Netflix: arriva l'aggiornamento HDR che migliora i contenuti su tutti i TV 4K

Ultimamente avete avuto l'impressione che Netflix fosse migliorato sul vostro televisore 4K? Beh, dovrebbe, soprattutto se siete abbonati al costoso piano Premium. Come spiegato in un post sul blog, Netflix ha recentemente completato un aggiornamento della sua libreria di streaming che migliora in modo specifico la qualità video per i titoli 4K HDR, grazie a un metodo di codifica video chiamato ottimizzazione dinamica, di cui parleremo tra poco.

La notizia non poteva arrivare in un momento migliore per chi ha un abbonamento Netflix Premium, che in seguito agli ultimi aumenti di prezzo ora costa ben 17,99€ al mese.

Nonostante i prezzi alti Netflix rimane uno dei migliori servizi di streaming, e l'aggiornamento dell'HDR per aumentare le prestazioni sui televisori 4K potrebbe dare un contentino agli abbonati Premium che mensilmente sborsano una cifra considerevole per approfittare di tutti i vantaggi del piano di abbonamento più costoso.

Come mostra il grafico di Netflix, l'HDR-DO è in grado di offrire una qualità video elevata anche a bitrate bassi rispetto alla codifica a bitrate fisso. (Image credit: Netflix)

Da fisso a dinamico

Il post chiarisce che gli aggiornamenti seguono l'introduzione di una variante HDR del VMAF (Video Multi-method Assessment Fusion), che è la metrica di qualità video dell'azienda. La componente "multimetodo" del VMAF consiste in una serie di misurazioni oggettive e soggettive della qualità video per valutare parametri quali la fedeltà del movimento e delle informazioni visive, nonché la perdita di dettagli.

Il nuovo HDR-VMAF è frutto della collaborazione tra Netflix e Dolby Laboratories e prevede "test soggettivi con contenuti 4K-HDR utilizzando pannelli OLED di fascia alta in condizioni calibrate create nelle case dei partecipanti", si legge nel post di Netflix. Inoltre, l'HDR-VMAF è indipendente dal formato, misurando la qualità in modo uguale e indipendente per i programmi Dolby Vision e HDR10, e calcola i punteggi sulla base di un "display ideale", che sia "in grado di rappresentare l'intera gamma di luminanza e l'intera gamma cromatica coperta dal segnale video".

Un vantaggio fondamentale dell'HDR-VMAF è che ha permesso a Netflix di passare dalla codifica video a bitrate fisso all'utilizzo di codifiche ottimizzate dinamicamente (HDR-DO) per lo streaming video 4K HDR. Il post sul blog tecnologico di Netflix sottolinea anche che l'HDR-DO non solo offre una qualità superiore rispetto alla codifica a scala fissa, ma è anche più efficiente, occupando in media solo il 58% dello stesso spazio di archiviazione.

Ecco come Netflix riassume i miglioramenti apportati da HDR-VMAF e HDR-DO:

40% in meno di re-buffer

Qualità video più elevata sia per le sessioni a banda limitata che per quelle non limitate

Bitrate iniziale più basso

Maggiore qualità iniziale

Ritardo di riproduzione inferiore

Minore variazione della qualità video fornita

Minore utilizzo dei dati Internet, soprattutto su cellulari e tablet