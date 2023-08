Sonos Move 2 leak toont nieuwe kleur en design van de draadloze speaker

De opvolger van de Sonos Move, die in 2019 werd gelanceerd, staat schijnbaar gepland voor een lancering in september 2023 en we hebben inmiddels ook al een aantal gelekte beelden gezien. Die beelden tonen een geüpdatet design en een nieuwe groene kleurvariant.

Deze afbeeldingen (hieronder) komen vanuit MySmartPrice en ze zien er uit alsof het promotiebeelden van Sonos zelf zijn. We zien de speaker in verschillende scenario's binnen- en buitenshuis, maar ook gewoon tegen een volledig witte achtergrond.

De olijfgroene kleur die we in deze afbeeldingen zien, werd eerder deze maand al voor het eerst gelekt. We verwachten dat er ook wel gewoon een zwarte variant beschikbaar zal zijn en misschien ook een witte. De eerste generatie Sonos Move was namelijk ook alleen in het zwart en in het wit te krijgen.

Het design lijkt niet drastisch te zijn veranderd, maar er is nu een USB-C-poort waar je (via een adapter) een audiokabel op kan aansluiten en het volume bedien je nu met een slider op de bovenkant die op aanrakingen reageert. Allebei deze nieuwe designkeuzes komen je misschien bekend voor als je al bekend bent met de recent gelanceerde Sonos Era 100 en Era 300.

🚨EXCLUSIVE🚨Sonos Move 2 may launch in September. Check out its exclusive images and marketing renders here. https://t.co/bIJCL3Fda3August 29, 2023 See more

Er doen al meerdere geruchten de ronde

Vorige maand zagen we al de een gelekte afbeelding van de Sonos Move 2 die je hierboven ziet, met dank aan The Verge. (Image credit: The Verge )

We horen nu al geruchten over de nieuwe versie van deze speakers sinds maart en deze nieuwe gelekte beelden tonen eigenlijk niet echt iets nieuws, maar ze geven ons in ieder geval een idee van hoe de Sonos Move 2 er vanuit verschillende hoeken uit zal zien.

Zoals we eerder al hoorden, zal de Move 2 schijnbaar echt stereogeluid gaan leveren (in plaats van mono) dankzij zijn 'dual-angled'-tweeters. Automatische 'Trueplay' zal ook weer aanwezig zijn om de audio te optimaliseren voor je omgeving, waar de speaker zich ook precies bevindt.

Een van de interessantste upgrades is de batterijduur van 24 uur in ten opzichte van de 10 uur die de originele Move haalde. je krijgt hier dus ineens meer dan twee keer zoveel batterijduur, dus dat is een indrukwekkende prestatie van Sonos.

Als laatste lijk je ook nog Bluetooth te kunnen gebruiken om audio af te kunnen spelen op de rest van je thuissysteem, wanneer je verbonden bent met Wi-Fi. Dat was niet mogelijk op de eerste Move. Al deze details zullen binnen een maand als het goed is worden bevestigd. Het is nu alleen nog een kwestie van wachten op een officieel Sonos-evenement.