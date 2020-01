Beste PS4 games 2020: de PlayStation 4 games die je gespeeld moet hebben

De PlayStation 4 is nog altijd een ontzettend krachtige console. Het beestje van Sony is misschien wel de beste console ooit gemaakt. Wellicht dat de PS4 deze titel over een paar jaar moet overdragen aan de PS5 die dit jaar moet uitkomen, maar dat is een zorg voor later. Of je nu speelt op de reguliere PS4 (Slim) of de meer geavanceerde PS4 Pro, je hebt linksom of rechtsom een enorme gamebibliotheek nodig om al het beste van de PS4 console te benutten.

Er zijn tal van interessante first party-titels verschenen de afgelopen jaren: van Marvels Spider-Man tot God of War van SIE Santa Monica Studio, de lijst aan toppers is bijzonder lang. Ook exclusieve titels als Ghost of Tsushima en The Last of Us: Part 2 zijn het vermelden waard. Daarnaast is er een schat aan mooie titels van derden, zowel AAA-games als afkomstig van indie-ontwikkelaars.

Om jou op weg te helpen met games waarmee je jouw PlayStation 4 bibliotheek dient uit te breiden, hebben we een lijst samengesteld van de beste PS4 games aller tijden. Al deze games zijn vandaag de dag nog te koop, zodat je niets hoeft mis te lopen. Ook vermelden we bij elk spel of ze 4K en HDR ondersteunen, dé twee verbeteringen waarover de PS4 Pro beschikt.

We hebben geprobeerd om PS4 games van elk genre mee te nemen - indie, racing, actie, shooters, avontuur, en meer. Aangezien er elke maand wel een toffe game of twee verschijnt, raden we je zeker aan om regelmatig deze lijst te bekijken.

Apex Legends

Apex Legends is een kandidaathebber voor de battle royale-kroon. De game, ontwikkeld door Respawn Entertainment en verhaalwijs gevestigd in het Titanfall-universum, is een squad-based battle royale shooter waar teams van drie het opnemen tegen 57 andere spelers. In deze matches dienen spelers buit te verzamelen én als laatste over te blijven.

In tegenstelling tot andere battle royale-games als PUBG en Fortnite, richten spelers zich met hun eigen personage tot een van de achter verschillende klassen. Elk zijn zij vertegenwoordigd door een uniek karakter (beeld je een mix van Fortnite en OVerwatch in en je begrijpt ons.)

Apex Legends is de ideale battle royale-game voor iedereen die houdt van het genre, maar die niet weg is van Fortnite's focus op bouwen of PUBG's competitieve insteek. Bovendien is Apex Legends gratis, én zijn de verschillende klassen en vaardigheden leuk genoeg voor een altijd interessante spelervaring.

Bekijk de Apex Legends review voor meer informatie.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey is de meest epische Assassin's Creed die we tot dusver gespeeld hebben. Odyssey speelt zich af tijdens de Peloponnesische Oorlog, en jij speelt Alexios of Kassandra. Met dit personage probeer jij de waarheid te onthullen over hun geschiedenis terwijl je tegelijkertijd door de turbulente wereld van het oude Griekenland navigeert als huurling.

Odyssey is grafisch gezien een prachtige PS4 game die jou alle pracht en praal van het oude Griekenland laat zien. Niet zo gek ook dat Odyssey een plek in deze lijst verdient. Met gemak haal je zo 100 uur aan speeltijd uit deze fantastische game.

Lees onze Assassin's Creed Odyssey review voor meer info.

PS4 Pro ondersteuning? Ja.

Battlefield 1

In Battlefield 1 voor de PlayStation 4 neemt ontwikkelaar DICE spelers mee naar de Eerste Wereldoorlog. Door deze zet geeft het haar lichtelijk stagnerende franchise de juiste boost.

De historische setting van Battlefield 1 helpt om zich te onderscheiden van de meeste shooters op de markt, want het gros ervan speelt zich af in de moderne wereld. Battlefield 1 slaagt erin om de chaos en brutaliteit van de Eerste Wereldoorlog op perfecte wijze na te bootsen.

De game biedt een sterke doch duistere en entertainende singleplayer-campagne aan die een nieuwe standaard zet voor first person shooters. Verdeeld in zes secties met elk een verschillend karakter en andere locatie, weet de game nooit saai of repetitief aan te voelen.

De singleplayercampagne gaat naadloos over in de multiplayermodus. Hoewel deze enigszins vertrouwd aanvoelt, profiteert ook deze modus van de vrij originele setting.

Grafisch is Battlefield 1 ook zeer indrukwekkend te noemen. Al met al is het een topper waar we nog jaren plezier aan kunnen beleven.

Check onze volledige Battlefield 1 review.

PS4 Pro ondersteuning? Verbeterde resolutie en details.

Bloodborne

Van alle uitdagende titels die Software heeft gemaakt, is er geen enkele zo interessant als de quasi-industriële Bloodborne.

De game speelt als een RPG die op een onuitwisbaar moeilijkheidslevel is ingesteld en met alle behulpzame pop-ups verwijderd. Deze game vergt dan ook meer dan je gebruikelijke dosis geduld.

Daarmee komen we ook meteen tot de kern van Bloodborne: je haalt eruit wat jij erin stopt. Een overwinning voelt beter aan wanneer je rekening hebt gehouden met je vijand, zijn aanvalspatronen in het achterhoofd hebt gehouden, en nét op het juiste moment hebt toegeslagen via het foutloze combatsysteem.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Modern Warfare (2019) voelt aan als een reset voor de bestverkopende FPS-franchise ooit. Door het verwijderen van rare fratsen als zombies, jetpacks, double jumps en andere futuristische gadgets komen spelers weer in aanraking met hoe oorlog er nu écht uitziet in de 21e eeuw.

De benaming voor het spel is ook geen toeval; Modern Warfare uit 2007 was een mijlpaal voor de hele serie, en Activision heeft er alles aan gedaan om alle succeselementen te verpakken in een modern jasje.

Modern Warfare draait volledig om oorlogen van vandaag de dag. Met de term 'modern' refereert Activision naar wapens, uitrusting en gadgets die in het heden worden gebruik in het Midden-Oosten en Rusland, en niet futuristische meuk die zo uit sciencefictionfilms kan komen.

Hoewel Modern Warfare af en toe wat probleempjes kent met betrekking tot de campagne, behoort het spel nog altijd tot de games uit de serie - mede dankzij korte, snelle acties en gevechten, en meer multiplayermodi dan je zelf kunt bedenken.

Lees onze Call of Duty: Modern Warfare review voor meer info.

PS4 Pro ondersteuning? Wel 4K, geen HDR.

Control

De dark horse van 2019. Remedy Entertainments Control is een avontuurlijke actiegame met een unieke invalshoek.

Je stapt in de schoenen van Jessie Faden, de nieuwste directeur van het geheim Federal Bureau of Control (FBC), een agentschap in dienst van de overheid dat paranormale activiteiten onderzoekt en wil controleren. Jessie's nieuwe rol kent echt een paar problemen die niet meteen terug waren te vinden in de vacature, waaronder de opleving van een paranormale kracht genaamd de Hiss.

De affiniteit waarmee Remedy meerdere lastige genres heeft weten te stoppen in Control, zonder dat hiervoor ingeboet is op kwaliteit, is werkelijk een kunst. Het verhaal is ijzersterk en zet je constant aan het denken.

Meer info vind je in onze Control review.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

Death Stranding

Death Stranding, het is een game die ons zorgen baarde. Toen Kojima Productions' eerste titel was aangekondigd op de E3 in 2016, deed het dat voor een verwarde doch geïnteresseerd publiek. Het pad naar de lancering veranderde niet veel aan deze gevoelens.

We hebben verpakte baby's, zeeotterkostuums en zelfs Conan O'Brien gezien, en elke nieuwe trailer gaf ons meer angst dan hoop. Uiteindelijk was het de helse rit meer dan waard.

Death Stranding is een indrukwekkende game die zowel uniek als oogverblindend mooi is. Zonder al te veel weg te geven over het verhaal, start je de game met een bezorger genaamd Sam Bridges (gespeeld door Norman Reedus) die speciale cargo aflevert in het kielzog van Death Starnding, een mysterieus fenomeen dat vele onschuldigen hun leven heeft gekost. Heel simpel is dan ook niet voor Sam om te overleven.

Death Stranding is een game die je moet ervaren. Het is zeker een PS4 topper, misschien wel de beste topper.

Check onze Death Stranding review.

PS4 Pro ondersteuning? 4k resolutie.

Dragon Age: Inquisition

Inquisition is een spreekwoordelijk RPG-feestmaal: 200 uur aan opdrachten, magische landschappen en goed geschreven personagedialogen die wellicht iets te herkenbaar klinken soms, maar dat maakt de game goed met pure vrijgevigheid.

Het spel zet jou achter het 'stuur' van niet alleen een vier man tellende groep van avonturiers, maar ook van een compleet privéleger met eigen kasteel en strategische uitdagingen, met als doel om een mysterieuze demonische dreiging in de kiem te smoren.

De keuze voor de Unreal Engine zorgt voor mooie open omgevingen en toffe gevechten overladen met special effects. Gelukkig kun je altijd op pauze drukken wanneer het gamen je wat teveel wordt. Het is een genregigant en behoort met gemak tot de beste PS4 games.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

FIFA 20

FIFA is voor veel console-eigenaren een jaarlijks terugkerend evenement. De nieuwste en mogelijkerwijs beste installatie van de voetbalserie is in 2019 gearriveerd in de vorm van FIFA 20. Het spel duikt meteen in onze lijst met beste PS4 games.

Met deze versie van FIFA heeft EA duidelijk enkele verbeteringen ingevoerd die het spel de juiste richting opsturen. Het heeft geluisterd naar wat de spelers willen; betere gamemodi en meer statistische geknutsel.

Naast het veldspel op gewoon gras is er ook Volta inbegrepen. Volta kan gezien worden als de moderne versie van FIFA Street. En zitten enkele gameplay-aanpassingen in Volta om het net allemaal wat meer te laten focussen op trucjes en straatskills ten opzichte van het gewone voetbalspel. FIFA 20 behoort zeker tot een van de betere games in de franchise van de afgelopen jaren, voornamelijk door feedback van fans en fatsoenlijke designkeuzes.

Lees er alles over in onze FIFA 20 review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja, 4K en HDR.

Fortnite Battle Royale

Fortnite sloeg in als een ware meteoriet in 2017, en achteraf gezien is het niet moeilijk om te zien waarom. Deze free-to-play battle royale game biedt spelers een energetische en leuke online multiplayerervaring, met een concept dat vrij makkelijk en snel is op te pakken door jong en oud; blijf als laatste over.

Dankzij de constante rits aan updates blijft Fortnite ook jaren na de release nog niet vervelen. Vandaar dat de game ook niet kan missen in onze lijst met beste PlayStation 4 games.

Bekijk onze volledige Fortnite Battle Royale review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja, 60 frames per seconde.

Grand Theft Auto V

Niet alleen is GTA V de beste sandboxgame op de PlaySTation 4, GTA V is ook het beste golfspel, beste tennissimulator, onbetwiste virtuele yogakampioen, een van de beste racegames... het is een zeer verdienstelijke MMO (Massively Multiplayer Online game).

We zijn gewend van de Grand Theft Auto-serie dat er heel wat te beleven valt, maar Trevor, Franklin, en Michael tonen ons een ontzettend goed in elkaar gezette spelwereld, en die wereld ontdek je aan de hand van de drie verschillende personages.

De singleplayercampagne is een must. Het verhaal is steengoed en je leert de spelwereld zo goed kennen. De multiplayer is waar echter de meeste uren in gaan zitten, mits je daar fan van bent en/of vrienden hebt die ook GTA V spelen. De soorten missies en opdrachten zijn eindeloos, en dat maakt GTA V tot een van de beste PS4 games.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

God of War

God of War behoort tot een van de meest geanticipeerde PlayStation 4 games van 2018, en het spel weet met vlag en wimpel de verwachtingen waar te maken. We nemen Kratos van Griekse naar Noorse mythologie, zien hem als vader, en de focus op het verhaal en de verbetering in het combatsysteem maken God of War een welkome vernieuwing voor de franchise.

In onze God of War review bestempelden we het spel als 'de beste game in de serie' vanwege meerdere redenen. De belangrijkste is echter dat het een game met een ziel is en niet snel over het hoofd gezien kan worden als je geïnteresseerd bent in de beste PS4 games.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 4K op 30 fps en HDR.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hellblade: Senua's Sacrifice is ontwikkelaar Ninja Theory's eerste poging om een eigen game te maken. Aangezien het spel in deze lijst staat, mag je van ons aannemen dat het een geslaagde poging is. Het verhaal speelt zich af rondom Senua, een Celtic strijder die last heeft van psychoses en afreist naar Hell om haar verloren geliefde te redden.

De game gebruikt een interessante mix van binaurale audio (twee verschillende tonen, één voor elk oor) en innovatieve visuele technieken om Senua's psychose-ervaringen te kunnen delen met de speler. Dit resulteert in een game die waarschijnlijk weinig raakvlakken heeft met andere games die je ooit gespeeld hebt.

Verstorend, inzichtgevend en extreem plezant om te spelen, zo kunnen we Hellblade: Senua's Sacrifice omschrijven. Het is een game die zeker het overwegen waard is als je de beste PS4 games in huis wil halen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten op deel 2.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. Dynamische resolutie-aanpassing voor stabiele framerates.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn is de first party open-wereld-game die Sony erg nodig had. Hoewel Uncharted en The Last of Us PS4 spelers een fantastische lineaire ervaring aanbieden, is Horizon Zero Dawn - ontwikkeld door het Nederlandse Guerilla Games - een welkome verandering die jou in een grote wereld onderdompelt met detailrijke en fantastische open wereld-gameplay.

In een esthetisch prehistorisch post-apocalyptische wereld, bewoond door robotdinosaurussen, speel jij het personage Aloy, iemand die op deze creaties jaagt en ze uit elkaar haalt voor onderdelen. Het voelt deels aan als Jurassic Park, en ook deels 10.000 B.C., én deels Asimovian in één.

Heb je de uitgebreide campagne overleefd? Dan is de Frozen Wilds DLC die Aloy je naar het noordelijke gebied van The Cut stuurt ook het overwegen waard.

Bekijk de Horizon: Zero Dawn review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 4K, 30fps en HDR-ondersteuning.

NieR: Automata

Als je een game wilt spelen die anders aanvoelt dan wat je de laatste tijd hebt gespeeld, raden we NieR: Automata van harte aan als een van de beste PS4-games op dit moment.

Hoewel het een vervolg is op de game Nier uit 2010, hoef je niet de eerste game te hebben gespeeld om van deze game te kunnen genieten. Het verhaal van de game speelt zich af in een dystopische toekomst en draait om een oorlog tussen machines, gemaakt door door buitenaardse indringers, en zij vechten tegen de overblijfselen van de mensheid. De mensheid is de aarde ontvlucht om zijn toevlucht te zoeken op de maan, maar heeft gevechtsdroids naar beneden gestuurd om voor hen te vechten.

Je speelt als een van deze droids, 2B, vergezeld door een andere droid genaamd 9S. Vechten in dit spel is intens bevredigend, de spelwereld is prachtig met een enorm gevoel voor schaal, en het verhaal is vreemd (soms tot een fout) maar ongelooflijk onderhoudend. Je zult niet teleurgesteld zijn, vertrouw ons.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 1080p met 60 frames per seconde.

Night In The Woods

Night in the Woods is een onconventioneel side scrolling avontuurspel waarin je de 20 jaar oude Mae volgt. Zij stopt met school om terug naar huis te gaan waar haar ouders zijn.

Met een verhaal gebaseerd op dialoogkeuzes en taken, is het een klassiek coming-of-age verhaal, met verbluffende minimalistische graphics en mooie interacties die je volledig verslaafd laten raken aan deze charmante indiegame.

PS4 Pro ondersteuning? Nee.

Overwatch

Overwatch is zonder meer een van onze favoriete games die de afgelopen jaren uitgebracht zijn.

Het is een klassieke arenashooter van Blizzard. Twee teams van elk zes personen nemen het tegen elkaar op. Iedereen maakt gebruik van compleet verschillende personages, waardoor het geheel eruitziet als een grote cartoony sciencefictionfilm.

Mooie graphics, kleine mappen, en een flink roster aan speelbare karakters maken Overwatch leuk om te spelen. We raden de game dan ook van harte aan.

PS4 Pro support? Ja. 1080p met 60fps. 4K interface.

Red Dead Redemption 2

Rockstars Red Dead Redemption 2 veroverde de gamewereld in 2018 en gaf ons de westerse open-wereldgame we op hoopten. Je speelt als Arthur Morgan, een revolverheld die behoort tot de beruchte Van Der Linde-bende,maar daarnaast moet Morgan de beproevingen van het veranderende westen overleven.

Red Dead Redemption 2 is zeker een spel dat je bezig zal houden. Tussen verhaalmissies, minigames, activiteiten en nevenmissies door, zal je jezelf urenlang in deze titel zien verzinken zonder dat je het merkt. En met Red Dead Online kun je ook samen met een groep vrienden uren speelplezier beleven.

PS4 Pro ondersteuning? Verbeterde performance en graphics, ook HDR-ondersteuning.

Resident Evil 2 Remake

Capcoms remake van de survivalhorrorklassieker Resident Evil 2 is onderhevig geweest aan een storm van fans én nieuwkomers. Met prachtige nieuwe graphics, maar dezelfde hersenkrakende puzzels en angstaanjagende zombies, is Resident Evil 2 zeker een geslaagde remake te noemen.

Check onze volledige Resident Evil 2 remake review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 4K resolutie op 30fps of een lagere resolutie op 60fps.

Sekiro: Shadows Die Twice

Het nieuwste aanbod van FromSoftware laat niet met zich sollen. Als je dacht dat de Dark Souls serie moeilijk was, dan is Sekiro: Shadows Die Twice de extreme modus hiervan.

Sekiro is pittiger dan welke titel dan ook die we eerder van FromSoftware hebben gezien, maar het bereiken van die zeldzame momenten van succes is zeer de moeite waard. Gevestigd in een wereld die brutaliteit en schoonheid in evenwicht brengt, is Sekiro een van de must-have titels van dit jaar - als je er het geduld voor hebt.

Bekijk de Sekiro: Shadows Die Twice review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 1080p met 60fps.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus is een klassieke PlayStation-titel, een game die grafische wonderen verrichtte toen hij in 2005 op de PlayStation 2 verscheen. Nu is hij geremasterd met 4K- en HDR-ondersteuning en dit keer is de gamewereld mooier dan ooit, terwijl de emotionele lading en gameplay van het origineel behouden zijn gebleven.

Voor degenen die op zoek zijn naar een game-ervaring die niet te vergelijken is met andere spellen is Shadow of the Colossus een must-play. In onze volledige Shadow of the Colossus-review noemden we het "een reis die de moeite waard is om een keer te maken, en op de een of andere manier nog meer de moeite waard om een tweede keer te doen".

PS4 Pro ondersteuning? Twee modi: cinematisch met 4K, HDR en 30fps, óf performance met 60fps.

Marvel's Spider-Man

Spider-Man van Marvel is waarschijnlijk de beste op stripboeken gebaseerde videogame in de hele PS4-bibliotheek by far (sorry, Batman: Return to Arkham).

Hoewel Arkham het geweldig heeft gedaan om Batman tot leven te brengen op onze thuisconsoles, heeft het ons geen enkel inzicht gegeven in het werkelijke leven van Bruce Wayne als hij het masker afzet.

Deze game is stukken beter, al is het alleen maar omdat het ons twee kanten van dezelfde held laat zien - de sympathieke Peter Parker en de heldhaftige, zelfopofferende Spider-Man - in hetzelfde spel. Bind daar de beste travelling mechanics sinds Spider-Man 2 op de PS3 aan vast, en je hebt alle kenmerken van een spectaculaire Spider-Man-game.

Lees onze Spider-Man review!

PS4 Pro ondersteuning? 4K HDR.

Titanfall 2

De originele Titanfall was een geweldige game, maar helaas verscheen hij niet op de PlayStation. Gelukkig is het vervolg, Titanfall 2, op alle denkbare manieren verbeterd: de bewegingen zijn vloeiender, er zijn meer duidelijke titanen om uit te kiezen en, hou je vast, er is eigenlijk een singleplayercampagne die misschien wel bestempeld kan worden als beste first-person shooter van het jaar.

De kern van dit spel is geërfd van een van de slimste en meest ongewone shoters van deze generatie. De originele Titanfall gaf ons razendsnelle combat gecombineerd met een spannende spelwereld, en de nieuwe versie bouwt hier op voort.

De vaardigheid waarmee Respawn deze mix van stijlen in het vervolg in balans heeft gebracht is opmerkelijk - Titans hebben een overdaad aan vuurkracht, maar ze zijn gemakkelijk te raken, en kaarten bieden genoeg plaatsen voor infanterie om zich te verstoppen.

Check de Titanfall 2 review hier.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. Hogere resolutie en framerate.

The Last Of Us Remastered

Veel games hebben ons een post-apocalyptische visie gegeven van de toekomst, maar geen enkel spel heeft zo een brute als geloofwaardige touch als die van Joel en Ellie's verhaal.

Het spel was vrijwel perfect op de PS3, maar de remaster op de PS4 laat pas echt zien waartoe ontwikkelaar Naughty Dog in staat is. De overwegend donkere setting, de ontzettend interessante personages en verhaallijn zorgt ervoor dat je geen genoeg kunt krijgen van de game.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 4K met 30fps of 1080p met 60fps en HDR.

The Outer Worlds

Teleurgesteld door Fallout 76? Maak je geen zorgen, Obsidian Entertainments The Outer Worlds is hier om je Fallout-verdriet weg te nemen.

In The Outer Worlds ontwaak je in een onbewaakt gedeelte van de ruimste, nadat je ingevroren bent geweest. Je bevindt je middenin een samenzwering om Halycon, een kolonie gelokaliseerd op de rand van de ruimte en aangedreven door grote corporaties, te vernietigen.

Wat volgt is een ruwe RPG-ervaring vol met satire over een wereld beheerd door grote bedrijven. De klassieke Fallout-formule werkt goed samen met de mooie humor en goed geschreven dialogen van Obsidian.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. Upscaled 4K resolutie en native 1400p.

The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt kende zeker niet de meest soepele entree op de PS4, maar heel wat patches later werkt deze RPG als een tierelier. Naast de ontzettend sterke verhaallijn is ook het vechtsysteem top. Daarnaast is Gwent, het in-game kaartspel top. En crafting mogen we ook niet vergeten. En de alchemie.

Je raadt het al; vervelen is er niet bij in de wereld van The Witcher 3. De quasi-open wereld game is ontzettend indrukwekkend te noemen. Er zijn bovennatuurlijke krachten inbegrepen, maar de game wordt nooit té fantasy-achtig naar onze mening.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 4K resolutie of verbeterde performance op 1080p.

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4: A Thief's End werd belast met een onmogelijke taak: een bevredigend einde bewerkstelligen voor de klassieke serie van Naughty Dog. Het resultaat is iets wat ver boven onze verwachtingen lag. Uitzonderlijk hoge productiewaarden, een boeiend verhaal over een eigenzinnige broer en een avontuur om te onthouden; Uncharted 4 heeft het allemaal.

Hoewel Naughty Dogs Uncharted-reis eindelijk zijn bestemming heeft bereikt, zul je de herinneringen die hij heeft gecreëerd gegarandeerd voor altijd koesteren.

Als je een PS4-eigenaar bent, zou het strafbaar moeten zijn om dit spel niet mee te maken. Het is ongetwijfeld een van de beste PS4-games die er zijn.

Lees de Uncharted 4: A Thief's End review.

PS4 Pro ondersteuning? Ja. 2560 x 1440 resolutie met HDR en 30fps in singleplayer.

