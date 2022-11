Bose QuietComfort 35 II review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Bose QC35 II laat zien waarom het bedrijf zo populair is onder reizigers, mede dankzij de klasseleider van het segment koptelefoons met ruisonderdrukking en zijn uiterst gebalanceerde geluid. Hij is misschien niet de meest heldere, gedetailleerde of spannend klinkende koptelefoon, maar hij klinken voor de meeste luisteraars geweldig. De aanvulling met Google Assistant is een leuke exrta, maar is geen must-have.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Als je één van de beste koptelefoons op je hoofd wil hebben tijdens het luisteren van muziek, wil je vast een model waarmee je de muziek draadloos kunt bedienen én die ruisonderdrukking biedt - wat geen eenvoudige functie is als je bedenkt dat Bluetooth en goed geluid vaak geen goede combinatie zijn.

Bose had al een indrukwekkende koptelefoon in zijn assortiment (de indrukwekkende Bose QuietComfort 35), maar met de toenemende invloed en aanwezigheid van slimme assistenten leek het Bose verstandig om zijn vlaggenschip een kleine update te geven met ondersteuning voor Google Assistant.

En zie hier het resultaat: de Bose QC35 II NC, de eerste koptelefoon met een geïntegreerde Google Assistant.

Met Google Assistant aan boord kun je eenvoudig een knop indrukken om te praten met Google, zonder dat je “OK Google” hoeft te roepen. De koptelefoon zal ook meldingen van je telefoon voorlezen, zodat je niet telkens in je zak of tas hoeft te graaien naar je telefoon zodra er een melding voorbij komt.

De aanvulling van Google Assistant is een prettige extra - echt waar - maar het gaat wel ten koste van andere opties, die wat praktischer zijn, zoals auto play/pause of instant mute.

Hoewel de QC35 II NC nog altijd hoog in ons lijstje met aanbevelingen staat voor reizigers en forenzen, zijn er een paar minpuntjes waardoor hij niet op onze nummer één staat, zeker als we kijken naar het prijskaartje van €299.

Ontwerp

De Bose QC35 II NC ziet er exact uit als zijn voorganger, met uitzondering van de nieuwe knop waarmee je de Google Assistant activeert, op de linker oorschelp. De koptelefoon is verkrijgbaar in het zwart of zilver en ziet er ... nou ja ... uitzonderlijk gewoontjes uit. Daardoor is hij perfect voor de bescheiden business class reiziger, maar minder ideaal voor mensen die indruk willen maken met hun high-tech apparatuur.

Een andere tegenvaller is het materiaal waarvan de koptelefoon gemaakt is: kunststof is praktisch en licht, maar het voelt toch wel goedkoop. Zeker in vergelijk tot luxe koptelefoons als de Master & Dynamic MW50, die je oren verwent met lamslederen kussentjes en een stevige en koele aluminium behuizing.

Gelukkig is het kunststof prima in staat om de nodige stootjes te weerstaan. Hij voelt erg solide. De koptelefoon wordt bovendien geleverd met een harde hoes om mee te nemen op je reizen, wat ook chiquer is dan de zakjes waar veel koptelefoons mee geleverd worden.

De plastic materiaalkeuze van de QC35 II NC helpt wel om het geheel wat comfortabeler te houden. Wij waren onder de indruk van het comfort dat de koptelefoon bood, vooral voor langere periodes. Hoewel kunststof niet zo fijn aanvoelt als metaal, doet het wel wonderen voor het gewicht - waar reizigers met flinke reistijden absoluut van zullen genieten.

De kussentjes in de oorschelpen van de QC35 II NC zijn geweldig, aangezien ze heel veel van het omgevingsgeluid wegfilteren, zelfs wanneer je de noise cancelling niet geactiveerd hebt. Dat is geweldig voor wanneer je de batterij wil sparen en muziek wil luisteren zonder de actieve ruisonderdrukking.

Vergelijkbaar zijn de bedieningselementen op de koptelefoon: eenvoudig en effectief. Je hebt een knop om het toestel te activeren of te koppelen met bluetooth, alsook knoppen om het volume mee te regelen. Natuurlijk mag de play-knop niet ontbreken. Op de linkeroorschelp vind je slechts één knop voor Google Assistent, maar deze knop kun je via de Bose-app voor Android en iOS een nieuwe functie toekennen, zoals het in- en uitschakelen van de ruisonderdrukking.

Kenmerken

Bose QC35 II specificaties Model: Over-ear

Gewicht: 0,24 kg

Batterijduur: 20 uur

Bluetooth versie: Bluetooth 4.1

Google Assistant is de nieuwe functie in de Bose QC35 II NC en hij werkt meestal goed. Tijdens onze tests waren we onder de indruk van de snelheid en de nauwkeurigheid van Google Assistant en hoe goed de koptelefoon in staat was om ons te verstaan, zelfs al zaten we in een drukke trein of koffiebar.

Voor je de koptelefoon voor het eerst aanzet, wordt gevraagd om de Bose-app te installeren op je smartphone, omdat de koptelefoon voor veel van zijn functies deze app nodig heeft. Zo gebruik je de app voor het in- en uitschakelen van de ruisonderdrukking, het toekennen van de functie van de Google Assistant-knop, het updaten van de firmware en meer.

De app is eenvoudig en werkte goed, hoewel we zo nu en dan wat problemen hadden met de verbindingen omdat het Android niet lukte om onze koptelefoon waar te nemen. Een eenvoudige herstart loste dit probleem steevast op - hopelijk werkt Bose aan een structurele oplossing voor dit probleem, zodat de app stabieler wordt.

Google Assistant gebruiken op de Bose QC35 II NC werkt hetzelfde als wanneer je hem zou gebruiken op je Google Home . Je kunt de assistent vragen om de belangrijkste koppen van het nieuws te lezen, herinneringen toevoegen of talloze andere vragen stellen. De Assistent zal ook je meldingen voorlezen zodra ze binnenkomen, wat prettig is maar wellicht een tikje overbodig, aangezien je waarschijnlijk ook een smartwatch hebt.

In het kort is de toevoeging van Google Assistant leuk om te hebben, maar is absoluut geen reden waarom je de Bose QC35 II NC zou moeten kopen: dat doe je vooral vanwege de briljante ruisonderdrukking, het prettige, gebalanceerde geluid en diens indrukwekkende draagcomfort.

Waar Bose te kort schiet is vooral het eenvoudige aspect, zoals het automatisch pauzeren van de muziek wanneer je de koptelefoon afzet. Er is ook geen automatische instant-mute functie, zoals je op de Sony WH-1000XM2 aantreft, waarbij je jouw hand over een oorschelp legt zodat je kunt horen wat er in je omgeving gebeurd. Dat is een ontzettend praktische functie voor reizigers, voor wanneer je wil horen wat er omgeroepen wordt op het treinstation of op het vliegveld. Dat zijn tegenvallers, zeker omdat de goedkopere Plantronics BackBeat Pro 2 beide functies toepast.

Prestaties

Het sterke punt van Bose is zijn noise cancelling, wat goed naar voren komt in de QC35 II NC. Het inschakelen van de ruisonderdrukking is net alsof je een stille ruimte binnenloopt, waar je zonet nog op een drukke straat rondliep. De koptelefoon doet goed dienst met het weghalen van alle geluiden, van het gerommel van de trein, voorbijrijdende auto's en zelfs gesprekken van medereizigers.

Er is wel wat druk die we voelden bij het activeren van de ruisonderdrukking, maar vervelend was dat niet. (Als je echter gevoelig bent voor de druk van noise cancellign kan het zijn dat deze koptelefoon niet geschikt is voor je.) Aan de andere kant: dit model houdt ook zonder geactiveerde ruisonderdrukking al goed omgevingsgeluiden buiten met dank aan de goed doordachte oorkussens.

Als je luistert naar het geluid is de Bose QC35 II NC goed, maar niet briljant. De toonbalans is redelijk neutraal, met een licht aanwezige bastonen in het middenbereik. Vergeleken met concurrenten als de Sony WH-1000XM2 is het geluid echter wat vlak en neutraal. Dat betekent dat het dynamisch bereik wat beperkt is en daardoor soms zorgt voor een wat saaie muziekweergave. De detailweergave is goed maar niet fantastisch, het algemene geluid vonden we dan ook gemiddeld.

De meeste gebruikers zullen de geluidskwaliteit van deze Bose geweldig vinden als je hem niet direct vergelijkt met andere merken en modellen, maar audiofielen zullen eerder kiezen voor de Sony WH-1000XM2 or Sennheiser Momentum Wireless 2 .

De batterij zou volgens Bose 20 uur kunnen meegaan, met ruisonderdrukking actief en muziek op een gemiddeld volume. Onze ervaringen sloten perfect aan op deze inschatting, je hoeft je geen zorgen te maken over het opladen van deze koptelefoon als je een lange vlucht gaat maken. Denk er dus aan om een microUSB-oplaadkabel en een powerbank mee te nemen, voor het geval dat.

Als je de energie van je batterij wil besparen, kun je ook luisteren met een bedrade verbinding, waarbij je alsnog de ruisonderdrukking kunt activeren. Dat is een prettige optie om achter de hand te houden. Jammer is wel dat Bose ervoor gekozen heeft om een 2,5mm naar 3,5mm kabel te gebruiken - dat houdt in dat het lastig kan zijn om een vervangende kabel te vinden - maar dat is geen grote afknapper.

Eindoordeel

Bose gebruikte de indrukwekkende QC35 en voegde er Google Assistant aan toe. De koptelefoon is in alle opzichten identiek aan zijn voorganger, met uitzondering van de nieuwe Google Assistant-knop. Dat houdt in dat je de beste ruisonderdrukking in huis haalt waar Bose bekend om staat, maar ook een goede geluidskwaliteit en een uitzonderlijk draagcomfort.

De Google Assistant werkt goed op zowel Android als op iOS en biedt een vergelijkbare werking als wanneer je Google Home gebruikt. De koptelefoon zal meldingen voor je voorlezen, wat overbodig mag lijken aangezien je daar een smartwatch voor kan kopen. Google Assistant is leuk om te hebben, maar in geen geval de hoofdreden om deze koptelefoon te kopen.

In zijn geheel is de Bose QC35 II NC een geweldige koptelefoon voor reizigers en voor op het openbaar vervoer. Bose heeft een goede balans aan functies gevonden, waar de meeste mensen zich prima in kunnen vinden. Echte muziekliefhebbers zullen eerder willen kijken naar de Sony WH-1000XM2 of de Sennheiser Momentum Wireless 2 .