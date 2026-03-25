Deze Roborock-robotstofzuiger heeft een unieke "sonische" dweil

Roborock staat bekend om zijn heel degelijke robotstofzuigers en heeft dit jaar al twee nieuwe robotstofzuigers onthuld, de Saros 20 en Qrevo Curv 2 Flow. Deze twee modellen kunnen zowel stofzuigen als dweilen en de Qrevo heeft bijvoorbeeld een rollende dweilborstel, zoals de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Roborock breidt zijn assortiment in de Benelux nu verder uit met de Saros 20 Sonic, die een unieke "sonische" dweil heeft.

De Saros 20 Sonic zal naar verwachting in april gelanceerd worden en heeft voorlopig nog geen adviesprijs. Hij zal vermoedelijk rond dezelfde prijs zitten als de bestaande Saros 20 en Saros 20X, die momenteel rond de 1.300 euro te koop zijn.

Dit nieuwe model richt zich op dieptereiniging van hardnekkige vlekken dankzij het VibraRise 5.0 sonische dweilsysteem, waarbij de dweil tot 4.000 keer per minuut trilt om hardnekkige en ingedroogde vlekken los te weken en schrobben.

Het artikel gaat hieronder verder.

Met een zuigkracht tot 36.000 Pa en een navigatiesysteem dat meer dan 300 soorten obstakels herkent, is dit de Saros 20 Sonic ontworpen voor huishoudens die maximale prestaties verwachten. Het vernieuwde RockDock wast de dweil met heet water, droogt deze automatisch en leegt het stofreservoir, waardoor hij vrijwel volledig zelfstandig functioneert.

Het verschil met de Saros 20 is dat deze Sonic-versie zich op dieptereiniging van hardnekkige vlekken focust. De reguliere Saros 20 is daarentegen eerder een all-round robotstofzuiger.