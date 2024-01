TV OLED Samsung 2024: ancora più luminosi e con uno schermo antiriflesso next-gen

In vista del CES 2024, Samsung ha rivelato le ultime novità della sua gamma di TV QD-OLED per il 2024: i Samsung S95D e S90D. Sebbene non siano state fornite informazioni ufficiali sulla data di uscita o sul prezzo, possiamo essere certi di ricevere tali informazioni nelle prossime settimane.

I QD-OLED di Samsung del 2023, l'S95C e l'S90C, sono stati due dei migliori TV del 2023. L'S90C ha addirittura battuto gli OLED di LG ed è stato nominato TV dell'anno, quindi la linea QD-OLED di Samsung per il 2024 si presenta con grandi aspettative.

Samsung ha confermato i dettagli relativi ai modelli di punta Samsung S95D e S90D, entrambi disponibili nei formati da 55 a 77 pollici e caratterizzati da un paio di interessanti aggiornamenti. Il primo è che Samsung promette il 20% in più di luminosità, affermando che l'S95D può raggiungere una luminosità di picco di 1.600 nit rispetto ai 1.400 nit dell'S95C.

Un altro annuncio importante è l'introduzione di OLED Glare Free, un rivestimento antiriflesso dello schermo che mira a eliminare i riflessi negli ambienti luminosi. Questo rivestimento è incluso nel Samsung S95D, ma non nel modello S90D (che sarà dotato di schermo opaco). Samsung sostiene inoltre che non avrà alcun effetto sul contrasto o sull'angolo di visione. Questo potrebbe risolvere l'annoso problema di cui soffrono molti televisori OLED, che tendono a concentrarsi sui toni scuri spesso mancando luminosità, infatti possono avere difficoltà in ambienti ben illuminati.

Oltre a questi due importanti annunci, è stato confermato che i Samsung S95D e S90D supporteranno ancora una volta fino a 4K 144Hz, con funzionalità FreeSync Premium Pro e FreeSync Premium rispettivamente sui modelli S95D e S90D per i giochi. Entrambi saranno inoltre dotati della Game Bar 4.0 aggiornata di Samsung, che introduce una nuova modalità AI Auto in cui la Game Bar regolerà automaticamente l'immagine e il suono in base al genere di gioco che si sta giocando, come RPG, FPS e così via.

Samsung S95C ha cambiato le carte in tavola nel 2023. Il Samsung S95D farà lo stesso? (Image credit: Future)

Samsung S95D e S90D cambieranno di nuovo le carte in tavola?

Samsung S95C ha rappresentato un enorme passo avanti rispetto al suo predecessore, il Samsung S95B, grazie a livelli di contrasto migliori, colori più intensi e una luminosità ancora più elevata. Il Samsung S90C ha anche introdotto il QD-OLED a un prezzo più accessibile, con prezzi che ora si aggirano intorno a quelli di un OLED di fascia media come l'LG C3. Ciò significa che i Samsung S95D e S90D devono superare aspettative piuttosto elevate.

L'introduzione di livelli di luminosità ancora più elevati e di uno schermo antiriflesso (sul Samsung S95D) rappresenta una vera e propria svolta per i TV OLED. Un problema di molti dei migliori TV OLED è che anche con livelli di luminosità più elevati, come nel caso dell'LG G3 con la tecnologia MLA, i riflessi possono ancora essere un problema. Se questi possono essere eliminati del tutto, come abbiamo detto sopra, uno dei principali inconvenienti dell'OLED non sarà più un problema. Grazie a livelli di luminosità ancora più elevati, il Samsung S95D potrebbe essere l'OLED perfetto per gli ambienti luminosi.

Samsung sostiene che l'S95D raggiungerà i 1.600 nit di luminosità di picco e, se questa cifra è corretta, non solo sarà l'OLED più luminoso in circolazione (abbiamo misurato il Panasonic MZ2000 a 1.480 nit di luminosità di picco), ma supererà anche i livelli di luminosità dei mini-LED.

Ma approfondendo le specifiche, i televisori sembrano quasi identici. Sia l'S95D che l'S90D hanno la stessa configurazione di altoparlanti e la stessa potenza di uscita dei modelli dello scorso anno, le stesse funzioni di gioco e ancora niente supporto Dolby Vision. Questo non vuol dire che sia un male, perché sia l'S95C che l'S90C sono televisori brillanti, ma sembra quasi che Samsung avrebbe potuto introdurre qualcos'altro tra le novità

Forse ci si aspetta molto dai Samsung S95D e S90D, dato che i loro predecessori hanno fatto molto per innovare i TV QD-OLED. Una cosa è certa: con uno schermo antiriflesso e una maggiore luminosità, il Samsung S95D potrebbe essere il televisore perfetto.