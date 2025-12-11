Deze handige functies van je Samsung Galaxy Watch heb je misschien nog nooit gebruikt

Als je een nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 of 8 Classic hebt, of in principe gewoon een Galaxy Watch 4 of nieuwer, dan ben je waarschijnlijk wel bekend met de gebruikelijke gezondheids-, fitness- en smartwatchfuncties die deze horloges te bieden hebben.

Door de jaren heen zijn er echter ook steeds meer nieuwe features aan Samsungs horloges toegevoegd en zijn andere features wat geavanceerder geworden. Sommige features worden natuurlijk heel goed gepromoot, maar andere ben je misschien nog nooit tegengekomen omdat ze wat dieper in de instellingen verborgen zitten.

Sommige van die features kunnen echter verrassend handig zijn. Hieronder vind je daarom een aantal features waarvan wij denken dat je ze echt een keer uit moet proberen. Je hoeft voor deze features niet per se een van de nieuwe Watch 8-modellen te hebben, zolang je maar minstens een Watch 4 hebt met de meest recente software.

Meet je lichaamssamenstelling

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung biedt op zijn recente smartwatches (vanaf de Galaxy Watch 4 dus) een feature aan die je lichaamssamenstelling meet. Dit is een feature die je mogelijk alleen ooit bent tegengekomen bij het instellen van je Galaxy Watch en toen één keer uitgeprobeerd hebt. Het is echter een feature die juist op de lange termijn voor handige inzichten kan zorgen.

De feature gebruikt een sensor voor bio-elektrische impedantieanalyse (BIA) om een inschatting te maken van je lichaamssamenstelling. Zo wordt er onder andere gekeken naar het percentage lichaamsvet, je skeletspiermassa, de hoeveelheid water in je lichaam en je BMI. Door dit gedurende een lange periode regelmatig te testen, kan je interessante data verzamelen over bepaalde trends die mogelijk een impact hebben op je lichaam.

Het is wel belangrijk om een aantal dingen te onthouden. Ten eerste gaat het hier om inschattingen en niet de meest accurate, medische metingen. Dit is puur bedoeld voor persoonlijke inzichten en om je een idee te geven hoe factoren zoals sporten, dieet en slaapgewoonten je lichaam beïnvloeden. Daarnaast waarschuwt Samsung er ook voor dat mensen met geïmplanteerde medische apparaten deze metingen moeten vermijden.

Toch kunnen ze dus wel vooral op de lange termijn handig zijn voor veel mensen. Het is gelukkig vrij eenvoudig om deze feature terug te vinden. Open simpelweg Samsung Health op je horloge, scrol naar Lichaamssamenstelling en volg de instructies. Voor het beste effect moet het horloge wel strak om je pols zitten, moet je met twee vingers lichtjes de knoppen aan de zijkant aanraken en moet je zo stil mogelijk blijven staan tijdens de meting. Deze duurt in totaal zo'n 15 seconden.

Gebruik gebarenbediening

(Image credit: Future)

De meeste mensen zullen hun Galaxy Watch waarschijnlijk gewoon via het touchscreen en een paar aanwezige fysieke knoppen bedienen. Als je een Classic-variant hebt, komt daar misschien de draaibare ring nog bij als bedieningsoptie.

Dit zijn echter niet de enige bedieningsopties. Je kan namelijk ook kiezen voor gebarenbediening. Deze optie staat alleen niet standaard aan. Je moet naar de instellingen en bij Geavanceerde features (of Gebaren, afhankelijk van je specifieke model) vind je de opties om verschillende gebaren te activeren.

Gebarenbediening is ideaal voor als je bijvoorbeeld je handen vol hebt, wanneer je scherm nat is geworden, of je bezig bent met een workout, maar je toch nog snel bepaalde functies van je smartwatch wil kunnen bedienen. Het meest bekende gebaar, dat Apple ook aanbiedt op zijn Apple Watches, is dubbel tikken met je wijsvinger en duim (tegen elkaar). Hiermee kan je een inkomende oproep opnemen, een alarm uitzetten, media pauzeren of specifieke apps openen.

Daarnaast is er nog een gebaar waarmee je snel oproepen kan weigeren (kort schudden met je pols) en een gebaar waarmee je een vooraf ingestelde snelkoppeling kan activeren ("Klop-klopgebaar"). Die laatste kan je voor van alles gebruiken, zoals bijvoorbeeld de zaklampfunctie, het openen van je stopwatch of bijvoorbeeld je favoriete app.

Je hoeft ook niet alle gebaren per se te gebruiken. Als je er specifiek eentje fijn vindt, kan je alleen die activeren en hoef je je geen zorgen te maken dat je per ongeluk ook andere gebaren activeert.

Als je gebarenbediening ook nog eens combineert met "Hey Google" of spraakbedieningsopties via Bixby, dan kan je veel belangrijke acties op je horloge uitvoeren zonder hem überhaupt aan te raken.

Activeer slaapapneudetectie

(Image credit: Samsung)

Een van de beste toevoegingen aan de gezondheidsfeatures van Galaxy Watches is Samsungs slaapapneudetectie. Ook deze feature werkt op horloges vanaf de Galaxy Watch 4 (in combinatie met een compatibele Galaxy-telefoon). De feature zit echter wel een beetje verstopt.

Om slaapapneudetectie te vinden en activeren moet je naar de Samsung Health Monitor-app op je telefoon gaan. Hier is een speciaal gedeelte voor slaapapneu te vinden en hier wordt je door het instelproces geleidt.

Bij het gebruik van deze feature probeert het horloge tekenen van matige tot ernstige slaapapneu te detecteren aan de hand van analyses van je zuurstofsaturatiepatronen tijdens het slapen. Er wordt dat een schatting gemaakt van een Apneu-Hypopneu Index.

Aangezien het gaat om het detecteren van patronen, moet je wel minstens twee nachten achter elkaar met je horloge aan hebben geslapen (binnen een periode van tien dagen) om genoeg data te verzamelen. Ook moet je tijdens die twee nachten minstens vier uur hebben geslapen (per nacht).

Ook hier is het belangrijk om te onthouden dat een Galaxy Watch geen medisch apparaat is. Je horloge kan dus technisch gezien niet bevestigen dat je last hebt van slaapapneu, maar Galaxy Watches kunnen dus wel zorgwekkende patronen herkennen en je aansporen om in overleg met een dokter wat meer onderzoek te doen. Het is dus geen vervanging voor een klinische evaluatie.

Verder is de feature bedoeld voor volwassenen van 22 jaar en ouder en moet het niet gebruikt worden (of in ieder geval vertrouwd worden) door mensen met een bevestigde diagnose. Als er reeds slaapapneu is vastgesteld door een arts en je Galaxy Watch vervolgens zegt dat er geen tekenen hiervan zijn, is je slaapapneu dus niet plots miraculeus verdwenen.