Sonos thuisbioscoop gids: de Sonos surround set-ups die je geld waard zijn

De Sonos Era 300 en de Sonos Era 100 zijn nu beschikbaar! En met de release van twee van de meest interessante nieuwe slimme luidsprekers die het bedrijf in jaren heeft uitgebracht, komt er een hele reeks nieuwe Sonos surround-opstellingen voor muziekliefhebbers om zich in te verdiepen.

Tot nu toe bestond het beste thuisbioscoopsysteem, dat je met Sonos-apparaten kon samenstellen, uit het koppelen van de Sonos Arc met een paar (binnenkort uit productie genomen) Sonos One smart speakers en de dure maar uitstekende Sonos Sub (Gen 3). Nu de Sonos Era 100 klaar is om de Sonos One te vervangen als mogelijk de beste smart speakers voor de meeste mensen, zijn we hier om je te begeleiden door de Sonos surround-opstellingen die het meest zinvol zijn in 2023.

Nu de Sonos Era 100 er is, is het misschien tijd om opnieuw na te denken over hoe de ultieme Sonos-opstelling eruit ziet. (Image credit: Sonos)

Als je nog nooit Sonos-apparaten hebt gekoppeld, kun je er zeker van zijn dat het opzetten van een thuisbioscoopsysteem verrassend eenvoudig is. Je hoeft alleen maar de Sonos-app voor je iOS- of Android-apparaat te downloaden, naar de Instellingen te gaan, op Systeem te tikken en vervolgens 'Sonos thuisbioscoopkamer' te selecteren. Vanaf hier zal de app je vertellen hoe je je luidsprekers moet koppelen om een goede surround sound opstelling te maken. Het is een eenvoudig proces dat slechts een paar minuten duurt.

Hieronder stellen we een reeks Sonos thuisbioscoopsystemen voor, voor verschillende budgetten en ruimtes. Dus als je je afvraagt wat de beste Sonos soundbar en sub is om te combineren met die Sonos Era 300 of Sonos Era 100 luidsprekers waar je naar verlangt, lees dan verder.

Heb je een nieuwe Sonos Era 300 op het oog? Lees verder om te zien wat we aanraden om ermee te combineren. (Image credit: Sonos)

Wat is de beste Sonos surround opstelling voor jou?

Met de komst van de Sonos Era 300 en Sonos Era 100 smart speakers zijn er ineens een hoop nieuwe Sonos surround sound combo's die je kunt samenstellen.

Als het gaat om het bouwen van de Sonos home theater setup die voor jou het beste is, moet je verschillende factoren in overweging nemen. Je budget is uiteraard de belangrijkste zorg, maar je moet ook nadenken over hoeveel ruimte je hebt. Misschien verlang je naar die fantastische Sonos Arc / Sonos Era 300 / Sonos Sub set-up, maar als je weinig ruimte hebt, zul je merken dat er goedkopere en passendere Sonos surround sound-opstellingen zijn voor jouw woonruimte.

Hier is onze gids voor de meest zinvolle Sonos thuisbioscoopopstellingen, onderverdeeld op basis van prijs en meest praktische gebruiksscenario's:

De ultieme Sonos surround opstelling

Deze Sonos-opstelling, die de Ultimate Immersive Set with Arc wordt genoemd, bestaat uit twee Era 300-luidsprekers, een Sonos Arc en een Sonos Sub. (Image credit: Sonos)

Als geld geen rol speelt en je genoeg ruimte hebt, raden we aan de 'Ultimate Immersive Set with Arc' te kopen, zoals Sonos het noemt. Deze fantastische 7.1.4-kanaals thuisbioscoopinstallatie kost 2.751 euro als je hem via de Sonos-website koopt en bestaat uit de volgende componenten. Deze componenten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar bij derde partijen:

2x Sonos Era 300 – 499 euro per stuk

Sonos Arc – 999 euro

Sonos Sub (Gen 3) – 899 euro

Dit is het absolute neusje van de zalm op het gebied van surround sound. Zelfs een snelle blik op onze Sonos Era 300 review bewijst dat we erg onder de indruk zijn van deze speaker.

De Era 300 heeft opwaartse, schuine luidsprekers, zes stevige drivers en vier compressiedrivers. Dankzij de ondersteuning voor ruimtelijke audio, voegt het koppelen van Era 300-luidsprekers met de Sonos Arc echte diepte toe aan het geluidsbeeld van de premium soundbar. Dit is ook de eerste luidspreker van het bedrijf die Dolby Atmos ondersteunt en hoewel dat voorlopig teleurstellend beperkt is tot Amazon Music, heeft Sonos beloofd dat Apple Music in de toekomst zal worden ondersteund.

Deze brede 'koepel van geluid' die ontstaat wanneer je twee Era 300 luidsprekers koppelt aan een Arc en Sonos Sub is revolutionair en een enorme upgrade ten opzichte van elke vorige Sonos filmopstelling. Dit is momenteel de meest indrukwekkende Sonos surround sound opstelling die je kunt samenstellen.

De beste premium Sonos surround opstelling

Dit is de 'Premium meeslepende set met Arc', met twee Sonos Era 100's, een Sonos Arc en een Sonos Sub. (Image credit: Sonos)

Als je een beetje geld moet besparen maar toch de 'lite' versie van de bovenstaande vlaggenschipervaring wilt, kan je de 'Premium set met Arc' op de Sonos-site kopen voor 2.333 euro.

2x Sonos Era 100 – 279 euro per stuk

Sonos Arc – 999 euro

Sonos Sub (Gen 3) – 899 euro

Hoewel hij iets meer kost dan we zouden willen, lijkt de Sonos Era 100 een uitstekende upgrade van zijn voorganger, de Sonos One. Hij is in staat om een breder stereo-achtig geluidsbeeld te produceren dankzij de opstelling van twee luidsprekers.

In tegenstelling tot de Sonos Era 300 die in stereo werkt in combinatie met een Sonos Arc, nog steeds de beste soundbar voor Sonos-fans, is de Era 100 beperkt tot monogeluid in thuisbioscoopmodus, wat betekent dat je beperkt bent tot een 5.1.2-opstelling. Dit levert nog steeds een indrukwekkend geluidsbeeld op, zij het niet zo allesomvattend als een surroundsysteem met twee Era 300's die als achterluidsprekers fungeren.

Wil je nog meer geld besparen? Overweeg dan om de Sonos Sub in deze opstelling te vervangen door een Sonos Sub Mini, een subwoofer die aanzienlijk kleiner is maar nog steeds veel bas biedt.

De beste middenklasse Sonos surround opstelling

Met de 'Meeslepende set met Beam' kun je twee Sonos Era 100 speakers, een Sonos Beam en een Sonos Sub Mini koppelen. (Image credit: Sonos)

Het Sonos surround systeem dat de meest verstandige balans vindt tussen prijs en prestaties is de 'Meeslepende set met Beam'. Met 1.525 euro is deze set nog steeds vrij prijzig en toch is dit een gemiddelde prijs binnen het assortiment van Sonos.

2x Sonos Era 100 – 279 euro per stuk

Sonos Beam (Gen 2) – 549 euro

Sonos Sub Mini – 499 euro

De beste budget Sonos surround opstelling

Met deze eenvoudigere opstelling kan je twee Sonos SL's koppelen aan een tweede generatie Sonos Beam. (Image credit: Sonos)

Voor Sonos-fans die weinig geld en ruimte hebben, is het het beste om een combinatie van individuele componenten te maken. Hoe spannend de Era 100-luidspreker ook is, honderden euro's uitgeven aan een paar luidsprekers voordat je er een soundbar aan toevoegt, is niet bepaald betaalbaar te noemen.

We kunnen dan ook niet aanbevelen om een subwoofer toe te voegen aan deze Sonos surround opstelling, want zelfs de Sub Mini zou de kosten flink opdrijven. In plaats daarvan raden we de volgende opstelling aan voor mensen die een surround sound-ervaring willen, maar een beperkt budget en weinig vloerruimte hebben:

2x Sonos One SL – 199 euro per stuk

Sonos Beam (Gen 2) – 549 euro

Hoewel de Sonos One SL binnenkort niet meer verkrijgbaar is, blijft het een geweldige luidspreker zonder microfoon die ideaal is voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in spraakgestuurde functies. Koppel twee SL-units aan een Sonos Beam en je hebt een voordelige Sonos-surroundopstelling die perfect is voor een klein appartement.