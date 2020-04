Proximus rolt eerste versie van 5G-netwerk uit in 30 Belgische gemeenten

Het heeft lang geduurd maar het eerste 5G-netwerk in België is eindelijk een feit en dat dankzij Proximus. De provider lanceert morgen, 1 april - nee dit is geen grap - het eerste 5G-netwerk van ons land en heeft daarvoor ook een aangepast tariefplan opgesteld in de vorm van Mobilus 5G Unlimited. Het gaat echter nog niet om een volwaardig 5G-netwerk omdat er nog geen spectrumbanden voor 5G geveild zijn.

"5G" in 30 gemeenten

Dit initiële 5G-netwerk van Proximus zal beschikbaar zijn in 30 Belgische gemeenten. Via de kaart op hun website kan je kijken of jouw gemeente bij de gelukkigen hoort.

Zoals we al lieten uitschijnen, gaat het niet om een volwaardig 5G-netwerk, aangezien Proximus gebruikmaakt van bestaande spectrumbanden. Om alle voordelen van 5G te krijgen moeten er eerst nieuwe antennes geplaatst worden én nieuwe spectrumbanden geveild worden, maar die kwestie zit al een tijdlang vast bij onze verschillende regeringen. Proximus kiest dus voor deze oplossing als tijdelijk alternatief.

Wat deze tussenoplossing betekent voor de concrete snelheden van het 5G-netwerk is nog niet duidelijk. Proximus geeft louter aan dat hun 5G-netwerk sneller zal zijn en een lagere latentie zal hebben dan het huidige 4G-netwerk, maar geeft hier weinig cijfers bij. Het enige voorbeeld vinden we bij het downloaden van een film van 5GB, wat 6 minuten duurt met 4G en slechts 40 seconden met 5G. Hiermee zou het netwerk een downloadsnelheid van 7,5GB per minuut kunnen bereiken. Vermoedelijk gaat het hier om optimale omstandigheden en zullen de resultaten in de praktijk verschillen.

Het eerste 5G-abonnement en de "eerste" 5G-smartphone

Proximus lanceert daarnaast het eerste 5G-abonnement in België in de vorm van Mobilus 5G Unlimited. Dit mobiele abonnement kost 49,99 euro per maand, maar geeft je wel écht onbeperkte data, wat een must is bij 5G gezien de grote hoeveelheden data die je in korte tijd kan verbruiken.

Voor deze lancering heeft Proximus een deal opgezet met het Chinese Oppo en de nieuwe Oppo Find X2 Pro. Hoewel Proximus zegt dat dit "het eerste 5G-toestel op de Belgische markt" is, is die plaats gereserveerd voor de Samsung Galaxy S20 Ultra, die sinds 13 maart al in de winkelrekken ligt.

Om het nieuwe 5G-netwerk te kunnen gebruiken heb je dus een smartphone van meer dan 1000 euro en een abonnement van 50 euro per maand nodig. Dit nieuwe netwerk is duidelijk niet goedkoop en we vragen ons bijgevolg ook af hoeveel consumenten de overstap nu al zullen maken. Als je overweegt om een 5G-abonnement en 5G-toestel te kopen, controleer dan zeker eerst of je in het juiste gebied woont op de kaart van Proximus.