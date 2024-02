Jannik Sinner parla delle VPN, ma cosa sono e a cosa servono?

Il termine VPN nelle ultime ore sta spopolando grazie alle dichiarazioni di Jannik Sinner, ma molti utenti non sanno esattamente di cosa si tratta e non saprebbero rispondere se qualcuno gli chiedesse: cos'è una VPN?

Per farla semplice, una VPN - o Virtual Private Network - è un software che permette di navigare sul web in modo sicuro e anonimo, aggirando i blocchi di alcuni servizi soggetti a limitazioni geografiche.

Le VPN, essendo in grado di camuffare l’ indirizzo IP dell’utente, permettono anche di connettersi a un Paese terzo e questo si rivela molto utile per aggirare i blocchi regionali imposti da alcuni servizi in streaming come Netflix o Disney+. Attenzione, però, vi diciamo subito che questa pratica, molto spesso, va contro i termini e le condizioni di Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e simili.

Ma come funziona una VPN? Le VPN, per riuscire a nascondere le nostre informazioni e camuffare il nostro indirizzo IP, sfruttano un particolare meccanismo, chiamato tunneling, una sorta di “corridoio”, di tunnel appunto, all’interno del quale fanno viaggiare i dati.

I dati trasmessi su internet da un dispositivo all’altro (tipicamente da un client a un server) sono suddivisi in pacchetti. Questi pacchetti, oltre a contenere i dati, traportano altre informazioni dal mittente al destinatario (e viceversa). Il termine inglese per riferirsi a queste informazioni è header che potremmo tradurre come “intestazione”.

È qui che entrano in gioco le VPN. Per nascondere questa intestazione, le VPN creano una rete virtuale tra più computer e fanno transitare i dati tramite un tunnel in modo che nessuno, all’esterno, possa vedere cosa succede. La presenza di questo tunnel che occulta i dati consente anche di nascondere la vera identità degli utenti e quindi possiamo far credere agli altri che il nostro dispositivo è collegato dagli Stati Uniti quando magari siamo in Italia, comodamente seduti a casa nostra.

Dopo aver chiarito che cos'è una VPN e come funziona, se si è alla ricerca di un buon servizio, suggeriamo di dare un'occhiata alle migliori VPN oppure ad una guida specifica come quella sulle migliori VPN per Netflix, le migliori VPN per Android o le migliori VPN per Mac e per iPhone.

Come guardare Animal Kingdom in streaming in Italia

Durante la conferenza stampa alla Fitp, Sinner ha parlato di una serie TV che amava guardare durante la sua permanenza in Australia: Animal Kingdom. Nonostante Sinner abbia aggiunto che in Italia questa serie non sia disponibile, si può guardare in streaming anche in Italia.