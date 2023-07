We krijgen binnenkort misschien de "echte" Nvidia RTX 4060 Ti met 16GB VRAM

In mei van 2023 onthulde Nvidia al dat de 16GB-versie van de Nvidia RTX 4060 Ti ergens in juli uit zou komen, maar er werd toen nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt. Er zijn nu echter een aantal nieuwe leaks verschenen die het midden van juli aangeven als lanceringsperiode.

Twee redelijk betrouwbare hardware-leakers, hongxing2020 en Zed__Wang , suggereren allebei dat de 16GB-variant van de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti -GPU uit zal komen op 18 juli. Hij zal dan op de markt verschijnen met een adviesprijs van 559 euro. Dat weten we al, omdat Nvidia de prijs wel al eerder heeft gedeeld. Er komt echter geen Founders Edition-kaart van Nvidia zelf, dus de externe fabrikanten kunnen ook hogere prijzen aan gaan houden. Ook is deze grafische kaart dus minstens 110 euro duurder dan de 8GB-variant die in mei al werd gelanceerd.

We hebben natuurlijk nog geen officiële bevestiging voor deze datum gekregen vanuit Nvidia, dus totdat het wel wordt bevestigd, kan je dit nieuws het beste maar met een korreltje zout nemen.

Zal deze grafische kaart het dan wel waard zijn?

De grote vraag bij deze grafische kaart is of die 16GB aan VRAM echt een groot verschil gaat maken voor de algehele prestaties (in vergelijking met de 8GB-variant). Moderne games vereisen steeds hogere specs, waaronder betere RAM en opslagruimte, en 8GB aan VRAM mag nu dan nog wel goed genoeg zijn voor veel games, maar veel van de beste pc-games beginnen toch langzamerhand wel meer dan dat nodig te hebben.

Het was misschien gewoon beter geweest als we helemaal geen 8GB-variant hadden gekregen en als deze variant gewoon voor een iets budgetvriendelijkere prijs was uitgekomen. Dat had in ieder geval de zogenaamde flop qua verkoopcijfers kunnen voorkomen. De 8GB RTX 4060 Ti schijnt bij retailers over de hele wereld namelijk echt slecht te hebben verkocht, zelfs in markten die heel erg gericht zijn op pc-gaming.

De RTX 4060 Ti lijkt ook niet echt genoeg prestatieverbeteringen te leveren om zijn hogere prijs te kunnen verantwoorden. Volgens Nvidia presteert de RTX 4060 Ti ongeveer 160% beter dan de RTX 2060 Super wanneer er gebruik wordt gemaakt van Frame Generation, maar zonder Frame Generation gaat het om een verbetering van 60%. Onze eigen review onthulde ook dat de prestatieverbetering ten opzichte van de RTX 3060 Ti bij games zonder Frame Generation soms maar ongeveer 11% bedraagt en dat geldt voor de 8GB- en de 16GB-variant van deze grafische kaart.