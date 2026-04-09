Dyson onthult handventilator met een prijs waar je het warm van krijgt

Dyson heeft zojuist een handventilator onthuld die je op je bureau kunt zetten, mee kunt nemen in het openbaar vervoer of zelfs om je nek kunt dragen. De Dyson HushJet Mini Cool Fan heeft een compact ontwerp zonder ventilatorbladen en vijf standen, plus een boostknop voor snelle verkoeling.

Hij gaat tot zes uur mee op één oplaadbeurt en weegt 212 gram. Er hoort ook een Neck Dock bij (oftewel: een touwtje) om hem handsfree te gebruiken, evenals een oplaadstandaard, reisetui en USB-C-oplaadkabel. Andere accessoires die los verkrijgbaar zijn, zijn onder andere een Universal Mount om de ventilator aan voorwerpen zoals kinderwagens of fitnesstoestellen te bevestigen en een Clip Grip om hem aan riemen of jassen te bevestigen.

De HushJet Mini Cool Fan is verkrijgbaar in drie kleuren: Ink/Cobalt, Carnelian/Sky en Stone/Blush. Dyson staat niet bekend om goedkope producten en dat zien we ook hier. Deze handventilator kost namelijk 99 euro en is verkrijgbaar vanaf de tweede helft van mei.

De nieuwe ventilator ziet er opvallend uit, maar zou dankzij het HushJet-mondstuk stil moeten zijn. Dit mondstuk dempt de frequenties, zodat je niet wordt afgeleid door het gezoem van de motor.

De Dyson HushJet Mini Cool Fan is slechts enkele weken na de Shark ChillPill gelanceerd, een andere kleine ventilator met een oplaadbare batterij die is ontworpen voor gebruik binnenshuis of onderweg. De ChillPill kan echter ook een koele mist verstuiven en heeft een koelplaat die je op je polsen kan leggen.

Ten slotte zijn er nog een heleboel goedkopere handventilatoren te vinden, onder andere van het merk Jisulife. Een van hun handventilatoren kan je bijvoorbeeld gebruiken als zaklamp, powerbank, heeft de vorm van een beertje en kost gewoonlijk rond de 20 euro op Amazon.