De Nvidia GeForce RTX 4060 is een fantastische upgrade voor mensen die op zoek zijn naar de beste 1080p-prestaties bij het gamen (en onder sommige omstandigheden zelfs redelijke 1440p-prestaties) voor een vrij acceptabele prijs. Het grootste probleem is echter de magere 8GB aan VRAM. Dit beperkt hoe goed de kaart zal presteren bij hogere resoluties, zeker omdat zijn beste features ook alleen (optimaal) gebruikt kunnen worden als ze worden ondersteund door game-ontwikkelaars.

Nvidia GeForce RTX 4060: review in een notendop

Nvidia wil heel graag dat mensen weten dat de Nvidia GeForce RTX 4060 de ideale upgrade is voor mensen die nog steeds een GTX 1060 of RTX 2060 gebruiken en dat is misschien dan ook wel Nvidia's beste marketingstrategie voor deze grafische kaart.

Laten we er maar even duidelijk maken dat de Nvidia RTX 4060 ook echt wel een betere grafische kaart is dan de Nvidia GeForce RTX 3060 die hij vervangt. Daarnaast is hij ook gelanceerd voor een lagere adviesprijs van 329 euro vergeleken me zijn voorganger (die ongeveer minstens 20 euro duurder was tijdens zijn lancering). Zijn 1080p-gaming-prestaties zijn de beste die je kan krijgen binnen deze prijsklasse rond de 300 euro en zijn 1440p-prestaties zijn af en toe ook nog redelijk goed, zeker als je DLSS aanzet. Als je dan ook nog een specifiek een game kan spelen met ondersteuning voor DLSS 3 met Frame Generation, dan presteert de kaart nog beter.

Helaas zijn de 4K-prestaties van deze grafische kaart enorm beperkt vanwege het beperkte videogeheugen. Dat is een flinke verminderingen ten opzichte van de eerste uitgave van de RTX 3060 met 12GB aan VRAM (maar gelukkig is het niet slechter dan de 8GB aan VRAM in latere uitgaves van de RTX 3060).

Je krijgt hier ook geavanceerdere raytracing en tensor cores dan bij de Ampere-generatie en Nvidia's ervaring op dat vlak is ook te merken aan de flink verbeterde raytracing- en DLSS-prestaties.

Er zijn ook wat leuke bonussen voor streamers aanwezig, zoals ondersteuning voor de AV1-codec, maar het gaat hier om een lage midrange grafische kaart voor gamers en niet echt een kaart waar veel streamers waarschijnlijk voor zullen kiezen. Qua prijs-kwaliteit is het echter wel een geweldige kaart.

Het echte (grootste) probleem voor deze kaart is de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Voor meer dan een jaar na zijn release stond de RTX 3060 Ti bovenaan onze lijst van de beste grafische kaarten vanwege zijn fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Hij wist beter te presteren dan we hadden verwacht voor zijn prijs en was eigenlijk ook een betere deal dan de Nvidia GeForce RTX 3070.

Sinds de crypto-bubbel weer is gebarsten en de Nvidia Lovelace-GPU's zijn verschenen, zijn de Nvidia Ampere-kaarten van de vorige generatie alweer enorm in prijs gedaald, waaronder dus ook de RTX 3060 Ti. Je kan de RTX 3060 Ti nu dan ook voor een veel lagere prijs krijgen dan zijn oorspronkelijke adviesprijs en hoewel de RTX 4060 duidelijk ongeveer 20% betere prestaties levert dan de RTX 3060, kan hij nog steeds niet echt op tegen de RTX 3060 Ti. Als je dus een RTX 3060 Ti kan vinden rond dezelfde prijs als de RTX 4060, dan is dat misschien een betere keuze. Nou hebben we prijs van de RTX 3060 Ti nog niet zo laag zien zakken, maar zo'n prijsdaling is inmiddels zeker mogelijk.

De voornaamste reden waarom de RTX 3060 Ti nog steeds een enorm aantrekkelijk alternatief is, is omdat veel van de beste features van de RTX 4060 afhankelijk zijn van de implementatie van Nvidia's DLSS 3-technologie door game-ontwikkelaars. DLSS 3 met Frame Generation is ongelofelijk goed in de meeste games die het ondersteunen (al zijn er een aantal problemen met latency die nog moeten worden opgelost), maar de technologie wordt momenteel door nog maar relatief weinig games ondersteund.

Veel van de nieuwste games zullen wel beschikken over deze technologie, maar zoals we ook al te weten kwamen gedurende de recente controverse rondom de samenwerking tussen Starfield en AMD, zal een van de grootste pc-games van het jaar misschien helemaal geen DLSS-implementatie hebben bij zijn lancering. Dit is op zichzelf dus geen gebrek van de RTX 4060, want wanneer de technologie wel is geïmplementeerd, werkt het fantastisch. Het is echter helaas wel het geval dat Nvidia's belangrijkste technologische verbeteringen van deze generatie van grafische kaarten gebonden is aan de ondersteuning vanuit third party game-ontwikkelaars.

Bij een kaart zoals de Nvidia GeForce RTX 4070 is DLSS 3 een leuke feature om te hebben, maar echt nodig is het niet. De aantrekkelijkheid van de RTX 4060 hangt daarentegen wel af van de aanwezigheid van die technologie in de games die jij speelt. Wanneer dat niet het geval is, heeft deze grafische kaart slechts een fractie sterkere prestaties dan de RTX 3060 (het gebruikelijke prestatieverschil tussen generaties) bij games in 1080p. Ook kan je technisch gezien wel in 1440p gamen zonder DLSS, maar de beperkte hoeveelheid VRAM is daarbij wel een erg grote beperking. Voor 4K-gaming moet je toch echt voor een duurdere kaart gaan.

Toch is de Nvidia RTX 4060 nog steeds een enorme upgrade als je momenteel nog een GTX 1060 of RTX 2060 gebruikt. Dat is dan ook de doelgroep waar deze kaart zich vooral op richt. Gamers met een RTX 3060 kunnen beter iets meer geld bij elkaar sparen en een RTX 4070 kopen, want de upgrade naar de RTX 4060 is het dan waarschijnlijk niet echt waard (en dan kan je eerlijk gezegd de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB) ook het beste overslaan).

Als je op zoek bent naar de beste goedkope grafische kaart van Nvidia, dan zal de Nvidia GeForce RTX 4060 toch wel je beste keuze zijn voor de komende tijd, aangezien we nog maar vrij weinig hebben gehoord over een aankomende Nvidia RTX 4050 of Nvidia RTX 4050 Ti. Upgraden vanaf de RTX 3060 naar de RTX 4060 is niet per se sterk aan te raden, maar als je een wat strakker budget hebt en je een upgrade zoekt voor je 60-serie kaart van het Pascal- of Turing-tijdperk, dan is dit een fantastische upgrade.

Nvidia GeForce RTX 4060: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? De adviesprijs van Nvidia is 329 euro

De adviesprijs van Nvidia is 329 euro Wanneer komt het uit? Hij is beschikbaar vanaf 29 juni 2023

Hij is beschikbaar vanaf 29 juni 2023 Waar kan je het krijgen? Wereldwijd beschikbaar

De Nvidia GeForce RTX 4060 is vanaf 29 juni 2023 beschikbaar voor een adviesprijs van 329 euro, wat minstens 6% goedkoper is dan de adviesprijs van de RTX 3060 tijdens zijn lancering.

Wat hierbij wel van belang is om te weten, is dat er geen Founders Edition is van de RTX 4060 en dat je dus afhankelijk bent van de third party-partners zoals Asus, PNY, en andere merken als het gaat om de precieze prijs die je zal moeten betalen. Deze fabrikanten kunnen zelf bepalen hoeveel geld ze vragen voor hun versie(s) van de RTX 4060 en daarom zal je ook veel kaarten zien verschijnen die duurder zijn dan Nvidia's adviesprijs. Toch zijn er meestal ook nog wel genoeg kaarten te vinden, zoals de Asus RTX 4060 Dual die wij hier hebben getest, die zich wel aan Nvidia's adviesprijs houden.

Deze grafische kaart mag dan wel goedkoper zijn dan de meeste kaarten uit de huidige generatie, maar het is niet de meest goedkope kaart. De AMD Radeon RX 7600 is met zijn adviesprijs van 296 euro de goedkoopste grafische kaart van de huidige generatie. Die kaart levert dan ook nog steeds de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding van alle kaarten uit deze generatie. Toch is de RTX 4060 alsnog erg aantrekkelijk vergeleken met zijn grootste rivalen vanwege zijn prestatievermogen, zelfs al zijn sommige van deze rivalen dus goedkoper.

Nvidia GeForce RTX 4060: features en chipset

3e generatie raytracing cores en 4e generatie tensor cores

Maar 8GB VRAM

DLSS 3 met Frame Generation voor maar iets meer dan 300 euro

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Specs Nvidia GeForce RTX 4060 Process Node TSMC 5nm Aantal transistors 18,9 miljard Boost-kloksnelheid 2.460MHz VRAM 8GB GDDR6 Bus-grootte 128-bit L2-cache 24MB Geheugensnelheid 17 Gbps Geheugenbandbreedte 272 GB/s CUDA Cores 3.072 Raytracing Cores 24 Tensor Cores 96 TGP 115W Stroomconnector 8-pin Aansluitingen 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a

Qua specs is de Nvidia GeForce RTX 4060 toch wel een duidelijke verbetering ten opzichte van de Nvidia GeForce RTX 3060 dankzij de kleinere TSMC 5nm-'process node' vergeleken met de 8nm Samsung-node die je in de RTX 3060 vindt. Hij heeft ook veel sneller kloksnelheden. De basis- en boost-kloksnelheid zijn namelijk ongeveer 39% sneller dan op zijn voorganger.

Je kan hier ook genieten van een snellere geheugensnelheid, maar er is minder VRAM en een kleinere busgrootte, dus de geheugenbandbreedte is eigenlijk ongeveer 2% kleiner en dat betekent dat je prestaties bij hogere resoluties erg beperkt zullen zijn.

Toch is dit nog wel een van de meest krachtige en energie-efficiënte kaarten binnen zijn prijsklasse dankzij zijn snellere kloksnelheden, de geavanceerdere raytracing en tensor cores en een lagere TGP dan zijn voorganger.

Nvidia GeForce RTX 4060: design

Er is geen standaard design voor de Nvidia RTX 4060, aangezien er ook geen Founders Edition is. Het design van de kaart hangt dus volledig af van welke versie van welke fabrikant je koopt.

Wij kregen de Asus GeForce RTX 4060 Dual OC-editie als ons testmodel en deze heeft een design met twee ventilatoren en erg kleine behuizing die zeker past bij een echte midrange grafische kaart. Gelukkig gebruikt deze GPU ook nog gewoon een 8-pin stroomconnector, waardoor je dus geen last hebt van de 12VHPWR-adapterkabels.

Hij beschikt over de aansluitingen die inmiddels redelijk standaard zijn voor deze generatie van Nvidia-GPU's, namelijk drie DisplayPort 1.4-poorten en één HDMI 2.1-poort. Als je een monitor met een USB-C-aansluiting hebt, dan heb je dus helaas weer pech.

Dit is een 'dual-slot'-GPU, dus hij past vrij gemakkelijk in allerlei verschillende cases en hij is ook licht genoeg dat je niet echt een ondersteuning nodig hebt waardoor hij niet naar beneden zakt.

Nvidia GeForce RTX 4060: prestaties

Beste 1080p-prestaties binnen deze prijsklasse

Flinke verbetering als je upgradet vanaf een RTX 2060 of ouder

Specs van ons testsysteem Dit is het systeem dat we hebben gebruikt voor het testen van de Nvidia GeForce RTX 4060: CPU: Intel Core i9-13900K

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Moederbord: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Als het gaat om 1080p-gaming, dan levert de Nvidia RTX 4060 de beste prestaties binnen zijn prijsklasse rond de 300 euro.

De AMD RX 7600 is een sterke concurrent als het gaat om de gerasterde prestaties en hij weer de RTX 4060 dan ook af en toe te verslaan, maar als je raytracing toevoegt aan de vergelijking, dan schiet de RTX 4060 zijn rivalen voorbij.

Het verschil wordt nog groter als je DLSS aanzet, want dan is zelfs 1440p-gaming soms een goede optie met deze grafische kaart. Dit zal zeker niet een van de beste grafische kaarten voor 1440p worden, maar bij sommige games, kan je wel een beetje met de instellingen spelen om toch nog verrassend goede resultaten te behalen in 1440p.

Synthetische benchmarks

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 28.120 31.837 22.732 Nightraid 130.102 125.313 108.208 Speedway 2.534 1.963 2.182 Port Royal 6.033 5.509 5.156 Time Spy 10.563 10.819 8.777 Firestrike Extreme 13.142 14.780 10.609 Time Spy Extreme 4.949 5.147 4.100 Firestrike Ultra 5.709 7.251 5.094 Wildlife Extreme 20.474 18.928 17.410 Wildlife Extreme Unlimited 20.340 19.119 17.330 PassMark 3D 23.956 22.008 20.786 Gemiddelde 1080p-prestaties 79.111 78.575 65.470 Gemiddelde 1440p-prestaties 8.068 8.268 6.681 Gemiddelde 4K-prestaties 12.868 12.611 10.983 Gemiddelde prestaties 24.174 23.879 20.216

Bij de synthetische benchmarks merken we dat het, zoals gebruikelijk, een beetje heen en weer gaat tussen Nvidia en AMD. AMD levert betere resultaten bij gerasterde tests, zoals 3DMark Time Spy en Firestrike, terwijl Nvidia de strijd wint bij tests met raytracing, zoals Port Royal en Speedway.

De RTX 4060 en RX 7600 zitten qua ruwe kracht zo dicht bij elkaar dat er over het algemeen niet echt een duidelijke winnaar is. Het is het wel waard om te benoemen dat de RTX 4060 gemiddeld ongeveer 20% beter presteert dan de RTX 3060. Dat benoemen we hier om het verschil aan te geven met de RTX 4060 Ti. Die kaart leverde gemiddeld maar 10-12% betere prestaties dan de RTX 3060 Ti.

Een verbetering van 20% tussen de generaties is dan toch weer veel indrukwekkender en een upgrade naar de RTX 4060 is dus toch wel enigszins te verantwoorden als je al een RTX 3060 hebt. Misschien is die extra 20% het uiteindelijk in de praktijk toch niet echt waard voor je, maar het is aantrekkelijker dan de RTX 4060 Ti met zijn minimale verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Gaming benchmarks

Swipe to scroll horizontally Max. instellingen 1080p Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 45 43 37 F1 2022 190 168 147 Total War: Warhammer III 84 82 72 Cyberpunk 2077 79 87 70 Returnal 85 81 70

Waar de RTX 4060 pas echt schittert, is bij zijn gaming prestaties. Hij levert ongeveer dezelfde resultaten als de RX 7600 als je in 1080p speelt met de maximale instellingen, maar zonder raytracing of upscaling. Het viel ons wel op dat de RTX 4060 ongeveer 9% slechter presteerde in Cyberpunk 2077 dan de RX 7600 als raytracing en upscaling niet geactiveerd zijn.

Swipe to scroll horizontally Max. instellingen 1080p, Max. raytracing Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 33 27 27 F1 2022 76 71 65 Cyberpunk 2077 32 8 30 Returnal 68 53 55

Zet je de raytracing op Psycho in Cyberpunk 2077, dan merk je al gauw waar de RTX 4060 pas echt goed in is. De RX 7600 presteert ineens veel slechter als je de raytracing maximaal aanzet. Bij andere games is het verschil echter niet altijd zo groot en kan de RX 7600 toch nog goed concurreren. Cyberpunk 2077 lijkt echt AMD's zwakke punt te zijn. De RTX 3060 weet bij veel games ook nog redelijk goed te concurreren, maar bij andere games laat de RTX 4060 de andere kaarten ver achter zich.

Swipe to scroll horizontally Max. instellingen 1080p, Max. raytracing, upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 Nvidia RTX 4060 (DLSS 3 met Frame Generation) AMD Radeon RX 7600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 59 92 19 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 113 161 49 90 Returnal (Quality) 64 83 76 73 Returnal (Ultra Performance) 83 126 98 95

Als je upscaling inschakelt, dan weet de RTX 4060 betere prestaties te leveren dan de RTX 3060 en de RX 7600. Als je de basisinstellingen van DLSS gebruikt en geen gebruik maakt van Frame Generation, dan weet de RTX 4060 het alsnog te winnen van zijn concurrentie bij Cyberpunk 2077. Hij leverde dan wel een iets lagere gemiddelde framerate dan de RTX 3060, maar tegelijkertijd ook een hogere minimum framerate en dat zorgt uiteindelijk over het algemeen voor een stabielere ervaring.

Als je dan ook nog eens Frame Generation activeert, dan ziet het er nog beter uit voor de RTX 4060. Je kan de resolutie van Cyberpunk 2077 dan zelfs op 1440p zetten en een hogere gemiddelde en minimum framerate krijgen dan bij de RTX 3060 in 1080p. De RX 7600 houdt het helemaal niet meer bij op dit niveau.

Helaas is Nvidia afhankelijk van game-ontwikkelaars voor deze nieuwe technologie. Die ontwikkelaars moeten de technologie namelijk implementeren in hun games. Zonder DLSS 3 met Frame Generation presteert deze kaart alsnog wel iets beter dan de RTX 3060, maar niet verbazingwekkend beter.

De RX 7600 is een erg aantrekkelijk alternatief als je liever nog wat extra geld bespaart en je toch niet geïnteresseerd bent in 1440p-gaming of raytracing.

Toch is het zeer waardevol om de mogelijkheid te hebben om een instelling te activeren en ineens 50 fps extra te krijgen bij een veeleisende game. AMD heeft nog steeds geen volledig vergelijkbaar alternatief hiervoor en daarom wint de RTX 4060 het overduidelijk op dat vlak van zijn grootste rivaal.

Moet je de Nvidia GeForce RTX 4060 kopen?

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Voor een grafische kaart van iets meer dan 300 euro biedt de RTX 4060 een ongelofelijke prijs-kwaliteitverhouding. 4,5/5 Features en chipset De 8GB aan VRAM op deze kaart is teleurstellend, maar DLSS 3 voor deze prijs en de dramatisch verminderde TGP maken dat toch weer een beetje goed. 4,5/5 Design De RTX 4060 moet een half punt inleveren voor het gebrek aan een Founders Edition, maar de lage TGP betekent gelukkig dat je geen last hebt van Nvidia's vervelende 12VHPWR-kabel. 4,5/5 Prestaties Qua gaming-prestaties in 1080p is deze kaart toch wel het beste dat je kan krijgen binnen deze prijsklasse. 5/5

Koop hem als...

Je de beste 1080p-gaming-prestaties zoekt voor rond de 300 euro

Deze grafische kaart is geweldig voor 1080p en de RTX 4060 staat dan ook echt aan de top van zijn prijsklasse.

Je fantastische ondersteuning voor raytracing wil

Nvidia is de pionier van real-time raytracing in games en dat is hier ook duidelijk te merken.

Koop hem niet als...

Je de allerbeste prijs-kwaliteit zoekt

De RTX 4060 heeft in principe een vrij goede prijs, maar qua prijs-kwaliteit presteert de AMD RX 7600 toch veel beter.

Je niet echt iets geeft om raytracing of upscaling

De waarde van raytracing wordt eerlijk gezegd over het algemeen een beetje overschat en veel games bieden ook (nog) helemaal geen ondersteuning voor upscaling (of hebben het niet nodig). Als je dus ook niet zo geïnteresseerd bent in deze features, dan is de Nvidia RTX 4060 het misschien niet waard voor jou.

Nvidia GeForce RTX 4060: alternatieven

AMD Radeon RX 7600

Deze grote rivaal binnen de midrange biedt een fantastische prijs-kwaliteit en levert nog steeds uitstekende 1080p-prestaties (als je tenminste raytracing en upscaling niet echt intensief gaat gebruiken). Lees meer: AMD Radeon RX 7600 review

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

De prijzen voor de grafische kaarten uit Nvidia's RTX 3000-serie blijven maar dalen en het is dus ook zeker mogelijk dat deze kaart in de buurt komt van de adviesprijs van de RTX 4060 en dan is het een heel interessant alternatief, want hij levert betere prestaties. Lees meer: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti review

Zo hebben we de Nvidia GeForce RTX 4060 getest

We hebben de kaart ongeveer een week lang getest

We hebben naar de gaming prestaties en de synthetische prestaties van de grafische kaarten in deze review gekeken om ze te vergelijken

We hebben onze standaard tests voor grafische kaarten uitgevoerd, maar we hebben de GPU ook met een aantal moderne pc-games tot zijn uiterste gedreven

We hebben de RTX 4060 uitgebreid getest voor een aantal dagen met behulp van synthetische tests zoals 3DMark en Passmark, maar we hebben ook meerdere games gespeeld op de kaart met verschillende instellingen en resoluties.

We hebben ook zijn grootste rivaal en zijn voorganger uit Nvidia's productlijn getest en vervolgens de resultaten van alle kaarten met elkaar vergeleken om het overkoepelende prestatievermogen te bepalen en daar wat context aan te geven.

We hebben onze tests gedaan met de nieuwste Nvidia- en AMD-drivers en op hetzelfde testsysteem. We hebben dus dezelfde hardware gebruikt om elke kaart te testen, zodat we de specifieke bijdrage van de kaart aan de overkoepelende prestaties bij de benchmarks en games konden bepalen.

We zijn trots op ons onafhankelijke en zorgvuldige reviewproces, waarbij we ook op de lange termijn letten op de prestaties van de producten die we reviewen en we zorgen dan ook dat onze reviews zo up-to-date mogelijk blijven. Het maakt niet uit hoe oud een product is, als je het nog steeds kan kopen, dan staat het ook op onze radar.

