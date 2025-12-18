Vaarwel iRobot: deze robotstofzuigers kunnen je Roomba vervangen

Ooit verwezen we naar robotstofzuigers als Roomba's. De impact van iRobot op huishoudens over de hele wereld was groot en het bedrijf was lange tijd toonaangevend met zijn robotstofzuigers. Dat succes is echter tot een dramatisch einde gekomen, aangezien iRobot eerder deze week faillissement heeft aangevraagd.

Het bedrijf is nu overgenomen door Picea Robotics, maar het is voorlopig onduidelijk wat er op lange termijn met het iRobot-merk zal gebeuren. Eigenaars van een Roomba blijven voorlopig nog gespaard, want iRobot zelf heeft aangegeven dat de robotstofzuigers en de smartphone-app gewoon blijven werken. Ook vervangonderdelen zouden nog een tijdje beschikbaar moeten zijn.

Toch is het verstandig om andere opties te verkennen, aangezien er geen garantie is dat iRobot kan terugkeren naar zijn gloriedagen na de overname door Picea, dat amper tien jaar bestaat. De kans bestaat dat Picea nog één laatste reddingsoperatie uitvoert en als die faalt, kunnen de Roomba's afgevoerd worden. Gelukkig zijn er talloze andere merken met een iets rooskleurigere toekomst voor zich. Hieronder bespreken we enkele robotstofzuigers die je Roomba kunnen vervangen.

Bekijk hier ons overzicht met de beste robotstofzuigers

Dreame: de nieuwe nummer één

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

De val van iRobot heeft goed uitgepakt voor Dreame. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste producent van robotstofzuigers in meerdere landen, waaronder Nederland en België. Dreame heeft meerdere premium robotstofzuigers in hun aanbod die allemaal uitstekend werken en in onze reviews krijgen ze gemiddeld een score van 4,5/5. Of je nu zelf complexe routines en schoonmaakinstellingen voor specifieke ruimtes wil instellen of gewoon op "start" wil tikken en achterover wil leunen, Dreame-robotstofzuigers kunnen het allemaal.

We hebben recent de nieuwe Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete getest, een robotstofzuiger van 1.499 euro (die je gewoonlijk voor 999 euro kan kopen). Deze peperdure robotstofzuiger heeft bewezen dat hij elke euro waard is. Vooral de unieke rollende dweilborstel wordt in de kijker gezet en maakte onze vloeren grondig en gelijkmatig schoon. De andere functies werkten ook uitstekend. Zo reed hij moeiteloos op middelhoog tapijt, dat bovendien goed gereinigd werd dankzij de hoge zuigkracht. De robotstofzuiger kan zelfs over kleine drempels rijden. Er zijn weinig robotstofzuigers die echt alles grondig reinigen alsof we het zelf met de hand zouden doen en de Aqua10 Ultra Roller Complete hoort zonder twijfel bij die kleine groep.

Hoewel Dreame ook goedkopere modellen heeft, blinkt het merk vooral uit met zijn premium modellen. Zo hebben ze ook een robotstofzuiger die niet alleen drie dweilborstels heeft voor verschillende vloertypes, maar die dweilborstels ook automatisch kan wisselen in het schoonmaakstation. Er is daarnaast nog een robotstofzuiger met een grijparm die zelf kleine voorwerpen zoals sokken en kabels aan de kant kan leggen. Als je budget het toelaat en je een robotstofzuiger wil die al het werk van je overneemt, dan moet je bij Dreame zijn.

Ecovacs: groot aanbod in allerlei vormen en maten

(Image credit: Future)

Ecovacs is een andere fabrikant met een uitgebreid aanbod robotstofzuigers. Ook Ecovacs heeft premium modellen, maar hier werden we vooral aangenaam verrast door de goedkopere opties. Zo zijn we aan het einde van vorig jaar aan de slag gegaan met de Ecovacs Deebot N20 Pro Plus. Deze robotstofzuiger is zowel met als zonder schoonmaakstation verkrijgbaar. Als je hem zonder schoonmaakstation wil, ben je iets meer dan 200 euro kwijt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het schoonmaakstation was echter de reden waarom hij opviel. Bijna elk schoonmaakstation heeft een stofzak en dat wil zeggen dat je na een tijdje een nieuwe stofzak moet kopen. De Ecovacs Deebot N20 Pro Plus heeft daarentegen een cilindervormig stofreservoir in het schoonmaakstation. Als dat vol is, klik je de onderkant los en valt het stof in de vuilnisbak. Je hebt daarom geen terugkerende kosten. De dweil deed ongeveer het absolute minimum, maar dat is te verwachten voor deze prijs. Ook de obstakeldetectie werkte erg goed en alleen kleine kabeltjes vormden soms een probleem.

Een ander model dat onze aandacht trok, maar dat we (nog) niet zelf getest hebben, is de Ecovacs Deebot Mini. We vinden schoonmaakstations enorm handig, maar ze worden tegenwoordig wel belachelijk groot en niet iedereen heeft de ruimte nog. De Deebot Mini is een kleine robotstofzuiger met een bijpassend, klein schoonmaakstation (en een klein prijskaartje). Dat kleine schoonmaakstation kan zelfs de dweil automatisch reinigen en drogen.

Samsung: toekomst verzekerd

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung had je wellicht niet verwacht in dit overzicht. Het merk heeft vooral veel steelstofzuigers en heeft momenteel maar twee robotstofzuigers in hun aanbod. Die robotstofzuigers doen ook grotendeels hetzelfde. Het grote voordeel van Samsung is dat er geen kans is dat het bedrijf plots failliet gaat. Hun robotstofzuigers worden bovendien aangestuurd via de SmartThings-app, die ook wordt gebruikt voor alle andere huishoudapparaten. In die zin is Samsung misschien wel de "veiligste" optie op lange termijn.

De Samsung Bespoke Jet Bot Combo Steam en Bespoke Jet Bot Combo AI Steam zijn beide uitstekende robotstofzuigers. Ze missen wel enkele functies die concurrenten wel bieden, omdat ze al wat ouder zijn. Zo kunnen de dweilpads en het borsteltje niet uitgeklapt worden om beter langs randen schoon te maken en kan hij zichzelf niet over drempels katapulteren.

Wij hebben de AI-versie getest en die presteerde bijna vlekkeloos. Hoewel de AI-herkenning obstakels soms foutief labelt, weet hij ze wel perfect te omzeilen. De dweilpads kunnen ook automatisch gereinigd, gedroogd én los geklikt worden. Dat laatste is handig als je iets dikker tapijt hebt zodat er zeker geen contact is tussen de natte dweil en het tapijt.

Ten slotte zijn er nog talloze andere merken waaruit je kan kiezen. Onder andere Eufy en Roborock gaan al jaren mee en produceren degelijke robotstofzuigers. Ook Xiaomi heeft enkele robotstofzuigers in zijn aanbod en we zijn eerder dit jaar aangenaam verrast door de IMOU RV3. Er zijn dus genoeg opties met meer toekomstperspectief dan de Roomba's.