RTX 4070 vs RTX 4080: quale scegliere?

La Nvidia RTX 4070 è la soluzione ideale per la maggior parte degli utenti comuni, ma lo è soprattutto per coloro che hanno un budget limitato e sono attratti dal suo prezzo relativamente accessibile rispetto ai modelli di punta.

Tra le differenze prestazionali, in alcuni casi risicate, e i prezzi gonfiati di molte schede grafiche AMD e Nvidia, si potrebbe pensare che scegliere la RTX 4070 sia una decisione facile.

Tuttavia non lo è affatto, soprattutto se si considera l'esistenza della Nvidia GeForce RTX 4080. Anche se non è sicuramente la nostra scheda grafica preferita visto il prezzo stellare, le sue prestazioni per i carichi di lavoro elevati, come il rendering 3D, la modellazione e l'editing video, sono ottime, come anche la resa in game.

Per la prima volta dopo qualche anno di penuria, i consumatori hanno la facoltà di scegliere tra un'ampia gamma di schede video con le loro differenze di prezzo e prestazioni. Anche se il divario tra i due modelli in questione è importante, ognuna delle due ha dei punti di forza rispetto all'altra, ed è per questo che abbiamo deciso di metterle alla prova per aiutarvi a capire quale sia la scheda più adatta alla vostra prossima build.

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Prezzo

Andiamo subito al punto: la RTX 4080 costa più della RTX 4070, molto di più.

Nvidia RTX 4070 ha un prezzo di listino pari a 669€, mentre per le varianti di terze parti i prezzi possono superare abbondantemente i 700€, come nel caso della MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12GB. Se consideriamo la versione vanilla, osserviamo un aumento di prezzo del 20% rispetto alla RTX 3070 lanciata nel 2020, il che la rende poco appetibile a molti.

Ma se pensavate che un aumento di prezzo del 20% in un paio d'anni fosse eccessivo, fareste meglio a sedervi comodi perchè la RTX 4080 costa ben 1.399€. Stiamo parlando di un aumento di prezzo del 72% rispetto alla RTX 3080, sempre se si considerano i prezzi di listino Nvidia.

Per tornare al nostro confronto invece, il prezzo di RTX 4080 equivale al doppio del prezzo della RTX 4070, motivo per cui se il fattore costo è determinante non c'è nemmeno bisogno di fare un confronto: la RTX 4070 è nettamente più conveniente.

Vincitore: Nvidia RTX 4070

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Design

Per quanto riguarda il design delle versioni Founders Edition non ci sono grandi differenze, a parte le dimensioni.

La RTX 4070 è una scheda a doppio slot che misura 24cm di lunghezza per 11,5cm di altezza, mentre la RTX 4080 è una scheda a triplo slot che misura ben 30cm di lunghezza e 14cm di altezza.

La RTX 4080 pesa anche molto di più con i suoi 2,1kg rispetto al peso di 1kg della RTX 4070. In parole povere, la RTX 4070 è molto più facile da inserire nel case rispetto alla massiccia RTX 4080.

Tra le differenze da notare c'è anche la questione del connettore di alimentazione. Entrambe le schede Founders Edition richiedono dispongono di un connettore 12VHPWR a 16 pin, anche se nel caso della RTX 4070 sono necessari solo due cavi a 8 pin da inserire in un adattatore, mentre per la RTX 4080 è necessario adattare tre cavi da 8 pin in un unico cavo.

Le schede di terze parti, invece, non devono utilizzare la soluzione di alimentazione di Nvidia e possono optare per le connessioni standard a 8 pin.

Le soluzioni di raffreddamento variano a seconda del produttore nel caso delle varianti di terze parti, ma per quanto riguarda le schede Founders Edition, entrambe presentano una soluzione di raffreddamento a due ventole, con una ventola sulla parte anteriore e una su quella posteriore della scheda, anche se le ventole della RTX 4080 sono notevolmente più grandi.

Vincitore: Pareggio

Nvidia RTX 4070 vs RTX 4080: Prestazioni

(Image credit: Future / John Loeffler)

Le specifiche del mio banco di prova Ecco il sistema che ho utilizzato per testare le Nvidia GeForce RTX 4070 e RTX 4080: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D

Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO Cooler

RAM DDR5: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo @ 5,200MHz

Scheda Madre: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD da 1TB

Alimentatore: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W) Case: Praxis Wetbench

Veniamo alla parte cruciale del confronto: le prestazioni. Se il design delle due schede video è simile e il prezzo è nettamente diverso, il punto focale del confronto è senza dubbio costituito dalla potenza delle due GPU. Si perchè se dovessimo scegliere in base al prezzo o al design non ci sarebbe nemmeno bisogno di un test, viste le differenze.

Nelle ultime settimane ho trascorso quasi 100 ore sul mio TestBench™ non ufficiale di TechRadar, mettendo alla prova entrambe le schede per raccogliere i dati che mi servivano per il versus.

Iniziamo con i risultati dei test 3DMark e PassMark DirectX, dai quali possiamo vedere che la RTX 4080 è sostanzialmente più potente della RTX 4070.

Swipe to scroll horizontally Prestazioni sintetiche Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 3DMark Firestrike (1080p) 44,288 51,767 16.89% 3DMark Nightraid (1080p) 179,557 187,421 4.38% 3DMark Speedway (1440p) 4,454 7,179 61.20% 3DMark Port Royal (1440p) 11,154 17,910 60.57% 3DMark Time Spy (1440p) 17,778 24,863 39.86% 3DMark Firestrike Extreme (1440p) 21,482 32,251 50.13% 3DMark Time Spy Extreme (2160p) 8,541 14,085 64.91% 3DMark Firestrike Ultra (2160p) 10,037 17,379 73.15% 3DMark Wildlife Extreme (2160p) 36,008 60,076 66.84% 3DMark Wildlife Extreme Unlimited (2160p) 35,343 59,676 68.85% PassMark 3D DirectX Test 34,913 43,558 24.76% Row 12 - Cell 0 Row 12 - Cell 1 Row 12 - Cell 2 Row 12 - Cell 3 Row 13 - Cell 0 Row 13 - Cell 1 Row 13 - Cell 2 Row 13 - Cell 3 Average Synthetic Performance 36,687 46,924 27.91%

Del resto a nessuno (o quasi) interessano i risultati di questi test, mentre è molto più interessante osservare le prestazioni nel mondo reale per avere dei valori di riferimento nei diversi scenari d'uso.

Swipe to scroll horizontally Prestazioni nelle app per il lavoro creativo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale V-Ray 5 CUDA 1,871 3,094 65.34 % V-Ray 5 RTX 2,629 4,150 57.84% Lumion 12.5 1080p@60 fps, draft quality 7,176 frames/hr 6,730 frames/hr -6.21% Lumion 12.5 1080p@60 fps, production quality 730 frames/hr 733 frames/hr 0.41% Lumion 12.5 2160p@60 fps, production quality 264 frames/hr 266 frames/hr 0.76% Lumion 12.5 8K image render, production quality 42 frames/hr 63 frames/hr 50.88% Handbrake 4K to 1080p GPU encode 170 frames/sec 177 frames/sec 4.32% Row 7 - Cell 3 Row 8 - Cell 0 Row 8 - Cell 1 Row 8 - Cell 2 Row 8 - Cell 3 Average Creative Performance 1,587 2,245 41.45%

Infine passiamo al punto saliente, ovvero il gaming:

Swipe to scroll horizontally Ray tracing disttivato, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 1080p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 73 | 46 174 | 81 138.36% | 76.09% F1 2022 259 | 230 317 | 266 22.39% | 15.65% Total War: Warhammer III 136 | 100 201 | 157 48.01% | 57.0% Cyberpunk 2077 85 | 69 133 | 99 56.47% | 43.48% Returnal 131 | 76 198 | 99 51.15% | 30.26% Tiny Tina's Wonderland 156 | 124 240 | 189 53.85% | 52.42% Counterstrike: Global Offensive 722 804 11.42% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Average Native 1080p, Non-RT Performance 143 | 111 291 | 156 103.27% | 40.70%

Swipe to scroll horizontally Ray tracing disttivato, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 1440p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 77 | 47 153 | 76 98.7% | 61.7% F1 2022 204 | 170 276 | 238 35.29% | 40.0% Total War: Warhammer III 91 | 64 143 | 109 57.14% | 70.31% Cyberpunk 2077 48 | 37 82 | 63 70.83% | 70.27% Returnal 101 | 65 151| 73 49.5% | 12.31% Tiny Tina's Wonderland 107 | 91 171 | 137 59.81% | 50.55% Counterstrike: Global Offensive 479 619 29.27% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Average Native 1080p, Non-RT Performance 105 | 80 221 | 119 110.57% | 49.02%

Swipe to scroll horizontally Ray tracing disttivato, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 2160p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 33 | 21 103 | 60 212.12% | 185.71% F1 2022 136 | 116 192 | 160 41.18% | 37.93% Total War: Warhammer III 47 | 33 75 | 56 60.0% | 69.7% Cyberpunk 2077 19 | 15 37 | 27 94.74% | 80.0% Returnal 59 | 39 93 | 62 57.63% | 58.97% Tiny Tina's Wonderland 56 | 47 91 | 75 62.5% | 59.57% Counterstrike: Global Offensive 224 365 62.75% Row 9 - Cell 0 Row 9 - Cell 1 Row 9 - Cell 2 Row 9 - Cell 3 Average Native 1080p, Non-RT Performance 58 | 45 131 | 74 127.06% | 64.97%

Indipendentemente dai benchmark eseguiti, la RTX 4080 surclassa nettamente la RTX 4070 nei giochi nativi (non upscalati) a 1080p e 1440p senza RT, doppiando facilmente gli fps medi della RTX 4070 a 1080p, 1440p e 4k.

Swipe to scroll horizontally Ray Tracing al massimo, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 1080p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 73 | 46 174 | 81` 212.12% | 185.71 F1 2022 127 | 108 193 | 155 57.65 | 57.53% Cyberpunk 2077 57 | 44 90 | 68 57.89% | 54.55% Returnal 109 | 63 166 | 71 52.29% | 12.70% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Average Native 1080p, RT Performance 93 | 65 148 | 92 60.0% | 40.61%

Swipe to scroll horizontally Ray Tracing al massimo, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 1440p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 59 | 38 166 | 65 181.36% | 71.05% F1 2022 85 | 73 134 | 115 57.65% | 57.53% Cyberpunk 2077 35 | 27 58 | 44 65.71% | 62.96 Returnal 76 | 54 121 | 77 59.21% | 42.59% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Average Native 1440p, RT Performance 64 | 48 120 | 75 87.84% | 56.77%

Swipe to scroll horizontally Ray Tracing al massimo, res nativa, impostazioni massime, valore medio/minimo Header Cell - Column 0 RTX 4070 RTX 4080 Gap prestazionale 2160p fps Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Avg | Min (1%) Metro: Exodus 17 | 13 65 | 44 282.35% | 238.46% F1 2022 48 | 40 72 | 61 50.0% | 52.50% Cyberpunk 2077 15 | 8 28 | 22 86.67% | 175.0% Returnal 52 | 30 68 | 41 30.77% | 36.67% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Average Native 1080p, Non-RT Performance 34 | 25 60 | 44 74.85% | 79.67%

Sngendo il ray tracing al massimo, le prestazioni della RTX 4070 subiscono una forte riduzione, con una perdita media di circa 38 fps. Dato che la RTX 4070 parte da poco meno di 60 fps a 4K, l'attivazione del ray tracing rende di fatto ingiocabili molti titoli, con una media di 34 fps e un minimo di 25 fps. La situazione è migliore a 1440p, dove la RTX 4070 raggiunge una media di 64 fps con il ray tracing al massimo, con un valore minimo di 48 fps, decisamente giocabile.

A 1080p, la media è di 65 fps con il ray tracing al massimo, quindi la risoluzione Full HD è l'unica risoluzione in cui la RTX 4070 offre prestazioni solide con il ray tracing attivo (con una media di 93 fps, per giunta).

La RTX 4080, invece, ha prestazioni mediamente superiori del 70% con ray tracing indipendentemente dalla risoluzione, con una media di 60 fps nativi a 4K e un minimo di 44 fps.

Tuttavia, per quanto potenti siano queste schede video , la loro caratteristica migliore è il DLSS, che recupera praticamente tutti gli fps persi con il ray tracing, soprattutto quando si imposta in modalità Ultra Performance anziché Quality. Con DLSS, la RTX 4070 è in grado di mantenere un minimo di 60 fps a 4K con tutte le impostazioni al massimo e con il ray tracing attivo. La RTX 4080, invece, si avvicina a un framerate minimo di 100 fps con DLSS e ray tracing attivato a 4K.

Complessivamente, in tutte queste metriche, la Nvidia RTX 4080 supera la RTX 4070 del 65% in termini di prestazioni di gioco. Stiamo parlando i un divario enorme.

Detto questo, bisogna chiedersi se il 65% di prestazioni in più valga il doppio del prezzo e valutare se il proprio display è in grado di supportare le prestazioni 4K della 4080. Tuttavia, se la spesa non vi preoccupa, la RTX 4080 è sicuramente la migliore tra le due in tutti i campi.

Vincitore: Nvidia RTX 4080

Quale comprare?

(Image credit: Future / John Loeffler)

Nonostante i numeri delle due schede video le facciano comparire vicine nella scala gerarchica Nvidia, le due GPU hanno enormi differenze di prezzo e prestazioni.

Se siete intenzionati a ottenere il massimo dal rapporto qualità prezzo, la Nvidia RTX 4070 è sicuramente la scheda video giusta. Non solo è una GPU 4K molto valida, ma è probabilmente la migliore scheda grafica 1440p attualmente in commercio, anche considerando l'aumento di prezzo del 20%, oltra a essere la scheda next-gen più conveniente che si possa acquistare (almeno fino al lancio della RTX 4060Ti).

Tuttavia, la RTX 4070 è una scheda grafica che da il meglio in 1440p e rappresenta una via di mezzo che potrebbe lasciare insoddisfatti coloro che cercano il massimo in termini di prestazioni. Per questo c'è la RTX 4080, che come si può vedere chiaramente dai nostri test è nettamente più potente della RTX 4070. Certo, il sovrapprezzo è enorme, ma se siete disposti a spendere (e la RTX 4090 è fuori budget), allora la RTX 4080 è la GPU ideale.

Qualunque sia la vostra decisione finale sarete sicuramente soddisfatti, perché si tratta di due delle migliori schede grafiche Nvidia GeForce che Nvidia abbia mai prodotto.