering. Vergeet daarnaast niet dat Comet Lake een beetje is opgeschoven en Intel kan zich een uitstel niet veroorloven, aangezien AMD's Ryzen 5000-processoren al verkrijgbaar zijn.

Rocket Lake chips zullen tot slot achterwaarts compatibel zijn met Z490 moederborden en zullen komen met ondersteuning voor PCIe 4.0.