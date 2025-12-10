's Werelds eerste 1.000Hz dual-mode gaming-monitoren komen eraan, maar voor wie zijn ze bedoeld?

Nu het weer bijna tijd is voor CES 2026, kunnen we weer allerlei nieuwe pc-hardware verwachten en Philips en zusterbedrijf AOC hebben dan ook al een aantal nieuwe monitoren onthuld die erg opvallend zijn.

PC Gamer laat weten dat Philips en AOC twee nieuwe gaming-monitoren met 1.000Hz refresh rates onthuld hebben: de Philips Evnia 27M2N5500XD en de AOC Agon Pro AGP277QK. De monitoren zullen allebei hetzelfde paneel gebruiken en ondersteunen 'dual mode'. Dit betekent dat gebruikers kunnen wisselen tussen de standaard QHD-resolutie met 500Hz refresh rate en een HD-resolutie met 1.000Hz refresh rate.

Philips en AOC claimen dat dit "'s werelds eerste" 1.000Hz gaming-monitoren zijn, maar dat hangt heel erg af van welke monitor(en) er uiteindelijk eerst in de verkoop gaat: de Evnia 27M2N5500XD/Agon Pro AGP277QK of de AntGamer-monitor (die in september werd aangekondigd). Alle drie de monitoren zouden in 2026 uit moeten komen.

Naast een 2000:1-contrastratio, een VESA DisplayHDR 400-certificering en een GtG-responstijd van 1ms weten we helaas nog niet alles over de specs van de nieuwe displays van Philips en AOC. De nieuwe hardware wordt mogelijk dus (tijdens CES) in januari verwacht en het zou dus niet heel lang meer moeten duren voordat we meer te weten komen.

We vragen ons overigens wel af voor wie deze monitoren nou eigenlijk precies bedoeld zijn. 1.000Hz voelt wel namelijk wel als redelijk overkill, zelfs voor competitieve gamers. Daarnaast lever je voor die hogere refresh rate dus wel wat in op resolutie. Je schakelt via de dual mode van QHD (2.560 x 1.440) naar HD (1.920 x 1.080).

Heeft iemand echt een 1.000Hz gaming-monitor nodig?

(Image credit: Philips / AOC)

Een 500Hz refresh rate voelt voor veel mensen al als overkill, aangezien veel gamers waarschijnlijk het verschil tussen 144Hz en 240Hz amper merken. Een upgrade naar 1.000Hz klinkt dus eigenlijk redelijk onnodig. Er zijn ook bijna geen moderne games te vinden die überhaupt meer dan 240 fps zullen halen en dat vereist vaak dan ook al flink wat kracht.

Uiteindelijk hangt alles natuurlijk af van hoe duur deze monitoren zullen zijn. Als we kijken naar de huidige 27-inch monitoren met dual mode op de markt, dan gokken we dat de nieuwe modellen vrij duur zullen zijn.

Misschien zullen dit soort enorm hoge refresh rates in de toekomst wel wat relevanter zijn, maar voor nu is het waarschijnlijk dus echt overkill en mogelijk onnodig duur. Maar wie weet, misschien weten de monitoren ons in de praktijk toch nog te overtuigen.