Roborock onthult de Qrevo S Pro robotstofzuiger voor een toegankelijke prijs

Roborock heeft zonet de Qrevo S Pro onthult: een krachtige all-in-one robotstofzuiger die stofzuigen en dweilen grotendeels automatiseert en het huishouden uit handen neemt. De Qrevo S Pro bouwt voort op het succes van de Roborock QV 35A / QR 598 van vorig jaar en introduceert een reeks verbeteringen die zorgen voor nog betere prestaties en gebruiksgemak. Daarmee positioneert Roborock dit model als een complete all-in-one dock oplossing die een premium schoonmaakervaring biedt tegen een sterke prijs-kwaliteitverhouding.

Roborock Qrevo S Pro: slim, krachtig en grondig

De Roborock Qrevo S Pro combineert krachtige zuigprestaties met geavanceerde dweiltechnologie, waardoor vloeren in één schoonmaakronde grondig worden gereinigd. Met een zuigkracht tot 18.500 Pa worden stof, vuil en haren effectief verwijderd van zowel harde vloeren als tapijt.

Dankzij een slimme, uitschuifbare dweilarm bereikt het apparaat ook randen en moeilijk toegankelijke plekken, zoals langs plinten en in hoeken – plekken die bij traditioneel schoonmaken vaak worden overgeslagen. De toevoeging van een anti-tangle SideBrush helpt bovendien om vastgelopen haren te voorkomen en zorgt voor een efficiëntere schoonmaak, ook in huishoudens met huisdieren.

De robot past zich automatisch aan verschillende vloertypes aan en zorgt voor een consistent schoon resultaat in elke ruimte. Zo worden zowel stof als hardnekkige vlekken effectief aangepakt, zonder dat gebruikers hoeven in te grijpen.

Volledig geautomatiseerd: minder omkijken naar schoonmaken

Ook het onderhoud is grotendeels geautomatiseerd. Het multifunctionele dock maakt gebruik van 75°C High-Temperature Mop Self-Cleaning, droogt de dweilen met warme lucht en leegt het stofreservoir automatisch, zodat vuil netjes wordt opgevangen. Hierdoor kunnen gebruikers wekenlang genieten van een schoon huis, zonder tussentijds onderhoud.

Daarnaast herkent de robot automatisch tapijten en past hij zijn instellingen hierop aan, bijvoorbeeld door de dweilen tijdelijk op te tillen. Zo worden zowel harde vloeren als tapijt optimaal gereinigd.

Dankzij geavanceerde navigatie en slimme sensoren beweegt de Qrevo S Pro soepel door het huis. Obstakels worden herkend en vermeden, terwijl de schoonmaakroute continu wordt geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie.

Via de app kunnen gebruikers ten slotte eenvoudig schoonmaakschema’s instellen, specifieke zones selecteren en voorkeuren aanpassen. Zo sluit de schoonmaak naadloos aan op het dagelijkse ritme van het huishouden.

De nieuwe Qrevo S Pro is vanaf 27 april verkrijgbaar via geselecteerde retailers en online partners, waaronder Coolblue, Bol.com en Amazon. Bij Coolblue wordt hij verkocht als Roborock Qrevo S ProX voor 589,99 euro, terwijl bol en Amazon hem aanbieden als de Roborock Qrevo S Pro (ook 589,99 euro) en Roborock Qrevo S Pro Set (599,99 euro). Het gaat om hetzelfde basismodel; alleen de meegeleverde accessoires verschillen per bundel.