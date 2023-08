Sonos Move 2 lijkt op grotere Era 100 en krijgt batterijduur van 24 uur

Goed nieuws voor Sonos-fans: de Sonos Move 2 komt er (waarschijnlijk) aan! Volgens een nieuw lek zal de USB-C poort nu je telefoon kunnen opladen en krijg je ook meer dan twee keer zoveel batterij. Deze opvolger komt geen minuut te vroeg, want de originele Sonos Move dateert van 2019 en was op dat moment de enige Bluetooth/Wi-Fi-speaker van het bedrijf.

Iets dat niet drastisch zou veranderen is het gewicht. De originele Sonos Move weegt ongeveer drie kilogram en is daarom niet geschikt om even rustig onder je arm te nemen tijdens een lange wandeling. Op alle andere vlakken verwachten we wel grote upgrades. Dan gaat het over de algemene audio, batterijduur, het oplaadstation, de connectiviteit en meer.

De grootste audio-upgrade van de Move 2 is stereogeluid dankzij de toevoeging van dubbele, schuin geplaatste tweeters. De woofer blijft waarschijnlijk behouden voor de diepe bas en er is geen nieuws over upgrades voor de digitale klasse-D versterkers in de originele Move. Automatic Trueplay is eveneens aanwezig en zal het geluid optimaliseren wanneer je van positie verandert.

De batterij gaat blijkbaar 24 uur mee, wat meer dan het dubbele is van de 10 uur van de originele Sonos Move. De batterij zal opnieuw vervangbaar zijn en de Move 2 zal waarschijnlijk minder energie verbruiken in stand-bymodus. Fans van de Sonos Era 100 of Sonos Era 300 zullen ook blij zijn dat hun speciale volumeregeling en aangepaste knoppen naar verluidt worden overgenomen op de Move 2.

Sonos heeft vier jaar hard gewerkt

Net als de Sonos Roam zou de Move 2 Bluetooth-audio moeten kunnen afspelen (nu Bluetooth 5, in plaats van 4.2 in de oorspronkelijke Move) via de rest van je Sonos-systeem als je hem thuis gebruikt. De oorspronkelijke Move kan daarentegen geen Bluetooth en Wi-Fi tegelijkertijd gebruiken.

Daarnaast zouden we een chique olijfkleurige optie moeten krijgen naast de gebruikelijke zwarte en witte versies. Ook kan je nu de oplaadkabel losmaken van het oplaadstation. Er komt vervolgens een nieuwe schakelaar op de achterkant om de microfoons uit te schakelen en zo de spraakassistent uit te zetten. Er zijn trouwens geen geruchten dat Google Assistant binnenkort (of ooit) zal terugkeren naar Sonos, dus je moet het doen met Alexa of de ingebouwde assistent van Sonos.

Daarnaast ondersteunt de nieuwe speaker naar verluidt line-in audio via de USB-C poort (net als de Era 100), maar je kunt er ook je telefoon of tablet mee opladen. Die functie vind je vaak bij de concurrentie, zoals de JBL Charge 5 en Tribit Stormbox Micro 2.

De prijs? Bronnen van The Verge beweren dat de Sonos Move 2 $449 gaat kosten. Dat is een verhoging van $50 ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs. De adviesprijs van de originele Move bedraagt zowel 399 euro als 399 dollar. Als de informatie juist is, zal de europrijs dus stijgen naar 449 euro.