Is de iPhone 14 de meest interessante smartphone van dit 2022?

Als je een beetje thuis bent in de tech-wereld, dan weet je waarschijnlijk al dat de iPhone 14 er zeer binnenkort aankomt. De volgende smartphone van Apple wordt naar verwachting in september (opens in new tab) onthuld, en zoals altijd zal het een van de meest besproken telefoons van het jaar worden, maar het is zeker niet de meest opwindende iPhone ooit.

Dit jaar zit vol met telefoons die interessanter zijn dan de iPhone 14, zoals de Xiaomi 12T, Motorola Razr (2022) en de Sony Xperia 5 IV (als die er komt) voor een paar belangrijke redenen. De Samsung Galaxy Z Fold 4 is een nieuwe foldable met een grotere chip en meer functies dan ooit, en zelfs die doet het onder qua interesse tegenover de iPhone 14.



We proberen hier niemand voor te trekken, en dit gaat ook niet specifiek over de iPhone 14 en zijn specs zelf, maar meer hoe de iconische serie wordt behandeld door de tech-gemeenschap.

iPhone-vermoeidheid

Een iPhone-lancering kan vaak vermoeiend zijn vanwege de grote hoeveelheid lekken en geruchten die in de maanden ervoor verschijnen op het internet. Leakers zijn bijna maandenlang bezig om het een na het andere ‘gerucht’ de wereld in te helpen met vaak een twijfelachtige nauwkeurigheid. We hebben het hier niet om gerespecteerde bronnen die vaak gelijk hebben, maar juist om kleine leakers die de opwinding rondom de nieuwe iPhone gebruiken om populair te worden.

Het helpt ook niet dat we continu dezelfde informatie te horen krijgen. Je kan maar een beperkt aantal momenten over nieuwe camera’s, schermgrootte of nieuwe chips horen totdat je er gek van wordt.

De Google Pixel 7, die nu wordt besproken. (Image credit: Google)

Grote veranderingen tussen verschillende iPhones is in de laatste jaren flink afgenomen. De iPhone 12 was de laatste grote upgrade qua design en dat was twee jaar geleden. Hierdoor is het moeilijk om enthousiast te worden over de iPhone 14.

Mysterie is juist spannend

We hebben één lek gezien voor de Xiaomi 12T, die een aantal potentiële camera- en schermspecificaties verschafte, maar zeker niet genoeg om een echt gevoel te krijgen over de telefoon.

We hebben helemaal niets gehoord over de Sony Xperia 5 IV (er is een reële mogelijkheid dat het niet komt), en de paar Huawei Mate 50-details die we hebben gehoord, kunnen het er zelfs niet over eens worden of de telefoon nu wel of niet gelanceerd wordt.

Apple weet dat hun vaste klanten toch wel de nieuwe iPhones kopen, dus gigantische updates zijn niet per se nodig.

En dat is waarom de andere merken zo hard moeten werken aan nieuwe innovaties. Nieuwe chips, opvouwbare schermen of 200MP camera's op de zogenaamde 'kleinere merken' zijn pogingen om mensen geïnteresseerd te krijgen in wat mogelijk is.

We begrijpen dat er nog maar weinig geïnnoveerd kan worden in de smartphonewereld. Je kunt maar beperkt innoveren met een zwart, langwerpig toestel. Dat betekent echter des te meer dat mensen geïnteresseerd moeten zijn als er nieuwe functies op de markt komen, zoals supersnel opladen of geweldige koeling voor gaming-telefoons.

En hoewel we ruwweg weten dat sommige merken meer kans maken dan andere om op deze manier te innoveren, weten we niet hoe. Het onbekende heeft een bepaalde aantrekkingskracht, en omdat we zo weinig informatie over deze aankomende telefoons hebben, is het een stuk makkelijker om er enthousiast over te worden.

Zelfs smartphones waar we wel veel over weten, zoals de Google Pixel 7 of Motorola Razr 2022, zijn nog steeds in meer mysterie gehuld dan de iPhone. We weten niet wat de prijs van de Razr is, of welke camera's de Pixel 7 zal hebben, en die geheimzinnigheid is intrigerend.

Dus als je enthousiast bent over de iPhone 14, en op de een of andere manier die iPhone vermoeidheid tot nu toe hebt vermeden. Bekijk dan enkele van de andere Android-telefoons die dit jaar komen, want hoewel je waarschijnlijk nog steeds de iPhone 14 zult krijgen, zijn er veel meer interessante telefoons waar je nog maar weinig van weet.