De 9 grootste upgrades voor de Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 ziet er niet uit als een van de meest indrukwekkende Apple-upgrades. Het horloge ziet er bijna precies hetzelfde uit als de Apple Watch Series 8, behalve dan als je kiest voor de nieuwe roze variant.

Toch zijn er vanbinnen en vanbuiten een aantal belangrijke upgrades en updates te vinden die het apparaat over het algemeen een grotere verbetering maken dan we hadden verwacht.

Is die verbetering dan ook groot genoeg om de gemiddelde eigenaar van een Apple Watch Series 8 aan te sporen om zijn prima horloge in te ruilen voor een van de nieuwe beste Apple Watches? Misschien niet, maar een aantal van deze veranderingen zouden er gedurende de komende paar maanden toch op een subtiele manier voor kunnen zorgen dat we anders zullen omgaan met onze smartwatches.

Als je op zoek bent naar een steviger horloge van Apple dat meer bedoeld is voor buitenactiviteiten, dan kan je ook nog kiezen voor de nieuwe Apple Watch Ultra 2, die recentelijk samen met de Apple Watch 9 onthuld is.

1. Dezelfde helderheid als de Apple Watch Ultra

(Image credit: Apple)

Het scherm van de Apple Watch Series 9 is dit jaar niet groter of scherper geworden, maar de piekhelderheid is wel verhoogd. Deze zit nu op het niveau van de eerste Apple Watch Ultra.

We hebben nu te maken met een piekhelderheid van 2.000 nits en dat is ongeveer het dubbele van wat je kan verwachten bij zelfs veel high-end smartphones. Ook de Apple Watch Series 8 had een piekhelderheid van 1.000 nits. Eerlijk gezegd is 1.000 nits ook wel prima, zelfs als je buiten gaat sporten op een heldere, zonnige dag. Toch zeggen we zeker geen nee tegen een hogere helderheid, want daardoor zal het display op het horloge nog iets duidelijker af te lezen zijn.

2. Ook extreem lage helderheid (voor in de bioscoop)

We zien misschien niet heel erg onder de indruk van de nieuwe piekhelderheid van 2.000 nits op de Apple Watch Series 9, maar we zijn wel onder de indruk van nieuwe laagste helderheid van 1 nit.

Dit is iets dat heel handig zal zijn als je bijvoorbeeld een film gaat kijken in de bioscoop. In dat soort situaties kunnen smartwatches redelijk afleidend zijn voor anderen (en voor jezelf), aangezien het dan zo donker is en je dan duidelijk het licht van het scherm kan zien. Hopelijk heb je hier met de Apple Watch Series 9 geen last meer van.

3. Verbeterde bediening via gebaren

(Image credit: Apple)

De Apple Watch maakt al sinds de verschijning van het eerste model deels gebruik van gebaren voor de bediening. Zo telt bijvoorbeeld het bewegen van je pols richting je gezicht, zodat het scherm oplicht, ook als bediening via een gebaar. Veel van dit soort gebaren zijn tot nu toe redelijk onopvallend geweest, maar daar komt nu verandering in.

De Apple Watch Series 9 biedt namelijk ondersteuning voor het 'Tik dubbel'-gebaar met je duim en wijsvinger. Als je deze vingers twee keer snel achter elkaar tegen elkaar tikt, dan herkent het horloge dit gebaar en kan er een bepaalde actie mee worden uitgevoerd. In de muziek-app kan je hiermee de muziek afspelen/pauzeren. Je kan met dit gebaar ook een telefoontje aannemen en weer ophangen. Verder kan je het ook nog gebruiken voor het snoozen van je wekker en dat is toch wel erg gevaarlijk.

Deze feature is enigszins afhankelijk van de nieuwe processor van de Apple Watch Series 9 (al bestond er wel al een vergelijkbare feature die op oude modellen een beetje verstopt zat). Het gebaar wordt geregistreerd door een combinatie van de accelerometer, de gyroscoop en door de manier waarop deze beweging je bloedstroom beïnvloedt, wat te zien is via de optische hartslagmeter.

4. Nieuwe Apple S9-processor

Apple heeft eindelijk echt een nieuwe processor ontwikkeld voor de Watch Series 9. Deze schijnt 60% meer transistors te hebben dan het vorige model, 30% snellere graphics en dubbel zoveel 'machine learning'-kracht (wat ook invloed heeft op dingen zoals de bediening via gebaren en Siri die nu ingebouwd zit).

Volgens Apple is dit de “meest krachtige horlogechip tot nu toe" en deze wordt dan ook gebruikt in de Watch Ultra 2. Dit soort uitspraken hoor je natuurlijk wel vaker, maar dit keer is de chip in de Apple Watch ook écht verbeterd. Meestal geeft Apple zijn horloge-chips elk jaar wel een nieuwe naam, maar de Apple Watch Series 6, Series 7 en Series 8 hadden eigenlijk gewoon vrijwel dezelfde processors als het gaat om de werkelijke prestaties. Er werden steeds wel wat nieuwe features toegevoegd, dus daarom toch een nieuwe naam. Dit is de eerste flinke upgrade in jaren.

5. Toegang tot Siri zonder je iPhone

De extra kracht van de Apple Watch Series 9 wordt (voor nu) niet gebruikt om bijvoorbeeld zware 3D-games op je horloge te laten draaien. Een van de belangrijkste dingen die de nieuwe chip mogelijk maakt is het gebruiken van Siri via het horloge zelf, waarbij je niet per se verbinding met het internet of je iPhone nodig hebt.

Je kan Siri natuurlijk zonder internet geen vragen stellen over sportuitslagen of iets dergelijks. Apple heeft echter wel voorbeelden genoemd van dingen waarvoor je Siri wel offline kan gebruiken, zoals het beginnen van een workout. De Apple Watch Series 9 is namelijk wel krachtig genoeg op het gebied van machine learning om op betrouwbare wijze dit soort spraakopdrachten te herkennen zonder internetverbinding of verbinding met je iPhone.

6. Apple U2-chip

Naast de nieuwe Apple S9-chip heeft de Watch Series 9 ook een geüpgradede Apple U2-chip. De Apple Watch Series 8 had daarentegen een Apple U1-chip.

Dit is de chip die de indrukwekkende 'Zoek mijn'-ervaring op recente Apple-apparaten mogelijk heeft gemaakt. Heb je dit nog nooit gebruikt? Waar het op neerkomt is dat je er niet gewoon meer een alarm afgaat als je je telefoon of een ander apparaat met de chip wil terugvinden. Apple U1-apparaten kunnen je laten zien in welke richting je het apparaat kan vinden en hoe ver weg het precies is (als je al in de buurt bent).

Wat is er dan eigenlijk nieuw aan de Apple U2-chip? Zijn bereik is drie keer zo groot als die van de oudere generatie en dat betekent waarschijnlijk dat je de 'Zoek mijn'-informatie vanaf verder weg al kan zien. Je kan dan dus al sneller de pijltjes volgen om je misplaatste iPhone terug te vinden.

7. Automatische interactie met HomePod

Er is nog een handige feature die mogelijk wordt gemaakt door de nieuwe U2-chip, maar daar zal je alleen profijt van hebben als je ook al een HomePod mini of een HomePod 2 hebt. Wanneer je in de buurt van je HomePod komt, worden er nu namelijk automatische muzieksuggesties weergegeven op je Apple Watch Series 9.

Je ziet deze verschijnen bij de widgets die je te zien krijgt wanneer je de kroon gebruikt om naar beneden (onder de wijzerplaat) te scrollen. Het is mogelijk dat deze feature ook op de Watch Series 8 zal verschijnen als een standaard onderdeel van watchOS 10. De HomePod mini zelf heeft namelijk ook gewoon nog een Apple U1-chip en niet de nieuwe Apple U2.

8. Nieuwe bandjes (geen leer meer)

Er valt over te discussiëren of dit als een upgrade kan worden gezien. Apple heeft zijn leren bandjes gedumpt en zal dan ook vanaf nu helemaal geen leer meer gebruiken voor de zijn producten. Het bedrijf kiest voor materialen die een lagere 'carbon footprint' hebben.

Het leren bandje wordt vervangen door een nieuw materiaal dat Apple 'FineWoven' noemt. Dit hecht gevlochten stofje is overigens niet bedoeld om leer na te bootsen en dat is misschien maar goed ook, want veel nepleer houdt het niet heel lang vol. Apple stelt wel dat het materiaal een beetje aanvoelt als suède.

Als je extra milieuvriendelijk wil zijn, dan kan je ook kiezen voor de aluminium versie van de Watch Series 9 met de 'Sport Loop', want dat schijnt Apple's eerste product te zijn dat compleet CO2-neutraal is.

9. Nieuwe roze kleur

(Image credit: Apple)

In 2023, het jaar van Barbie, kan een roze Apple Watch natuurlijk ook niet ontbreken. Gelukkig had Apple dit door en is er dit jaar dus ook inderdaad een roze Apple Watch gelanceerd.

Toch is dit niet de echte felroze Barbie-kleur, maar een veel subtielere, pastelroze kleur. Misschien spreekt dat ook toch wat meer mensen aan dan een felroze horlogebandje waar je ongetwijfeld veel commentaar op zal krijgen.

Deze nieuwe kleur is alleen beschikbaar bij de aluminium versie van de Apple Watch Series 9 en niet bij de roestvrijstalen versie.