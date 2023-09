Kan de Pixel Watch 2 eindelijk Garmin verslaan?

Nog even en dan lanceert Google zijn nieuwste wearable: de Google Pixel Watch 2. We waren al flink tevreden over de originele Pixel Watch, dus we wachten dan ook met smart op de nieuwste telg in de familie.



Het is een interessante tijd voor wearables. De nieuwste Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 zijn ook op het toneel verschenen, maar tot nu toe kan geen enkele smartwatch het opnemen tegen de smartwatches van Garmin als het aankomt op batterijduur en de hoeveelheid functies.



De verwachte smartwatch bevat een hele reeks nieuwe functies en verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Komt de Pixel Watch 2 dan wellicht in de buurt van Garmin?

(Image credit: Google)

Verbeterde specs

Voordat we de vergelijking maken, moeten we eerst de innovaties van de Pixel Watch 2 bespreken. De smartwatch krijgt, als de geruchten kloppen, nu de Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor. Dit is sowieso een flinke stap in vergelijking met de wat zeker een sprong voorwaarts is ten opzichte van de Exynos 9110 in de originele Pixel Watch. Dit zou moeten zorgen voor een snellere en efficiëntere prestaties, wat tevens zou kunnen resulteren in een langere batterijduur dan de originele 24 uur.

De nieuwe smartwatch behoudt met 2GB RAM evenveel werkgeheugen als zijn voorganger. Het display krijgt wel upgrades op het gebied van helderheid, hoewel de grootte en resolutie hetzelfde blijven.

De toevoeging van ultrawideband (UWB) is interessant en zou de gebruiksvriendelijkheid verhogen. Met ultrawideband is het eenvoudiger om apparaten te vinden of zelfs je auto te ontgrendelen. Bovendien draait de Pixel Watch 2 op de nieuwe WearOS 4, wat zorgt voor naadloze updates.

(Image credit: TechRadar)

Beter of gewoon anders?

Deze upgrades beloven veel, maar hoewel de Pixel Watch 2 met zijn nieuwe processor en een iets grotere batterij (van 294mAh naar 306mAh) waarschijnlijk een betere batterijduur heeft dan zijn voorganger, lijkt het erop dat het nog steeds niet kan concurreren met Garmin.

De batterijen van Garmin-horloges, zoals de Fenix 7, gaan weken mee en als je de expeditiemodus aanzet zelfs maanden. Bovendien hebben sommige Garmin-modellen, zoals de Instinct 2 Solar, de mogelijkheid om op te laden met zonne-energie, wat een oneindige batterijduur kan betekenen als je genoeg in de zon bent.

Garmin heeft ook een breed scala aan horloges voor verschillende sporten en activiteiten. Van de robuuste Fenix-serie tot de slanke Venu-lijn, er is voor elk wat wils. Hoewel Google zijn tweede horloge uitbrengt, heeft Garmin jaren van ervaring en een gigantische catalogus aan smartwatches op elk niveau.

Hoewel de Pixel Watch 2 waarschijnlijk goed werkt met Android-apparaten en vooral met Pixel-smartphones, zijn Garmin-horloges ontworpen om zowel met Android als iOS te werken. Welke telefoon je ook hebt en wat je volgende telefoon ook zal worden, een Garmin zal gegarandeerd optimaal werken.