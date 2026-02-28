Onze expert ontkracht 8 mythes over robotstofzuigers

Ons team reviewt al jaren robotstofzuigers en we krijgen regelmatig vragen van vrienden en familie hierover. Vragen gaan van "hoeveel moet ik uitgeven?" tot "wat vind je van dit merk?" en soms (helaas) ook "ik heb deze robotstofzuiger net gekocht, is die eigenlijk goed?"

Er bestaan tegenwoordig meerdere mythes en vooroordelen over robotstofzuigers. Ik neem hier even de tijd om de belangrijkste te ontkrachten, zodat jij weet wat je nu echt kunt verwachten.

1. "Ze stofzuigen alleen"

Nieuwsflits: moderne robotstofzuigers kunnen ook dweilen en doen dat verrassend goed. Ik durf zelfs te zeggen dat het tegenwoordig vrij moeilijk is om een robotstofzuiger te vinden zonder dweil.

Het niveau van dweilen varieert wel. Goedkope, eenvoudige robotstofzuigers zoals de Ecovacs N20 Pro Plus met een dweilpad aan de onderkant gaan geen wonderen verrichten. Je moet die dweilpad dan ook handmatig verwijderen als je een mix van harde vloeren en tapijten hebt. Anders heb je een nat tapijt en daar wordt niemand blij van.

(Image credit: Future)

Duurdere robotstofzuigers, zoals de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, hebben daarentegen rollende of draaiende dweilborstels die grondiger schoonmaken. Vaak kunnen robotstofzuigers ze ook optillen of zelfs achterlaten in het schoonmaakstation zodat er geen contact is tussen de dweil en eventuele tapijten. De dweil kan zelfs gereinigd én gedroogd worden in het schoonmaakstation.

2. Ze werken maar op één verdieping

Voorlopig kunnen robotstofzuigers niet zelf de trap op. Dat betekent niet dat je robotstofzuiger beperkt is tot één verdieping. Je moet hem gewoon zelf de trap op en af dragen.

De meeste apps voor robotstofzuigers kunnen meerdere plattegronden opslaan, zodat je elke verdieping in kaart kunt brengen en de robot vervolgens naar de verdieping kunt tillen die moet worden schoongemaakt. Hij kan tijdens het schoonmaken niet terugkeren naar zijn dock om op te laden of zijn stofbak te legen, maar verder werkt hij gewoon. Dankzij de klifsensoren zal hij trouwens niet van de trap vallen.

3. Roomba's van iRobot zijn nog steeds een goede keuze

Roomba's bestaan nog steeds, hoewel de toekomst van iRobot een tijdje onzeker leek. Ze staan echter al een tijdje niet meer bovenaan de ranglijst. Merken als Roborock, Dreame, Ecovacs en Eufy hebben de Roomba's ingehaald op vlak van zuigkracht, functies en prijs-kwaliteitverhouding. Als je niet weet welk merk je dan wel moet kopen, kan je een kijkje nemen bij ons overzicht met de beste robotstofzuigers.

4. Ze zijn niet geschikt voor (lange) haren van huisdieren

Huisdierharen zijn ‘plakkerig’, dus het is voor elke stofzuiger een uitdaging om ze uit het tapijt te halen, laat staan voor een robotstofzuiger. Toch kunnen robotstofzuigers erg handig zijn hier, simpelweg omdat ze zo vaak kunnen schoonmaken als je wilt, zonder dat jij iets hoeft te doen.

Deze regelmatige, lichte schoonmaakbeurten kunnen helpen voorkomen dat haren zich ophopen. Zo ligt er geen volledige tweede hond aan haren verspreid in je huis als je met de hand stofzuigt. Robotstofzuigers zijn ook uitstekend geschikt voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder het bed, waar haren zich snel ophopen.

(Image credit: Future)

Er zijn wel een paar andere aspecten waarop je moet letten. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een hoge zuigkracht (10.000 Pa of meer) en controleer of de robotstofzuiger een antiklitborstel heeft. Bij een normale borstel zullen lange haren er volledig omheen gedraaid worden tot de borstel uiteindelijk vastzit. Vervolgens mag jij de schaar erbij nemen om die haren kapot te knippen.

5. Ze zijn complex

Elke degelijke, moderne robotstofzuiger loodst je door het installatieproces, dat doorgaans niet meer inhoudt dan het downloaden van de juiste app en het verbinden van de robot met het internet. Dit duurt meestal vijf tot tien minuten.

De meeste zullen vervolgens vragen om kort rond te rijden om een kaart te maken van je woning, waarbij de robot door elke kamer rijdt en een basiskaart maakt die je (meestal) kunt bewerken. Je kunt eerst opruimen, stoelen optillen, enzovoort, maar zelfs als je dat niet doet, zal de robot de kaart nog bijwerken wanneer hij daadwerkelijk schoonmaakt.

Je kan routines aanmaken, schoonmaakopdrachten per kamer instellen, aangeven of de dweil al dan niet gebruikt moet worden in bepaalde zones en nog veel meer. Maar als dat allemaal heel uitdagend klinkt, ga je gewoon voor de basisinstelling waarbij de robotstofzuiger het hele gebied schoonmaakt. Sommige robotstofzuigers, zoals de Bosch Spotless Max, hebben ook een soort van AI-schoonmaakmodus waarbij ze zelf de optimale instellingen bepalen en die kunnen aanpassen op basis van de vloer.

6. Ze kunnen niet overweg met rommel

Moderne robotstofzuigers zijn uitgerust met navigatietechnologie waarmee ze obstakels kunnen omzeilen. De meest geavanceerde modellen kunnen ook het type rommel identificeren en bepalen wat ze moeten vermijden en wat niet. Kortom, een beetje rommel is over het algemeen geen probleem.

Dat gezegd hebbende, zijn er enkele beperkingen waar je rekening mee moet houden. Vooral "dunne" obstakels worden vaak gemist. Zelfs de duurste robotstofzuigers kunnen verwikkeld raken in een dun oplaadkabeltje. Sokken, schoenen en stoelpoten worden wel netjes vermeden.

(Image credit: Future)

7. Ze kunnen een steelstofzuiger vervangen

Robotstofzuigers kunnen goed zijn, maar ze kunnen een steelstofzuiger niet helemaal vervangen. Er zijn een aantal dingen die zelfs de duurste, meest geavanceerde robotstofzuigers niet kunnen. Een voor de hand liggend voorbeeld is het stofzuigen van trappen. Roborock heeft op CES wel een prototype laten zien dat traptreden kon stofzuigen, maar die traptreden waren veel breder dan gemiddeld. Je bank of matras zal je bijvoorbeeld ook handmatig moeten schoonmaken.

Wat robotstofzuigers intussen wel kunnen, is tapijt grondig schoonmaken. De combinatie van een hogere zuigkracht en rubberen borstels die vastzittend vuil losmaken, heeft ervoor gezorgd dat je tenminste niet meer handmatig je tapijt moet stofzuigen.

8. Ze kosten een fortuin

Dit hangt natuurlijk af van je budget en er zijn wel degelijk robotstofzuigers van meer dan 1.000 euro. Die kunnen dan over kleine opstapjes rijden, dweilen alsof je dat met de hand deed, dikke tapijten stofzuigen en zelfs automatisch schoonmaakmiddel doseren. Anderzijds heb je voor 500 euro al een robotstofzuiger met een goede zuigkracht en degelijke dweil.

Robotstofzuigers krijgen ten slotte vaak korting, vooral oudere topmodellen. Zo kostte de Dreame X50 Ultra Complete aanvankelijk 1.499 euro, terwijl zijn prijs nu gedaald is naar 849 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar het maakt wel duidelijk hoe hoog de kortingen soms kunnen zijn. Laat je daarom niet afschrikken door de adviesprijs en controleer altijd de huidige verkoopprijs bij verschillende winkels.