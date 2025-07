Waarom we niet langer iRobot-robotstofzuigers aanbevelen

In een nog niet zo heel ver verleden was iRobot bijna een synoniem voor robotstofzuiger. De Roomba-robotstofzuigers van het merk waren talrijk aanwezig in verschillende prijsklassen, waardoor er voor ieder huishouden wel een geschikt model was. Onze reviews waren ook overwegend positief, maar we merkten wel dat iRobot de concurrentie niet meer kon bijhouden op sommige vlakken.

Wie ons overzicht met de beste robotstofzuigers recent heeft bekeken, heeft wellicht opgemerkt dat er geen enkele iRobot-robotstofzuiger te bespeuren is. Dat is geen foutje, we raden het inderdaad niet meer aan om een iRobot te kopen als je op zoek bent naar een robotstofzuiger en daar zijn verschillende redenen voor.

Financiële problemen en een grote ontslagronde

Hoewel iRobot al zo'n 35 jaar bestaat, is de winst de voorbije jaren sterk afgenomen. In maart van dit jaar was er sprake van een netto verlies van 77,1 miljoen dollar (65,7 miljoen euro). Als gevolg van deze oplopende verliezen, zijn er besparingen doorgevoerd in de vorm van een grote ontslagronde. Het bedrijf heeft maar liefst 51 procent van zijn personeel ontslagen en daarbovenop nog bespaard op marketingkosten.

Er was één opportuniteit die iRobot uit deze financiële put had kunnen halen en dat was een volledige overname door niemand minder dan Amazon. De Europese Unie heeft deze overname echter tegengehouden om verschillende redenen. De EU vreesde onder andere dat Amazon zijn dominante positie zou misbruiken om iRobot te bevoordelen ten opzichte van andere fabrikanten.

Geen marketingbudget, geen reviews

De besparingen op vlak van marketing hebben wij ook gemerkt. Dit heeft namelijk impact op de beschikbaarheid van robotstofzuigers die we kunnen testen. De laatste robotstofzuiger van iRobot die wij hebben kunnen testen, was de iRobot Roomba Combo Essential in mei 2024. Er zijn daarna nog enkele nieuwe iRobot-stofzuigers gelanceerd, waaronder de iRobot Roomba Combo 10 Max. We hebben gevraagd of we deze konden testen en hebben daarna geen reactie meer ontvangen.

In maart van dit jaar kwam iRobot nog met een volledig nieuwe serie robotstofzuigers. Voor de lancering werden we uitgenodigd op een digitale briefing waar we alles te horen te kregen. Volgens iRobot zelf was dit de grootste en meest uitgebreide line-up in de geschiedenis van het merk. Dat klonk veelbelovend en ook hier vroegen we of we de nieuwe robotstofzuigers konden reviewen. In eerste instantie kregen we als antwoord dat het normaal mogelijk zou zijn. Toen we een paar maanden later nog niets hadden gehoord en zelf een update vroegen, kregen we wederom geen antwoord.

Geen reviews, geen aanbevelingen

In onze koopgidsen staan alleen producten die we zelf hebben getest. Aangezien de oude modellen, die we wel nog hebben getest, bijna nergens meer verkrijgbaar zijn en we de nieuwe robotstofzuigers niet kunnen testen, is het logische gevolg dat er geen enkele iRobot meer in dat overzicht staat.

Hoewel de nieuwe robotstofzuigers, zoals de Roomba 205 met DustCompacter, op papier degelijk zijn, raden we je alsnog af om die te kopen. Dat heeft te maken met de financiële problemen van iRobot als geheel. Er zijn zelfs voorspellingen dat het bedrijf over minder dan een jaar failliet zal gaan en dat kan desastreuze gevolgen hebben.

Elke iRobot-robotstofzuiger wordt bediend met de iRobot-app en elk model kan ook verbinding maken met het internet. Als iRobot niet meer bestaat, wordt de app niet meer onderhouden en bestaat de kans dat de app gewoon van de ene op de andere dag niet meer werkt. Wie nu een iRobot koopt, is niet meer zeker hoe lang die nog naar behoren zal werken en dat alleen is al een grote reden om voor een ander merk te kiezen.

Niet meer overal verkrijgbaar

Ten slotte is de beschikbaarheid nog een probleem. Bij Coolblue vinden we momenteel geen enkele iRobot meer en hetzelfde geldt voor Expert. Bij MediaMarkt zijn in Nederland en België slechts een handjevol robotstofzuigers rechtstreeks verkrijgbaar, terwijl de meeste modellen via externe verkopers aangeboden worden. Ook bij bol zijn iRobot-stofzuigers alleen nog beschikbaar bij externe verkopers. Het feit dat iRobot niet langer verkocht wordt door de grootste (online) retailers in Nederland en België belooft niet veel goeds voor de toekomst van het merk.