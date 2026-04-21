"De WH-1000XM6 lijkt nu goedkoop": Sony's nieuwe luxueuze "Collexion" koptelefoon is gelekt

Er lijkt een nieuwe koptelefoon van Sony aan te komen, en wat voor één. Hij zou namelijk duurder zijn dan de Sony WH-1000XM6, het huidige topmodel. Zoals opgemerkt door The Walkman Blog, hebben verschillende Australische en Nieuw-Zeelandse websites van Sony pagina's geplaatst met een vermelding voor iets dat 1000X The Collexion heet. We hadden deze naam eigenlijk al eerder gehoord in juni 2025, maar het was niet duidelijk waarvoor hij bedoeld was.

Er zijn nog geen afbeeldingen, wat suggereert dat de pagina nog niet live mocht gaan, maar er worden wel enkele slogans getoond, waaronder: “Master the art of listening". Aangezien de pagina in de categorie van de koptelefoons staat, zal dit mysterieuze apparaat hoogstwaarschijnlijk een koptelefoon zijn. De alt text “witte 1000X The Collexion koptelefoon” bevestigt dit.

Prijzige, luxueuze koptelefoon

De naam Collexion doet trouwens al een tijdje de ronde. Onlangs publiceerde Deallabs een heleboel informatie over deze koptelefoon, maar het is niet duidelijk waar die vandaan kwam. Volgens de site komt deze hoofdtelefoon op 19 mei op de markt en zou het een super-premium model zijn dat 629 euro kost, 200 euro meer dan de adviesprijs van de WH-1000XM6. Op basis van deze informatie zou het gaan om een nieuw topmodel dat de WH-1000XM6 goedkoop doet lijken en misschien beperkt verkrijgbaar zal zijn.

