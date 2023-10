La gamma Samsung Galaxy S24 potrebbe arrivare i anticipo, si parla di gennaio

The Samsung Galaxy S23 phones launched this year

La gamma Samsung Galaxy S23 è stata presentata il 1° febbraio 2023, ma sembra sempre più probabile che la serie Samsung Galaxy S24 arrivi in anticipo, probabilmente prima della fine di gennaio 2024.

Come afferma il noto leaker @UniverseIce sul social media Weibo (fonte @Tech_Reve), il Galaxy S24 è già entrato nella fase di produzione di massa, il che lo pone in rotta per un lancio a "metà-fine gennaio".

Detto questo, le fonti che hanno parlato con SamMobile suggeriscono che un lancio "a inizio-metà gennaio" sia ancora possibile, anche se "le cose potrebbero andare in entrambi i modi". Sembrano tutti d'accordo sul lancio entro fine gennaio, anche se non si conosce ancora la data esatta.

È certamente plausibile che ci sia ancora un po' di incertezza anche all'interno di Samsung e che non sia ancora stata decisa una data specifica per il lancio. Come di consueto la presentazione avrà luogo durante l'evento Samsung Unpacked.

Iniziare presto

Le indiscrezioni sulla data di lancio del Samsung Galaxy S24 sono state piuttosto scarse fino a questo momento ma ora tutte le fonti puntano a gennaio, quindi è quasi certo che Samsung voglia far uscire i suoi telefoni di punta in leggero anticipo rispetto a quanto fatto in passato.

La serie Samsung Galaxy S22 è stata lanciata il 9 febbraio 2022, mentre la gamma Samsung Galaxy S21 è stata presentata il 14 gennaio 2021. Le date di lancio non sono costanti come quelle scelte da Apple per i suoi iPhone, ma hanno sempre avuto febbraio come mese di riferimento.

Anche se la data di lancio è ancora relativamente lontana, le indiscrezioni e le fughe di notizie sul Galaxy S24 continuano ad emergere con una certa regolarità. Negli ultimi giorni, ad esempio, abbiamo sentito indizi su una maggiore quantità di RAM, display aggiornati e connettività satellitare.

Tra le varie indiscrezioni si dice anche che Samsung tornerà a utilizzare sia i chip Exynos che il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 per i suoi Galaxy S24, quindi le prestazioni dei nuovi top di gamma potrebbero dipendere (purtroppo) dal luogo del mondo in cui risiede l'acquirente. L'Italia, a quanto pare, sarà uno dei paesi in cui i Galaxy verranno venduti con gli Exynos.