I 9 migliori TV del 2024 che abbiamo visto al CES

Non è stata una sorpresa che al CES 2024 siano stati presentati tanti televisori interessanti di produttori del calibro di Samsung, LG, TCL, Hisense e altri ancora.

Di seguito vi proponiamo quelli che abbiamo reputato essere i migliori televisori in mostra al CES.

1. LG Signature OLED T

(Image credit: Future)

Gli OLED trasparenti sono stati un punto fermo del CES per anni, ma sempre come concept. Questa è la prima volta che si tratta di un prodotto concreto che, secondo LG, sarà disponibile per l'acquisto nel corso del 2024 (a un prezzo non ancora specificato, ma che presumiamo sarà a cinque cifre).

Si tratta di un TV OLED 4K trasparente da 77 pollici che al CES è stato integrato in una serie di scaffali, un modo intelligente per enfatizzare la resa del pannello trasparente. È dotato di un sistema audio integrato sotto lo schermo, ma sono due i grandi progressi tecnologici che lo hanno reso possibile: un pannello nero che si arrotola dietro lo schermo se si vuole guardare qualcosa in modo tradizionale, che crea il contrasto per cui l'OLED è noto (invece di far passare la luce che lo sbiadisce); e un box di connessione wireless, che trasmette il video 4K 120Hz allo schermo e fa in modo che i cavi possano trovarsi in un'altra parte della stanza.

2. LG C4

(Image credit: Future)

Tra i televisori che ci aspettiamo siano accessibili all'utente medio questo è quello che ci è piaciuto di più, perché sembra essere il salto in avanti in termini di luminosità e contrasto che speravamo di vedere con l'LG C3 dello scorso anno: è evidente che le sue capacità HDR siano cambiate notevolmente rispetto all'LG C3: i colori appaiono più vivaci e i riflessi bianchi si staccano dall'immagine con un effetto ancora più luminoso.

Non sappiamo esattamente quale sia la luminosità da aspettarsi, ma il miglioramento sembra essere nell'ordine del 20%.

3. Samsung QN900D

(Image credit: Future)

Questo televisore suscita emozioni contrastanti. Più precisamente, l'ultima versione dell'upscaling AI 8K di Samsung a nostro avviso si spinge troppo verso l'inquietante effetto "uncanny valley" delle immagini generate dall'intelligenza artificiale.

Tuttavia, in questo caso si può fare un passo indietro verso un'elaborazione meno estrema e godersi un'altissima qualità dell'immagine. I più recenti TV Samsung mini-LED hanno un nuovo design più sottile e una migliore gestione del movimento che si adatta al tipo di sport praticato (naturalmente rilevato dall'intelligenza artificiale).

Il QN900D rimane quindi in cima alla nostra lista dei migliori TV del CES 2024, anche se dobbiamo vedere di più della sua magia AI 8K per dare un giudizio definitivo.

4. TCL QM89 da 115"

(Image credit: TCL)

TCL ha davvero stupito il CES con il suo gigantesco TV mini-LED da 115 pollici dotato di tecnologia di alto livello. È strano vedere un TV delle dimensioni di uno schermo per proiettori, ma con una luminosità e un contrasto che un proiettore può solo sognare quando le luci sono accese.

I 5.000 nit di luminosità dichiarati si combinano con 20.000 zone di oscuramento (anche se non sappiamo quante di queste possano essere controllate individualmente) per offrire immagini davvero straordinarie. In situazioni come lo sport dal vivo, questo TV brilla assolutamente. Anche i toni del nero sono molto buoni per un apparecchio non OLED.

4. Panasonic Z95A

(Image credit: Future)

I TV di fascia alta di Panasonic sono sempre ineccepibili quando si tratta di qualità dell'immagine - basti pensare a quanto ne abbiamo parlato nella nostra recensione del Panasonic MZ2000 - ma siamo sempre stati insoddisfatti dal software. Ebbene, le nostre speranze non sono cadute nel vuoto, perché i nuovi TV OLED Panasonic di fascia alta per il 2024 sono dotati del software Fire TV di Amazon.

Il Panasonic Z95A è il nuovo top di gamma e presenta un nuovo pannello OLED più luminoso insieme a Fire TV. Considerando che l'MZ2000 era già l'OLED più luminoso che abbiamo testato, il suo sostituto si preannuncia a dir poco abbagliante. È disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, mentre il Panasonic Z93A da 77 pollici è meno luminoso. Lo Z95A sembra bellissimo da quello che abbiamo visto finora, e continua la tendenza di Panasonic a offrire un audio molto migliore rispetto a qualsiasi TV in circolazione.

5. Samsung S95D

(Image credit: Future)

Sebbene il nuovo televisore OLED di fascia alta di Samsung prometta una luminosità superiore del 20% rispetto al suo predecessore (che era già di prim'ordine sotto questo aspetto), è stato il nuovo schermo antiriflesso del Samsung S95D che ci ha colpito quando lo abbiamo visto fianco a fianco con il Samsung S95C dello scorso anno.

Il modo in cui ammorbidisce e sfoca i riflessi significa che sono molto più difficili da distinguere e non distraggono più di tanto, perché i nostri occhi funzionano meglio quando c'è un contrasto chiaro. Il Samsung S95D funzionerà ancora meglio in ambienti molto illuminati e sarà quindi più appetibile per un maggior numero di persone.

6. Hisense ULED X da 110"

(Image credit: Future)

Il concorrente di Hisense al modello da 115 pollici di TCL è leggermente più piccolo, ma Hisense dichiara di poter raggiungere una luminosità di 10.000 nit e 40.000 zone di regolazione, entrambi il doppio di quanto dichiarato da TCL. Ora, sospettiamo che questi valori di luminosità non saranno facili da raggiungere nell'uso normale e non dureranno a lungo, e chissà quante zone di regolazione ci sono in quelle 40.000.

È il top della nuova gamma di televisori Hisense 2024 mini-LED ed è dotato di un elegante piedistallo con un sistema di altoparlanti integrato. Ma soprattutto siamo rimasti affascinati dai colori molto brillanti, molto incisivi e dalle impressionanti luci.

7. Samsung S90D

(Image credit: Future)

Il Samsung S90D è il successore del nostro TV dell'anno 2023, il Samsung S90C. Con il nuovo pannello QD-OLED che promette di essere più luminoso del 20% rispetto all'anno scorso (che era già entusiasmante per la sua luminosità rispetto alla concorrenza), si prospetta un TV dal rapporto qualità-prezzo eccellente.

8. LG G4

(Image credit: Future)

Il TV OLED LG G4 promette un pannello ancora più luminoso del luminosissimo LG G3 del 2023, insieme al più avanzato processore d'immagine di LG (cosa che non condividerà con l'LG C4). Probabilmente si tratta delle immagini più ricche di contrasto e ben definite mai realizzate da LG, il che è tutto dire.

Inoltre, a differenza dell'LG G3, in alcuni Paesi il TV verrà fornito con un supporto, anziché con una semplice staffa per il montaggio a parete. Si preannuncia un televisore fantastico, l'unica domanda è se quest'anno l'equivalente Samsung lo batterà ancora, come ha fatto l'anno scorso.

9. Samsung Micro LED da 76"

(Image credit: Future)

I micro-LED sono la prossima grande novità nel settore dei televisori. Sono stati disponibili solo in dimensioni enormi, con prezzi ancora più elevati: TCL ci ha detto che si stima che ci vorranno 5-10 anni prima che siano commercialmente validi in modo significativo. Tuttavia, Samsung sta facendo la sua parte per aiutare con questo modello da 76 pollici che potrebbe stare bene in un salotto qualunque. Tuttavia, anche se le usuali dimensioni massicce sono state ridotte, il prezzo sarà ancora molte volte superiore a quello che si pagherebbe per un televisore mini-LED delle stesse dimensioni.

Il vantaggio della tecnologia micro-LED è che funziona come l'OLED, in quanto ogni pixel genera la propria luce per offrire un contrasto preciso, ma può essere molto, molto più luminoso pur raggiungendo livelli di nero reali. E la natura più realistica di questa combinazione di luminosità e contrasto si può certamente notare quando si vedono questi televisori di persona.