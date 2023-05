De RTX 4060 Ti lijkt te floppen en dit is wat Nvidia daarvan kan leren

De RTX 4060 Ti is de nieuwste grafische kaart van Nvidia, maar een aantal dagen na zijn release lijkt het er al op dat deze kaart misschien een flop zal zijn.

Dit zou zorgwekkend moeten zijn voor Nvidia, want een paar jaar geleden zou een (relatief) betaalbare toevoeging aan de huidige line-up van grafische kaarten, met geavanceerde features zoals raytracing en DLSS 3, een schot in de roos zijn geweest.

Volgens een verslag van Wccftech is de verkoop van de RTX 4060 Ti echter enorm traag van start gegaan. Volgens een tweet van GDM, een bedrijf dat de verkoopcijfers in Japan in de gaten houdt, heeft maar één persoon de RTX 4060 Ti gekocht in een bekende winkel.

Ook in markten waar pc-gaming populairder is, lijkt de RTX 4060 Ti maar weinig te verkopen. Zo heeft de bekende retailer Mindfactory in Duitsland bijvoorbeeld tijdens de lanceringsperiode maar 30 RTX 4060 Ti-kaarten verkocht.

Dat lijkt misschien weinig, en dat is het ook. De RTX 4070 werd in april gelanceerd en had binnen zijn lanceringsperiode 315 grafische kaarten verkocht. Bij de 4070 Ti uit januari ging het om 540 stuks.

Zelfs die betere verkoopcijfers van de 4070 en 4070 Ti zijn nog veel lager dan de verkoopcijfers van de voorgaande RTX 3000-generatie. Wat is er dan precies aan de hand en wat kan Nvidia hier van leren?

(Image credit: Shutterstock)

Wat valt er te leren?

Ten eerste is het belangrijk om in gedachten te houden dat de huidige GPU-markt anders is dan tijdens de vorige generatie.

Toen de RTX 3000-serie werd gelanceerd, zat de wereld in het midden van de Covid-19-pandemie en dat leidde tot flinke chiptekorten, aangezien lockdowns een effect hadden op de fabrieken die de chips produceerden (waaronder ook de chips voor grafische kaarten).

Tegelijkertijd was de waarde van verschillende cryptovaluta ineens toegenomen en daardoor werden veel GPU's opgekocht voor mining (het proces waarbij cryptovaluta wordt gegenereerd). Allebei deze factoren zorgden voor een voorraadtekort van moderne grafische kaarten en dat betekende dat Nvidia (en zijn rivaal AMD) vrijwel elke grafische kaart verkochten die ze maar konden produceren.

Dat betekende ook weer dat nieuwe lanceringen van GPU's nogal chaotisch waren, omdat heel veel mensen heel graag een nieuwe grafische kaart wilden hebben en tijdens deze schaarste was er dus enorm veel vraag naar grafische kaarten.

Vandaag de dag ziet de GPU-markt er echter weer heel anders uit. Covid-19 is dan misschien nog niet echt weg, maar het zorgt over het algemeen niet meer voor grote lockdowns die de productie van pc-onderdelen beïnvloeden. De crypto-markt is daarnaast ook weer enigszins ingestort, waardoor er ook veel tweedehands grafische kaarten op de markt zijn verschenen.

Het lijkt erop dat er niet meer zo wordt uitgekeken naar de lanceringen van nieuwe grafische kaarten. Daar kan Nvidia niet zo veel aan doen (we zouden het niet aanraden om het aanbod expres laag te houden om meer vraag te creëren), maar er zijn wel een aantal lessen die Nvidia kan leren van de huidige markt en de vraag van de consumenten.

Een van de grootste problemen voor velen onder ons is momenteel nog de wereldwijde economische crisis. Veel alledaagse dingen zijn al veel duurder geworden en dat maakt een grote uitgave voor een luxeproduct zoals een nieuwe GPU iets minder aantrekkelijk.

Hoewel de RTX 4060 Ti aangeeft dat Nvidia ook graag gamers met een strakker budget wil overhalen, en niet alleen de super high-end kaarten zoals de RTX 4090 wil verkopen, is 449 euro nog steeds een duur grapje. Daarbij weten de prestaties van de kaart de prijs dan ook niet echt te verantwoorden (daar kun je meer over lezen in onze Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB) review).

In sommige markten, zoals in Japan (maar ook enigszins in Europa), is de situatie nog erger en hebben lokale belastingen GPU's nog duurder gemaakt. Het is dan ook logisch dat een budget-GPU zonder de budgetvriendelijke prijs niet echt aanslaat en zeker geen records zal verbreken.

Zo stelt een verslag van Videocardz (via een 3DCenter-tweet) dat de verkoop van de nieuwe grafische kaart zo slecht was, dat Mindfactory de prijs van de Palit GeForce RTX 4060 Ti vier uur na de lancering al verlaagd had naar 419 euro en dat is 20 euro lager dan de adviesprijs.

We hebben nog nooit eerder meegemaakt dat een grafische kaart op de dag van zijn lancering al een prijsverlaging heeft gekregen. Dat is dus zeker geen goed nieuws voor Nvidia (op de korte termijn), maar wel voor pc-gamers. Een paar jaar geleden waren grafische kaarten zo schaars dat ze vaak voor veel meer geld dan de adviesprijs in de verkoop gingen. Het is dus in ieder geval fijn om een grafische kaart voor een veel redelijkere prijs te zien.

Hopelijk laat dit aan Nvidia zien dat consumenten momenteel veel prijsbewuster zijn. Misschien dat het bedrijf dan een betere prijs-kwaliteitverhouding kan gaan leveren met zijn aankomende releases. Zijn grote rivaal AMD heeft met de uitstekende AMD Radeon RX 7600 al laten zien dat dat zeker mogelijk is. Die GPU is net gelanceerd voor 301 euro. Nvidia moet laten zien aan gamers dat het begrijpt dat ze in een lastigere financiële situatie zitten. Dat kan het bedrijf dus doen door je meer waar voor je geld te geven.

Een ander probleem dat er voor heeft gezorgd dat er niet enorm veel interesse is voor de GeForce RTX 4060 Ti, is het feit dat er niet echt sprake is van een grote verbetering ten opzichte van de RTX 3060 Ti van de vorige generatie. Hij biedt namelijk maar tussen de 10% en 20% betere prestaties in games. Dat verschil kan worden vergroot als je gebruikmaakt van DLSS 3 (in games die het ondersteunen), maar het is alsnog geen verrassing dat zo'n kleine verbetering niet super aantrekkelijk is voor consumenten.

Hopelijk kan Nvidia dus in deze generatie of de volgende weer eens een met grafische kaart tevoorschijn komen die echt veel betere prestaties levert (voor een redelijke prijs). Dat worden we pas echt weer enthousiast.

Nvidia blijft alsnog de meest populaire fabrikant van grafische kaarten in de wereld en zijn aandelen zijn ook flink in waarde gestegen dankzij alle interesse in kunstmatige intelligentie (waaronder Nvidia's eigen plannen op het gebied van dit onderwerp). We verwachten (helaas) dus niet dat Nvidia zich heel erg druk maakt om de slechte verkoopcijfers van de RTX 4060 Ti. Als deze trend van lagere verkoopcijfers echter voortzet, dan is dat misschien (hopelijk) een wake-up call voor Nvidia.