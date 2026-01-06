Ook Samsung-laptops zitten tjokvol AI en gaan de strijd aan met MacBooks

De strijd tussen Samsung en Apple speelt zich niet langer alleen of bij smartphones, maar ook bij laptops. Het slanke, lichte ontwerp van de nieuwe Galaxy Book6 Pro en Ultra lijkt sterk op dat van de MacBook en de kleurenopties komen ook grotendeels overeen. De vraag is nu of Samsung genoeg heeft gedaan om enkele Apple-gebruikers voor zich te winnen.

Dunner, sneller, efficiënter en met veel AI

Tegenover de vorige generatie heeft Samsung de gebruikelijke verbeteringen aangebracht. De Galaxy Book6 Pro en Ultra zijn weer een beetje dunner, sneller en bieden een langere batterijduur. Samsung zou daarnaast Samsung niet zonder enkele AI-functies in hun laptops te proppen.

De laptops zijn uitgerust met de nieuwe processoren van Intel (Panther Lake) en de Ultra-versie wordt geleverd met een Nvidia RTX 5060 of 5070. Wie een krachtigere GPU van Nvidia nodig heeft, moet naar andere merken kijken, want er zijn geen versies met de RTX 5080 of 5090, die je bijvoorbeeld wel vindt in de ASUS ROG Zephyrus Duo.

Een van de handigste AI-functies is AI Cutout. Hiermee kan je snel een afbeelding losmaken van een achtergrond en vervolgens plakken in een ander document. Je hoeft de originele afbeelding zelfs niet op te slaan voor je AI Cutout kan gebruiken. Note Assist helpt dan weer bij het schrijven, vertalen en/of structureren van notities, terwijl je met Storage Share toegang krijgt tot bestanden die op andere Galaxy-apparaten, zoals tablets of smartphones, opgeslagen zijn. Op die manier wil Samsung een groot ecosysteem creëren dat naadloos samenwerkt, net zoals dat van Apple.

Ten slotte zijn er nog geen prijzen bekend. Wat we wel al weten is dat de Galaxy Book6 Pro beschikbaar is in twee formaten (14 en 16 inch), terwijl de Galaxy Book6 Ultra alleen een versie van 16 inch heeft.