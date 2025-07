Dreame onthult Aqua10 Ultra Roller Complete robotstofzuiger met nieuw dweilsysteem

Dreame heeft vandaag de gloednieuwe Aqua-serie robotstofzuigers onthuld met als eerste model de Aqua10 Ultra Roller Complete. De robotstofzuiger focust vooral op dweilen en is uitgerust met een geheel nieuw systeem dat de dweil te allen tijde schoon moet houden. Door de dweilpads te vervangen door zelfreinigende, met water gespoelde dweilborstels, moet de serie "echt vlekkeloze, handsfree resultaten" leveren.

De AquaRoll-dweilborstel reinigt zichzelf continu met schoon water terwijl hij ronddraait met 100 tpm en reinigt zichzelf met schoon water. Een schraper voert het vuile water in een apart reservoir af. Met twaalf sproeikoppen en slimme drukregeling past de robotstofzuiger de waterstroom aan om hardnekkige vlekken aan te pakken. Het gesloten circuit zorgt ervoor dat er alleen schoon water wordt gebruikt, waardoor er geen enkele kans is dat vuil water hergebruikt wordt.

De FluffRoll-technologie is een module achter de hoofdroller die 1.000 tpm in tegengestelde richting draait. Door deze omgekeerde rotatie worden de vezels van de dweil tijdens het gebruik pluizig en los, waardoor de dweil zachter, flexibeler en duurzamer wordt. Het resultaat is, volgens Dreame, een dweil die fijn stof opneemt, in voegen van tegels doordringt en hardnekkige vlekken effectiever aanpakt. Zodra het reinigen is voltooid, gaat de roller een zelfreinigende cyclus in met heet water tot 100 °C.

Tapijt of drempels? Geen probleem!

Op tapijten activeert de Aqua10 Ultra Roller Complete automatisch het AutoSeal Roller Guard-systeem die zich over de dweilborstel sluit. Dit voorkomt dat vocht op tapijten druppelt en zorgt voor een effectieve scheiding tussen natte en droge zones.

Dankzij het ProLeap-systeem met intrekbare robotpoten kan de robotstofzuiger automatisch op drempels, dikke tapijten of oneffenheden tot 8 cm rijden. Het Triple-Wheel AgiLift-chassis met drie wielen zorgt ervoor dat de robotstofzuiger snel over kleine drempels tot 30 mm kan rijden. De LDS-module met verschillende sensoren voor obstakeldetectie kan daarnaast ingetrokken worden zodat de Aqua10 Ultra Roller Complete onder meubels en bedden kan rijden.

De Aqua10 Ultra Roller Complete zal vanaf het vierde kwartaal van 2025 te koop zijn. Informatie over de prijs en lanceringsdatum worden later bekendgemaakt.