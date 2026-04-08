Teufel onthult Motiv Go 2 bluetooth-speaker voor 229 euro

Teufel onthult de Motiv Go 2, een stijlvolle, draagbare bluetooth stereospeaker die krachtig geluid combineert met robuustheid voor dagelijks gebruik. Twee nauwkeurige fullrange drivers en twee passieve basmembranen zorgen voor een levendig, krachtig stereogeluid. Met Teufel Dynamore ontstaat een indrukwekkend breed stereopanorama – compact van formaat, groots in beleving. Dankzij bluetooth 5.3 en AAC streamt muziek snel en in hoge kwaliteit van streamingsdiensten als Spotify, TIDAL, SoundCloud en Deezer. Of je nu in de badkamer, keuken of buiten bent: de Motiv Go 2 is IPX5 gecertificeerd en beschermt daarmee optimaal tegen vocht.

Geluid dat overal meegaat – thuis en onderweg

De Motiv Go 2 is meer dan een luidspreker, het is een metgezel voor muziek, podcasts en favoriete momenten. Twee fullrange drivers leveren heldere details en een levendig klankbeeld, terwijl twee passieve basmembranen het geluid voelbare kracht geven. De optioneel inschakelbare, door Teufel ontwikkelde Dynamore® technologie vergroot het stereobeeld virtueel ver voorbij de behuizing.

Stijl ontmoet dagelijks gebruik: robuust, elegant, klaar voor alles

Met zijn aluminium frame oogt de Motiv Go 2 niet alleen elegant, maar staat hij ook veilig en stabiel. De krasbestendige, afneembare textielbekleding maakt hem praktisch in het dagelijks gebruik. IPX5 beschermt betrouwbaar tegen waterstralen en maakt de speaker geschikt voor keuken, badkamer of gebruik buitenshuis.

Moderne features voor hoog comfort

Bluetooth 5.3 zorgt ten slotte voor snel en stabiel koppelen, AAC voor hoge resolutie streaming van muziek of podcasts. Via USB-C laadt de Motiv Go 2 snel op en speelt hij, wanneer gewenst, muziek direct via USB-C audio. De bediening gebeurt naar keuze via de grote toetsen op het apparaat of comfortabel via de Teufel Go-app.

De Motiv Go 2 is vanaf nu verkrijgbaar voor 229,99 euro via de website van Teufel in drie kleuren (zwart, zilver en lavendel).