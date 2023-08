Bose QuietComfort Ultra koptelefoon en oortjes zijn gelekt, met prijzen en al

We hoeven het hier niet te hebben over hoe fantastisch de QuietComfort-producten van Bose zijn, want dat hebben we al gedaan in onze Bose QuietComfort Earbuds II review, Bose QuietComfort 45 review, Bose QuietComfort 35 II review, Bose QuietComfort 35 review, Bose QuietComfort Earbuds review en Bose QuietComfort 25 review.

Waar het op neerkomt is dat Bose een aantal van de beste noise-cancelling oordopjes en de beste noise-cancelling koptelefoons maakt die je vandaag de dag kan kopen. Het bedrijf is dan ook de pionier van de actieve noise-cancelling-technologie.

Nu lijkt het erop dat er twee nieuwe QuietComfort-koptelefoons en een nieuw paar QuietComfort-oortjes aan zitten te komen en twee van deze drie opties krijgen ook het label 'Ultra'. Hoe weten we dit? Nou, deze informatie komt vanuit een leak die verscheen op Dealabs.

Volgens de leak zal het eerste over-ear model simpelweg de Bose QuietComfort Headphones gaan heten en dat is misschien ook niet zo'n slechte keuze, aangezien de nummering en alle verschillende modellen inmiddels een beetje verwarrend zijn geworden. Dit wordt overigens weer een draadloze koptelefoon met noise-cancelling.

De leak noemt zelfs alle kleuropties en de prijzen voor de drie verschillende modellen. Deze non-Ultra-koptelefoon zal waarschijnlijk in het zwart, 'Cloud White' en 'Cypress Green' verschijnen met een startprijs van 399,95 euro.

De Bose QuietComfort Ultra over-ear koptelefoon zal arriveren in het zwart en in het wit en beschikbaar zijn voor 499,95 euro volgens de leak. Daarmee komt hij dus in de prijsklasse van de AirPods Max en de Bowers & Wilkins PX8 terecht.

Het derde en laatste model zijn de Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Dit zijn de opvolgers van de erg indrukwekkende Bose QuietComfort Earbuds II die ook verschenen op onze lijst van vijf onmisbare noise-cancelling koptelefoons en oordopjes voor je vliegvakantie.

Qua prijs moeten we bij de nieuwe oortjes blijkbaar rekenen op 349,95 euro. Dat is niet echt budgetvriendelijk (als je je bedenkt dat de QCE II in september 2022 gelanceerd werden met een prijs van 299,99 euro), maar met deze prijs zijn ze wel goedkoper dan de Bowers & Wilkins Pi7 S2 tijdens hun lancering waren.

Conclusie: Bose staat niet bekend om budgetvriendelijkheid, maar om zijn talent

Bose-apparaten zijn vrijwel nooit echt budgetvriendelijk, zeker niet de koptelefoons en oortjes van het bedrijf.

Toch zijn deze potentiële prijzen zelfs voor Bose vrij hoog en daardoor verwachten we in ieder geval upgrades zoals aanpasbare niveaus voor de noise-cancelling (zoals op de Bose Noise Cancelling Headphones 700), multi-point-connectiviteit, Bluetooth 5.2 met ondersteuning voor Auracast en LE Audio, ondersteuning voor hi-res audiocodecs, een vorm van ruimtelijke audio en een IP-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

Wat weten we inmiddels dan al over de specs van deze zogenaamde Ultra-modellen? Helaas nog vrij weinig. In februari lekte Kamila Wojciechowska op Twitter (of 'X' *zucht*) een render die zogenaamd de QuietComfort Ultra met een USB-C-poort op de rechter oorschelp en twee knoppen op de linker oorschelp liet zien. Die afbeelding is sindsdien verwijderd "in reactie op een melding vanuit de eigenaar van de copyright" en dat is misschien al wel genoeg bewijs dat de render inderdaad accuraat was.

We raden je echter aan om wel in gedachten te houden dat dit allemaal onofficiële informatie is en dus niet altijd 100% betrouwbaar is. Zodra we meer over deze apparaten weten, zullen we je daarvan op de hoogte houden, maar voor nu zullen we nog even moeten wachten op nieuwe details.