LG lanceert een next-gen 17-inch vouwbaar OLED paneel voor laptops

LG heeft aangekondigd dat het zal starten met de massaproductie van zijn 17-inch vouwbare OLED-panelen voor laptops.

De vouwbare panelen maken gebruik van de 'Tandem OLED'-structuur die voor het eerst werd toegepast op displays in auto's. Deze schermen hebben nu echter een veel langere levensduur en dat maakt ze ook meer geschikt voor in laptops en andere apparaten die worden gebruikt in de IT-wereld.

Het OLED-paneel maakt gebruik van een speciaal materiaal wat ervoor zorgt dat er bijna geen vouwlijn meer te zien zal zijn in het midden van het display. Dat betekent dat scherm er in zijn opengevouwen staat redelijk uniform uitziet en dat je alles heel duidelijk kan zien op het scherm. Daarnaast beschikt dit paneel ook over een touchscreen dat je kan bedienen met je vingers én met een stylus. Dit alles maakt het dus uitermate geschikt voor een brede selectie aan apparaten.

Het paneel heeft een QHD+-resolutie (2.560 x 1.920) en een oneindige contrastverhouding. Dat is het geval wanneer je te maken het met een apparaat dat helemaal geen licht gebruikt voor het vertonen van zijn donkerste kleur. Dit zorgt ervoor dat je onder allerlei omstandigheden kan genieten van je favoriete HD-content. Wanneer hij volledig is opengevouwen, functioneert dit 17-inch paneel als een draagbare monitor of tablet met een 4:3-beeldverhouding. Door hem gedeeltelijk dicht te vouwen, verander je hem echter in een 12,3-inch laptop met een 3:2-beeldverhouding.

LG begon in 2020 al met het produceren van vouwbare OLED-schermen voor laptops maar toen ging het alleen nog maar om 13,3-inch displays. Nu wordt het aanbod dus uitgebreid met deze 17-inch panelen.

LG verandert de OLED-markt

LG steelt niet alleen de show op het gebied van IT en in de autowereld met zijn OLED-schermen, maar het bedrijf blijft ook continu investeren in betere (en kleinere) OLED TV's.

Zijn technologie werd in 2022 nog flink verbeterd met zijn 'OLED.EX'-panelen, die tot 30% meer helderheid bieden dan de standaard OLED-panelen. Het bedrijf (specifiek LG Display) levert deze panelen aan bedrijven zoals Hisense, Sony, Panasonic, Philips en Vizio, maar ze worden natuurlijk ook gebruikt in LG's eigen OLED TV's. verbeteringen voor LG's displaytechnologieën hebben dus een grote invloed op de hele industrie. Deze laatste grote verbetering was waarschijnlijk een reactie op Samsung's QLED-technologie. Samsung is dan ook een van de andere fabrikanten van sommige van de beste tv's die je vandaag de dag kan kopen.