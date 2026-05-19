Sony introduceert de '1000X THE COLLEXION'-koptelefoon met een focus op design en geluidskwaliteit

Na alle leaks en geruchten was het misschien geen verrassing, maar vandaag heeft Sony eindelijk officieel zijn nieuwe '1000X THE COLLEXION'-koptelefoon geïntroduceerd.

Dit is niet simpelweg een nieuwe naam voor de WH-1000XM7 en het is dus ook geen directe opvolger voor de Sony WH-1000XM6 die vorig jaar nog gelanceerd werd. De 1000X THE COLLEXION is er om het 10-jarig jubileum van de 1000X-serie te vieren.

Dit doet Sony met een focus op een verfijnd, premium design, een uitzonderlijk geluid en toonaangevende noise-cancelling, al is ons door de makers van de koptelefoon tijdens een persevenement in Londen wel verteld dat de 1000XM6 de allerbeste noise-cancelling blijft bieden.

Premium, comfortabel design

Wat meteen opvalt aan de 1000X THE COLLEXION, is het verfijnde, luxueuze design. Er wordt bij deze koptelefoon gebruikgemaakt van premium materialen: metaal en kunstleer. Zo zijn nu ook de scharnieren van metaal.

De hoofdband bestaat hier verder ook deels uit hoogwaardig metaal met een matte afwerking, maar een glanzende afwerking voor het Sony-logo aan beide kanten. Elk onderdeel van de koptelefoon is met de hand afgewerkt door vakmensen en het kunstleer dat hier gebruikt wordt (ook aan de buitenkant van de oorschelpen) is over een periode van twee jaar ontwikkeld. Naast de hoofdband en scharnieren zijn ook de knoppen en poorten van metaal gemaakt. Er zijn drie fysieke knoppen aanwezig, plus een USB-C-poort en een 3,5mm-audiopoort, maar muziekbediening werkt nog steeds via een touchpad op de rechter oorschelp. Deze combinatie van materialen zorgen voor een erg premium, stevig gevoel én een luxueuze look.

De koptelefoon heeft een erg strak, dun design. In tegenstelling tot de WH-1000XM6 is deze koptelefoon echter niet opvouwbaar, maar dankzij het dunne design van de koptelefoon en de vrij dunne case (met ingebouwd handvat) neemt hij nog steeds niet heel veel ruimte in beslag. Die case heeft ook weer, net als bij de WH-1000XM6, een handige magnetische sluiting. De twee kleuropties, 'Platinum' en 'Black', behouden heel goed de verfijnde, minimalistische look.

Het gaat bij het ontwerp van deze koptelefoon echter niet alleen om de stijl, maar ook om het comfort. Dit model is dan ook ontworpen voor langdurig draagcomfort. De oorschelpen zijn vanbinnen nog verrassend ruim, ondanks het dunne design. Ook is de hoofdband mooi breed, waardoor het gewicht van de koptelefoon goed verdeeld wordt. Daarnaast moet het kunstleer zich aan alle kanten ook naar je hoofd vormen, wat zorgt voor een comfortabele pasvorm, maar ook een goede afsluiting rondom je oren.

Extra focus op geluidskwaliteit

Sony zet met de 1000X THE COLLEXION dus ook weer iets meer in op geluidskwaliteit. De koptelefoon biedt een ruimtelijk, breed geluidsbeeld dat is ontworpen voor een ontspannen, meeslepende luisterervaring.

Een speciaal ontwikkelde driver staat hier centraal en deze moet ervoor zorgen dat instrumenten en zang beter van elkaar te onderscheiden zijn in de mix, plus de hoge tonen moeten hier meer verfijnd klinken.

Voor de tuning van de 1000X THE COLLEXION heeft Sony dan ook samengewerkt met verschillende GRAMMY-winnende en -genomineerde mastering engineers. Het idee hierachter is dat de intentie van artiesten optimaal tot zijn recht komt dankzij de gebalanceerde weergave en een verfijnde dynamiek.

Deze koptelefoon is ook het eerste model van Sony met ondersteuning voor DSEE Ultimate. Deze upscalingtechnologie gebruikt 'Edge-AI' om gecomprimeerde muziekbestanden (zoals MP3's) in realtime beter te laten klinken. Details die door compressie verloren kunnen gaan, kunnen hierdoor volgens Sony weer worden hersteld.

Daarnaast biedt de nieuwe koptelefoon ook drie '360 Upmix'-modi voor verschillende soorten ruimtelijke ervaringen. Er zijn speciale modi voor muziek, films en games, omdat bij die categorieën natuurlijk verschillende elementen het belangrijkst zijn. Deze 360 Upmix-modi moeten in ieder geval bij al deze categorieën voor een ruimtelijke audio-ervaring met een levendig en realistisch geluidsbeeld zorgen om je midden in het geluid te plaatsen. Eén van de fysieke knoppen op de koptelefoon (de 'Listening Mode'-knop) is bedoeld om te wisselen tussen deze 360 Upmix-modi.

Technologie van de Sony WH-1000XM6

Hoewel de 1000X THE COLLEXION dus een iets grotere focus op geluidskwaliteit heeft en de WH-1000XM6 op noise-cancelling, beschikt het nieuwste model natuurlijk nog steeds over de toonaangevende noise-cancelling van de 1000X-serie. Er zit dan ook technologie van de WH-1000XM6 in de 1000X THE COLLEXION.

De WH-1000XM6 blijft de beste noise-cancelling bieden, maar dankzij de gedeelde technologie, waaronder 'Multi-Noise Sensor'-technologie met 12 microfoons en de 'Adaptive NC Optimizer', past de noise-cancelling zich hier ook nog steeds uitstekend automatisch aan je omgeving aan.

Ook andere elementen waar de 1000X-serie bekend om staat zijn hier aanwezig. Dek daarbij aan een heldere gesprekskwaliteit, intuïtieve bediening en soepele connectiviteit. Ten opzichte van de WH-1000XM6 is de batterijduur wel iets lager. Die koptelefoon gaat (met ANC aan) tot 30 uur mee en dit nieuwe model tot 24 uur (ook met ANC aan). Dat is dan ook geen gigantische verrassing, gezien het feit dat hij merkbaar dunner is.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony 1000X THE COLLEXION is beschikbaar vanaf mei 2026 in de kleuren 'Platinum' en 'Black'. De nieuwe koptelefoon heeft een adviesprijs van 630 euro. Sony bevestigde tijdens een Q&A overigens ook dat dit geen speciale 'limited edition' is.

Los van de nieuwe 1000X THE COLLEXION heeft Sony ook nog een nieuwe kleur voor de WH-1000XM6 aangekondigd. Het gaat om de kleur 'Sandstone'. Ook dat model zal vanaf mei 2026 beschikbaar zijn. Die kleurvariant lanceert met een adviesprijs van 379 euro.