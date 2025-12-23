iRobot CEO stelt Roomba-eigenaars gerust over de toekomst van hun robotstofzuigers

Vorige week kwamen we erachter dat Roomba-fabrikant iRobot wordt overgenomen door het Chinese bedrijf Picea, als onderdeel van het Chapter 11-faillisementsproces. Dit nieuws zorgde voor zorgen bij eigenaars van Roomba-stofzuigers. Zij wisten namelijk niet hoe het vanaf nu verder zou gaan op het gebied van productondersteuning en of ze hun garantie wel zouden behouden.

Wij spraken met iRobot CEO Gary Cohen over de toekomst van de producten van het bedrijf en wat klanten kunnen verwachten. Hij verzekerde ons dat klanten zich nergens zorgen over hoeven te maken.

De app zal blijven, de producten zullen blijven en we zullen klanten blij blijven maken met de huidige productlijn. Gary Cohen, iRobot CEO

"De zaken gaan gewoon door," liet Cohen ons weten. "De app werkt, de garanties worden gehandhaafd." Het eerste persbericht over de overname gaf aan dat er geen onmiddellijke verstoring van de normale gang van zaken werd verwacht en toen we Cohen vroegen of de app en producten op de lange termijn ook nog ondersteund zouden worden, bevestigde hij dat die aanname "correct" was.

"Het [Roomba's die stoppen te werken] was nooit gebeurd, maar het gebeurt nu [zeker] niet," voegde hij toe. "Nu dat we een weg vooruit hebben, zal de app blijven bestaan, de producten blijven bestaan... We zullen firmware-updates voor de producten hebben, wat een van de voordelen is van deze [product]categorie - we voorzien de markt constant van software-updates. Die zullen dus blijven komen."

Een soepele overgang

iRobot was ooit het merk met sommige van de beste robotstofzuigers op de markt, maar het merk begon de afgelopen jaren achter te lopen op de concurrentie. Cohen heeft echter goede gevoelens bij wat deze deal betekent voor de toekomst van het merk. Hij bevestigde dat iRobot en Picea al nieuwe producten en accessoires aan het ontwikkelen zijn en dat we de eerste lanceringen mogelijk al in de lente van 2026 kunnen verwachten (in ieder geval in de VS en het VK).

Een deel van de reden waarom de overgang redelijk soepel zou moeten verlopen, is dat Picea al een tijdje samenwerkt met iRobot. Die samenwerking begon zelfs voor de gefaalde Amazon-overname van 2024 en Picea was dus ook al betrokken toen iRobot eerder dit jaar ondersteuning voor al zijn oude producten stopzette en die producten verving door een compleet nieuwe line-up.

Die nieuwe line-up is overigens nog niet eens volledig uitgerold. Aangezien ook niet alle producten een groot succes waren (zo kreeg de iRobot Roomba 205 DustCompactor een erg matige score van ons), vroegen we ons ook af of iRobot wel verder zou gaan met die line-up. Cohen bevestigde dat het plan is om verder te gaan met het upgraden van de huidige modellen, maar ook om nieuwe modellen te introduceren om te blijven concurreren met rivalen.

"De Europese markt heeft een erg snelle [release-]cyclus [voor producten], en we zitten al in dat hamsterwiel," voegde hij toe. "Maar we moeten ook producten hebben die stabiel zijn. Dus ik denk dat je line-ups zal zijn die misschien wat extra features hebben die [de huidige opties] vervangen of ernaast blijven bestaan."

Cohen wil echter vooral vasthouden aan een klantvriendelijke aanpak, in plaats van zich mengen in een strijd met andere merken voor wie de meeste features en de beste specs kan bieden. Dat lijkt wel een beetje de focus te zijn op deze markt. Wat er uiteindelijk ook precies gebeurt, wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.