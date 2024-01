Abbiamo visto il nuovo LG C4 OLED in azione: ecco le nostre prime impressioni

Anche se abbiamo avuto poco tempo per osservarlo da vicino, è evidente che l'LG C4 rappresenta un serio upgrade rispetto all'LG C3 in termini di luminosità e elaborazione delle immagini. Grazie a una serie di aggiornamenti importanti, questo TV OLED potrebbe tornare al top nel 2024.

LG ha presentato la sua nuova gamma di TV OLED al Al CES 2024. Oltre ai modelli tradizionali abbiamo visto anche il primo TV OLED trasparente che verrà introdotto sul mercato nel 2024. Tuttavia, il modello che ha destato maggiormente la nostra attenzione è senza dubbio l'LG C4, erede diretto del popolarissimo medio gamma LG C3.

Nella presentazione iniziale del C4, LG ha affermato che il nuovo modello sarà più luminoso dell'LG C3 dell'anno scorso pur utilizzando lo stesso pannello OLED. Si tratta di un aggiornamento importante, perché il suo principale concorrente dell'anno scorso era il Samsung S90C, un TV capace di offrire una luminosità molto migliore allo stesso prezzo. Considerando che il Samsung S90D di quest'anno sarà ancora più luminoso, LG non poteva certo restare con le mani in mano. Ma la domanda che ci siamo posti è: quanto sarà più luminoso il C4 rispetto al C3 dello scorso anno?

Dopo averlo visto in azione durante la demo, pur non avendo un dato preciso fornito da LG, possiamo dire che l'aumento di luminosità c'è e si vede a occhio nudo.

I riflessi HDR che brillano sul metallo sono più abbaglianti e le aree bianche dello schermo hanno la nitidezza extra che mancava sul modello precedente. Il risultato è talmente buono che fatichiamo a credere che si tratti dello stesso pannello OLED del C3.

LG afferma che il miglioramento della luminosità è dovuto al nuovo processore Alpha 9 Gen 7, che è molto più efficiente e riesce a conalizzare l'energia nelle aree in evidenza rendendole più luminose.

Questo potrebbe significare che i miglioramenti della luminosità sono in gran parte limitati ai punti salienti, piuttosto che sull'intero schermo (questo dovrebbe favorire la visualizzazione di file HDR, ma non dovrebbe portare grandi benefici in generale). Del resto, per dare un giudizio complessivo dovremo attendere i nostri test interni.

Abbiamo anche avuto modo di vedere l'LG C4 accanto all'LG G4 (che sarà anche più luminoso del modello LG G3 dell'anno scorso, ma oltre alla migliore elaborazione c'è anche un effettivo miglioramento dell'hardware, perché le lenti dello schermo OLED MLA sono state ridisegnate) e, sebbene il G4 sia ancora nettamente superiore in termini di luminosità rispetto al C4 di fascia media, i due set sembravano molto più vicini l'uno all'altro di quanto non lo fossero G3 e C3.

A occhio e croce, il C4 dovrebbe avvicinarsi ai 1.000 nit di luminosità di picco per i modelli da 55 pollici in su, anche se, per essere chiari, non abbiamo alcun dato ufficiale a supporto di questo dato. LG non si è espressa sulle cifre esatte che prevede di raggiungere con il C4, ma ha suggerito che si tratta di una stima corretta.

Anche i modelli C4 più piccoli, da 42 e 48 pollici, saranno più luminosi rispetto a quelli dello scorso anno pur non raggiungendo lo stesso livello dei modelli da 55 pollici in su.

Durante la dimostrazione non siamo riusciti ad avere un riscontro sugli altri miglioramenti apportati all'elaborazione anche se il C4 dovrebbe produrre immagini più dettagliate grazie al processore Alpha 11 di ultima generazione.

Inoltre, il nuovo processore consente di utilizzare l'audio wireless lossless Dolby Atmos di LG, funzione che di per se vale il prezzo dell'aggiornamento per chi considera l'audio un fattore importante. Ciò significa che è possibile collegare una delle soundbar 2024 di fascia alta di LG senza alcun cavo, ottenendo comunque un audio non compresso e di qualità elevata.

A proposito di audio, però, una delle aree più deboli dell'LG C3 rispetto ai concorrenti è l'audio integrato; ad esempio, il Samsung S90C riesce a fare molto meglio a parità di prezzo e il Sony A80L è decisamente superiore in ambito audio anche se costa leggermente di più.

Durante la dimostrazione, LG ha accoppiato il C4 con la soundbar SC9S, che raccomanda specificamente come abbinamento al televisore. Sappiamo che il nuovo processore di LG esegue un upscaling del suono ancora più elaborato per l'audio spaziale, ma non abbiamo alcuna certezza sulla qualità dei diffusori.

Non vediamo l'ora di portare l'LG C4 nella nostra sala prove per testare appieno le sue prestazioni e vedere come si colloca tra i migliori TV OLED. Tuttavia, a primo impatto, siamo già certi che il C4 costituirà un aggiornamento più incisivo rispetto a quello offerto dal precedente C3.