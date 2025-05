HP lanceert OmniBook 5-laptops met Snapdragon-chips

HP kondigt de nieuwe HP OmniBook 5-serie met Snapdragon® aan – een baanbrekende reeks AI-aangedreven laptops die een snelle reactietijd en ongelooflijke batterijduur bieden en altijd efficiënt presteren. Deze laptops combineren de kracht en prestaties van een moderne AI-pc in een slank ontwerp.

De nieuwste 14- en 16-inch laptops voor consumenten in de HP OmniBook 5-serie bieden de langste batterijduur ter wereld in een AI-pc voor consumenten.

Met een batterijduur tot 34 uur, razendsnelle prestaties en een ontwerp dat is gemaakt voor onderweg, zijn de HP OmniBook 5-laptops ideaal voor studenten en gezinnen die betrouwbare prestaties willen – niet alleen voor één dag, maar meerdere dagen – zonder prestatieverlies wanneer ze niet op netstroom zijn aangesloten. En wanneer het tijd is om op te laden, zorgt HP Fast Charge ervoor dat tot 50% van de batterij in slechts 30 minuten wordt opgeladen – met een 65W mini-adapter die bijna de helft kleiner en lichter is dan de vorige generatie.

Toekomstbestendige prestaties

De nieuwste 14- en 16-inch modellen uit de OmniBook 5-serie zijn samen met Qualcomm ontworpen om indrukwekkende AI-prestaties te leveren in een dun en licht apparaat – aangedreven door een Neural Processing Unit (NPU) van 45 TOPS in de Snapdragon X en X Plus-processors.

De twee nieuwe Copilot+ pc’s bieden exclusieve AI-functies zoals Recall (preview), Click-to-Do (preview), verbeterde Windows Search, Cocreator in Paint, en meer. De geïntegreerde HP AI Companion biedt krachtige on-device tools zoals documentanalyse en optimalisatie van pc-prestaties.

De HP OmniBook 5-serie met Snapdragon brengt een 2K OLED-display naar het brede publiek. Dit scherm biedt rijke kleuren, diep contrast en vrijwel randloze weergave in een laptop die is ontworpen voor dagelijks gebruik. De apparaten beschikken daarnaast over krachtige entertainment- en samenwerkingsmogelijkheden met een 1080p FHD IR-camera en ondersteuning voor één extern 5K- of twee 4K-schermen, waardoor je mobiele apparaat verandert in een thuiskantoor of studio. Luidruchtige omgevingen zijn dankzij HP Audio Boost 2.0 geen probleem. Deze oplossing zorgt voor heldere geluidskwaliteit met dubbele luidsprekers, twee aparte versterkers en AI-gestuurde ruisonderdrukking.

De OmniBook 5-laptops zijn naar verwachting beschikbaar in juli. Adviesprijzen zijn voorlopig niet bekend.