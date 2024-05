Sonos onhult hun eerste koptelefoon met noise-cancelling en Dolby Atmos, maar vergeet langverwachte functie

Sonos heeft zijn eerste koptelefoon aangekondigd en hij heet de Sonos Ace. Het is een typische draadloze koptelefoon met Snapdragon Sound, aptX Lossless Audio, Dolby Atmos, actieve noise-cancelling, USB-C lossless audio... maar geen ondersteuning voor het multi-room audiosysteem van het merk.

We hadden verwacht dat de Sonos-koptelefoon een functie zou hebben zoals de Sonos Roam, waarbij muziek automatisch overschakelt naar de Sonos Ace als je weggaat en automatisch terugkeert naar je Sonos-speakers als je terugkomt. In het verlengde daarvan hoopten we ook dat je de koptelefoon zou kunnen kiezen als een Wi-Fi-muziekbron vanuit de Sonos-app. Dat is helaas niet het geval. Over het algemeen werkt hij net als de meeste van de beste noise-cancelling koptelefoons, al heeft Sonos één speciaal trucje achter de hand.

De Sonos Ace kan namelijk via Wi-Fi verbinding maken met een compatibele Sonos-soundbar om de audio van je tv af te spelen met Dolby Head Tracking. Je kunt dit direct activeren met een knop op de achterkant, zodat je in stilte tv kunt kijken in een virtuele thuisbioscoop en niemand anders stoort. Deze functie werkt bij de lancering helaas alleen met de Sonos Arc, maar komt in de toekomst ook met de Sonos Beam, Sonos Beam Gen 2 en Sonos Ray.

De Sonos Ace koptelefoon kost ten slotte een grandioze 499 euro en is beschikbaar op 5 juni 2024. Die prijs is natuurlijk hoog, maar deze koptelefoon concurreert dan ook met andere premium modellen zoals de Bose QuietComfort Ultra en Apple AirPods Max.

Zwart of wit?

Wat kan de Sonos Ace koptelefoon?

Zoals je hierboven al kon lezen, is dit draadloze koptelefoon met dynamische drivers van 40 mm (onder een hoek gemonteerd om ervoor te zorgen dat ze parallel aan je oren staan) in indrukwekkend slanke oorschelpen. Dit is hetzelfde formaat van driver als de oudere Sony WH-1000XM4.

De Sonos Ace steekt veel minder uit als je hem draagt dan veel van de concurrentie en voelt zeer comfortabel aan. Met zijn gewicht van 312 gram is hij niet de lichtste, maar hij voelt zeker niet aan als een baksteen op je hoofd. De oorkussens zijn daarnaast vervangbaar. Ter bescherming zit er nog een harde travel case bij de Sonos Ace.

Dit zit er in de doos van de Sonos Ace

Qua connectiviteit krijg je Bluetooth 5.4 met multipoint voor twee apparaten, plus Snapdragon Sound met aptX Lossless en USB-C voor lossless audio, inclusief ondersteuning voor Apple Lossless-bestanden van een iPhone/iPad/Mac. Er is geen 3,5mm-poort, maar er zit een USB-C-naar-3,5mm-kabel in de doos.

Dolby Atmos spatial audio kan daarnaast gebruikt worden bij elk verbonden Bluetooth-apparaat dat dit ondersteunt. Dolby Head Tracking is eveneens aanwezig. Sonos belooft een batterijduur van 30 uur met ANC en drie uur gebruik na drie minuten opladen.

Er zitten enkele knoppen op de oorschelpen. Zo is er de Content Key-knop en een schuifknop op de rechteroorschelp. Schuif de knop omhoog en omlaag om het volume te wijzigen en klik erop om nummers af te spelen/pauzeren/over te slaan. Een knop eronder schakelt naar tv-audio of terug naar Bluetooth.

Je hebt de Sonos-app niet nodig om de koptelefoon in te stellen of te gebruiken, maar wel de companion-app voor de Dolby Head Tracking en de EQ. Sonos belooft ook dat er een TrueCinema-modus komt. Dit zal het ruimtelijk geluid in de tv-modus aanpassen om meer te klinken als een thuisbioscoopsysteem, waardoor het overtuigender klinkt. Helaas is dit nog niet beschikbaar bij de lancering.

(Image credit: Sonos)

De Sonos Ace koptelefoon heeft een automatische pauzefunctie wanneer je hem afdoet, maar Find My wordt niet ondersteunt. Dat is enigszins jammer, want deze koptelefoon van 499 euro wil je liever snel terugvinden als je hem kwijt zou raken.

Er zijn echter enkele teleurstellingen, vooral voor Apple-gebruikers of iedereen die echt diep in het Sonos-ecosysteem is gedoken. Er is bijvoorbeeld geen ondersteuning voor draadloze lossless audio vanaf iPhone. Als Sonos de koptelefoon ondersteuning voor muziekstreaming via Wi-Fi had gegeven, dan had je op die manier lossless audio van Apple Music kunnen beluisteren. Voor Sonos-fans is het dan weer jammer dat de koptelefoon niet werkt binnen het Sonos multi-room Wi-Fi-systeem.

Sonos zegt dat het zal luisteren naar feedback van klanten hierover en dat de optie om de Sonos Ace te gebruiken met het multi-room systeem in de toekomst zou kunnen komen. Het staat momenteel echter niet op de roadmap. Toch zou de Sonos Ace aantrekkelijk kunnen zijn voor veeleisende muziekliefhebbers. Daarover lees je binnenkort meer in onze volledige review van de koptelefoon.