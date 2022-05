Beste Sonos-speakers: soundbars, subwoofers, streamers en meer

Included in this guide:

Sonos is een van de meest populaire merken voor draadloze speakers wereldwijd, met een reden. De productlijn van Sonos bevinden zich tussen de beste home-audiosystemen, draadloze Bluetooth-speakers en soundbars die vandaag de dag te koop zijn.

Deze speakers spelen allemaal een eigen rol binnen het uitgebreide ecosysteem van Sonos, waardoor ze een gemakkelijke keuze zijn voor wie op zoek is naar een multi-room audioinstallatie zonder al te veel toeters en bellen of kabels.

Het prettig aan speakers van Sonos is dat ze flexibel zijn en je de ruimte geven om je hifi-systeem zo groot of klein te maken als je zelf wilt. Sonos-soundbars zijn meer dan geschikt om je tv-audio te versterken terwijl een Sonos Roam Bluetooth-speaker gemakkelijk een dubbele rol kan spelen als de hoofdspeaker in huis.

Je haalt echter het meest uit je Sonos als je de producten combineert en een draadloos audiosysteem samenstelt dat bij jouw huis en muzieksmaak past. Dit is iets wat je in stappen kunt doen, met het toevoegen en verwisselen van Sonos-producten wanneer nodig.

Dus: waar begin je? Er zijn veel keuzes om te maken, waardoor de meest geschikte Sonos-speaker vinden nog best een opgave kan zijn.

We hebben vele Sonos-speakers getest in de afgelopen jaren en ze verschijnen vaak bovenaan onze lijsten met de beste draadloze speakers en beste soundbars die je kunt kopen. Lees verder om te zien welke speakers wij hebben gekozen voor de lijst, samen met ons advies hoe je juiste Sonos-speaker voor jou vindt.

Update: Sonos heeft onlangs de gloednieuwe Sonos Roam SL onthuld. We hebben nog geen kans gehad om deze versie zonder microfoon uit te proberen. Mocht je echter gesteld zijn op je privacy (of een paar tientjes willen besparen) is dit mogelijk de meest geschikte Sonos-speaker voor jou.

Ander nieuws is dat Sonos schijnt te werken aan een nieuwe, budgetvriendelijke soundbar. Deze lanceert waarschijnlijk in juni en zal vermoedelijk rond de 230 euro gaan kosten.

De beste Sonos-speakers

(Image credit: Sonos)

1. Sonos Arc De beste Sonos-soundbar die je vandaag de dag kan kopen Specificaties Afmeting: 114,7 x 87 x 115,7millimeter Connectiviteit: HDMI input (ARC), optical digital audio naar HDMI converter, Bluetooth, Ethernet port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR-ontvanger Batterijduur: Niet van toepassing De beste deals van vandaag Bekijken bij Hifiklubben NL Low Stock Bekijken bij Platte TV NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Dolby Atmos, TrueHD en Dolby Digital Plus + Discrete all-in-one soundbar + Geweldige surround-sound en muziekervaring Redenen om te vermijden - Past niet in elke kamer

De beste Sonos-soundbar die je kunt kopen is de Sonos Arc. Dit is ook over het algemeen de beste soundbar die we hebben getest.

Het heeft standaard ondersteuning voor de Dolby True HD en Dolby Digital Plus-sound codes zodat de soundbar de beste audiokwaliteit voor je Blu-ray-disks en streamingplatforms geeft. Vervolgens breidt het het geluidslandschap uit door middel van Dolby Atmos-technologie om bepaalde geluiden te weerkaatsen. Zo krijg je het gevoel dat geluiden vanuit alle hoeken op je af komen.

Dit klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld. De Sonos Arc-installatie is echter volstrekt eenvoudig. Volg de enkele stappen op de smartphone-app en geniet meteen van het geluid. De minimalistische kabelverbinding en alles-in-één-systeemconstructie geven rust en maken de Arc tot de beste soundbar die je in 2022 kan aanschaffen.

Het is ook een fantastisch apparaat om muziek mee te luisteren. Ben je op zoek naar een all-in-one home-audio-oplossing, dan is de Sonos Arc eentje om te overwegen.

Lees meer: Sonos Arc Review

(Image credit: Sonos)

2. Sonos One De beste draadloze speaker van Sonos Specificaties Afmeting: 160 x 120 x 120 millimeter Connectiviteit: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3.5mm, RCA Batterijduur: Niet van toepassing De beste deals van vandaag Bekijken bij MediaMarkt NL Bekijken bij Belsimpel NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Vol, rijk geluid + Alexa en Google Assistent + Combineer twee speakers voor een stereo-setup Redenen om te vermijden - Premium prijskaartje

Indien je op zoek bent naar een goed ontworpen bedrade speaker met fantastisch geluid, is de Sonos One de beste keuze.

De One biedt het beste van beide multi-room speakers die Sonos biedt. Ook ondersteunt deze het smart home-systeem van zowel Amazon Alexa als Google Assistant. De Sonos One is er dus eentje die echt verbindt.

Wil je je favoriete nummer via Spotify afspelen? Vraag het de speaker! Wil je dat elke speaker in huis hetzelfde liedje of album afspeelt? Groepeer ze met de Sonos-app en je hebt binnen mum van tijd een huisfeestje.

Alhoewel er krachtigere speakers op de markt zijn, is de Sonos One meer dan voldoende om je kamer op te vullen met geluid. Net zoals alle Sonos-speakers kun je deze dan ook aansluiten op een groter multi-room-audiosysteem.

Lees meer: Sonos One Review

(Image credit: Sonos)

3. Sonos Roam De beste budget Sonos-speaker Specificaties Afmeting: 168 x 62 x 60 millimeter Connectiviteit: Wi-Fi en Bluetooth 5 Batterijduur: 10 uur De beste deals van vandaag Bekijken bij MediaMarkt NL Low Stock Bekijken bij Platte TV NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Krachtige audioprestaties + Gemakkelijk mee te nemen Redenen om te vermijden - Prijzig in vergelijking met de concurrentie - Bas kan ietwat overweldigend zijn

De Sonos Roam is onze keuze voor de beste Bluetooth-speaker op deze planeet, met een krachtig geluid, ruw design, uitstekende verbindingsmogelijkheden en smart home-bediening.

Daar eindigt de pret niet. De speaker is ook scherp geprijsd. Voor 199 euro is dit (na de Roam SL) de goedkoopste manier om in het Sonos-ecosysteem te beginnen. Natuurlijk is dit niet goedkoop voor een reguliere Bluetooth-speaker, maar de Sonos Roam komt met een aantal handige trucjes en foefjes.

De speaker heeft zowel Bluetooth- als Wi-Fi-connectiviteit. Hierdoor functioneert de Sonos Roam zowel als een draagbare speaker als onderdeel van je grotere multi-room Sonos-systeem. Met Google Assistant en Alexa ingebouwd kan het bovendien ook dienst doen als smart-speaker.

In ruil voor een (relatief) laag bedrag krijg je veel waar voor je geld. Daarbovenop is deze speaker een uitstekend startpunt om in het ecosysteem van Sonos te duiken.

Je kunt er ook voor kiezen om voor twee tientjes minder de Sonos Roam SL aan te schaffen. Deze nieuwe versie van de Roam heeft geen microfoon maar is voor de rest identiek als het gaat om specificaties.

Lees meer: Sonos Roam review

(Image credit: Sonos)

4. Sonos Beam (Gen 2) De beste soundbar van Sonos voor kleinere ruimtes Specificaties Afmeting: 69 x 651 x 100 millimeter Connectiviteit: HDMI input (ARC), optical digital audio naar HDMI converter, Bluetooth, Ethernet port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR-ontvanger Batterijduur: Niet van toepassing De beste deals van vandaag Low Stock Bekijken bij Platte TV NL Bekijken bij MediaMarkt NL Bekijken bij Hifiklubben NL Redenen om te kopen + Breed geluidsbeeld + HDMI eARC-ondersteuning + Hi-Res Audio-compatibel Redenen om te vermijden - Geen opzwepende tweeters

Als je niet veel ruimte hebt is de Sonos Beam (Gen 2) de beste soundbar die je van het merk kan aanschaffen.

Het compacte formaat zorgt ervoor dat je deze gemakkelijk bij je tv kan plaatsen, zowel op een tv-standaard als aan de muur ophangen en het strakke design zorgt ervoor dat deze niet vloekt bij je interieur.

Het is een verbetering als je de speaker vergelijkt met de oorspronkelijke Sonos Beam soundbar met virtuele Dolby Atmos, HDMI eARC-compatibiliteit en een opgefrist uiterlijk.

Hoewel het niet de tweeters heeft heeft die benodigd zijn voor het 'echte' Dolby Atmos (resulterend in een sonische hoogte die minder indrukwekkend is dan die van de Sonos Arc), brengt de Sonos Beam (Gen 2) nog steeds een breed geluidsbeeld en audioprestaties die je meeslepen.

HDMI eARC-compatibiliteit maakt het streaming van Hi-Res Audio ook mogelijk, waardoor deze ook ideaal is voor het luisteren naar muziek.

Lees meer: Sonos Beam (Gen 2) review

(Image credit: Sonos)

Ben je op zoek naar pure audiokwaliteit en geluid dat de kamer vult? Dan is de Sonos Play:5 de beste Sonos-speaker voor jou.

Net zoals andere Sonos-speakers is de Play:5 te bedienen via de S2-app. De app heeft integratie voor verschillende streamingdiensten als Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, TuneIn en een aantal kleinere diensten.

De Play:5 ondersteunt multi-room en er kunnen extra speakers worden toegevoegd, zoals de Sonos Play:3 en de Sonos Play:1. Zo kun je een compleet surround sound-systeem bouwen. Mocht je het liever simpel houden, is het fijn om te weten dat de Play:5 meer dan genoeg volume bevat.

Lees meer: Sonos Play:5 review

(Image credit: Sonos)

6. Sonos Move De beste Sonos-speaker voor binnen- en buitenshuis Specificaties Afmeting: 240 x 160 x 126 millimeter Connectiviteit: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz, en 5GHz) en Bluetooth 4.2 Batterijduur: 10 uur De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Hifiklubben NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Integreert met een Sonos-speaker home-netwerk + Uitstekend voor draagbaar muziekplezier Redenen om te vermijden - Minder functies tijdens het gebruik van Bluetooth - Kan niet gebruikt worden als speakers achterin in een thuisbioscoop-setup

Waar de Sonos Roam geoptimaliseerd is voor onderweg, is de Sonos Move een uitstekende Bluetooth-speaker om zowel in als rondom je huis te gebruiken.

Met twee kwalitatief sterke drivers, een solide app die allerlei geluidsbronnen ondersteunt, multi-room-vaardig en smart audio-tune-technologie dat de output op basis van de omgeving aanpast, zit de Sonos Move beter in elkaar dan de gemiddelde Bluetooth-speaker. Bovenal is het een veelzijdige speaker die comfortabel in het rijtje mag aansluiten bij de Sonos-speakers voor binnenshuis.

Het is geen perfecte speaker, mede door het gewicht wat zulke geluidskwaliteit vergt. Ook is hij door alle functies aan boord prijzig en hij kan niet gebruikt worden als een kanaal achter voor bijvoorbeeld een thuisbioscoop-setup. Mocht je desondanks het budget ervoor hebben is het lastig om de Sonos Move af te kraken als het gaat om het aanschaffen van de beste Bluetooth-speaker ter wereld.

Lees meer: Sonos Move Review

Meer Sonos-speakers

Andere Sonos-speakers om te overwegen

Sonos limiteert zich niet enkel met verbonden speakers. Er zijn dan ook andere apparaten die we aanraden om aan te schaffen voor je Hi-Fi-systeem.

Als je een paar speakers voor achter wilt met een Sonos-soundbar zou je de Sonos One SL kunnen overwegen. De One SL bevat alle specificaties van de Sonos One zonder de ingebouwde voice-assistant. Je hoeft hierbij dus niet bang te zijn dat Alexa of Google Assistant meeluistert met je gesprekken. Verder is de speaker ook wat goedkoper dan de Sonos One.

Een andere uitstekende toevoeging aan een Sonos thuisbioscoop is de Sonos Sub, een draadloze subwoofer die de bas opkrikt voor de rest van je setup. Binnenin de glanzende kast zitten twee force-cancelling speakers die tegenover elkaar worden geplaatst om te voorkomen dat het kastje gaat trillen. Verder beschikt de Sub twee akoestische ingangen en twee Class-D- digitale versterkers die specifiek voor de hardware zijn ontworpen.

Wil je een fatsoenlijk surround-sound systeem? Bekijk dan eens de Sonos Amp, een draadloze muziekstream-versterker. Dit veelzijdige apparaat laat je draadloos twee Sonos-speakers met de tv verbinden voor stereogeluid of twee standaard, passieve speakers ondersteunen. Je kan zelfs een extra Amp toevoegen voor een setup van vier speakers.

Die laatste optie is ook meteen de betere keuze als we spreken over sonische kracht. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om een systeem te te creëren met vier identieke speakers, of op zijn minst met vier van dezelfde klasse. Dit zorgt voor een meer consistent surround-sound-beleving dan wanneer een setup verschillende traditionele hifi-speakers en draadloze speakers van Sonos worden gemixt of gecombineerd. Dit betekent dat je je reeds gekochte stereo-speakers kan gebruiken in plaats van verwisselen voor een paar nieuwe Sonos Ones of One SL's.

En ja, we bedoelen echt systemen van vier speakers: de Amp is ontwikkeld om te werken zonder dat er een toegewijd centraal kanaal aanwezig moet zijn. In plaats daarvan creëert deze een 'fantoom' centraal kanaal door slimme verwerking.

(Image credit: Sonos)

Beste Sonos speakers: FAQ

Hoe werken Sonos-speakers? Sonos-speakers werken allemaal met elkaar samen binnen een breder ecosysteem. Elk apparaat is dan ook te bedienen via de S2-app van het merk. De app laat je je Sonos-apparaten in je setup toevoegen en verwijderen. Hierdoor kun je gemakkelijk je muziekopstelling aanpassen en content vanaf je telefoon streamen. Dit betekent dat je je draadloze Sonos-setup zo groot of klein kan maken als je zelf wil. Elke opstelling die je je kan bedenken is mogelijk: van multi-room audiosystemen met speakers in je plafond ingebouwd tot aan een bescheiden thuisbioscoop-oplossing met soundbars en speakers achter je geplaatst.

Welke Sonos-speaker moet ik aanschaffen? Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om je muziek af te spelen, is de Sonos One draadloze speaker geschikt voor jou. Voor wie een doorgewinterde muziekluisteraar is, is het wellicht goed om voor de Sonos Amp te gaan met twee stereo-speakers (Sonos of een ander merk). Voor onderweg muziek luisteren kun je de draagbare Bluetooth-speakers bekijken: de Sonos Move en de Sonos Roam. Ben je juist op zoek naar speakers die een echte thuisbioscoop creëren? Check dan de Sonos Arc en de Sonos Beam (Gen 2), welke veel krachtiger klinken dan de ingebouwde speakers van je tv. Vanaf die setup kun je ook je systeem uitbreiden met een paar Sonos One SL's als speakers achter en een Sonos Sub om de basfrequentie te benadrukken.

Kan ik Sonos-speakers met een Android-apparaat gebruiken? Dat kan, je mist echter dan een van de beste functies in het Sonos ecosysteem: TruePlay. De kalibreerfunctie voor kamers stemt het geluid van de Sonos-speakers af op de dimensies van je kamer, wat momenteel enkel te gebruiken is met iOS-apparaten. Je kan natuurlijk wel de iPhone van een vriend(in) of kennis lenen om je nieuwe Sonos-speaker in te stellen.

Hoe we Sonos-speakers testen

We hebben een selectie van Sonos-speakers getest over de afgelopen jaren, waardoor jij zeker weet dat de modellen in deze gids uitvoerig zijn bekeken door het team van TechRadar.

Testen hoe goed een Sonos-speaker in het ecosysteem van het bedrijf werkt is net zo belangrijk als het testen hoe deze klinkt. Dit is dan ook waarom we Sonos-speakers altijd met een bestaande setup testen. Als voorbeeld: vaak samen met een Sonos Arc en een Sonos Sub.

We gebruiken een aantal audiobronnen en muziekgenres tijdens het testproces om een volledig beeld te kunnen schetsen van het geluidsprofiel van een speaker. Dit varieert van Hi Res Audio tot het streamen van Spotify via Bluetooth.

Bij draagbare speakers zoals de Sonos Roam testen we ook de batterijduur door hem te gebruiken tot deze leeg is. Op deze manier checken we of dit overeen komt met wat de fabrikant belooft. Verder gebruiken we de speakers ook in verschillende omgevingen en omstandigheden om de apparaten in buitenomstandigheden te testen.

Op zoek naar meer keuze? Lees hier onze koopgids voor de beste bluetooth-speakers