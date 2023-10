Samsung Galaxy S24, torna il processore Exynos in Italia

The Galaxy S23 series was exclusively powered by Snapdragon CPUs

Le nuove indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S24 e riguardano forse il componente più importante di tutti, ovvero il chipset che sarà il cuore dei prossimi migliori smartphone Galaxy.

Secondo The Elec, Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus utilizzeranno una CPU Exynos 2400 o uno Snapdragon 8 Gen 3 a seconda del Paese di distribuzione. L'S24 Ultra, invece, sarà dotato di Snapdragon 8 Gen 3 a livello globale.

Il Galaxy S23, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra per la prima volta erano tutti dotati dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, anche in Italia.

Due SoC diversi

Ciò di cui possiamo essere certi è che il chipset Samsung Exynos 2400 è sicuramente in arrivo: Samsung lo ha annunciato in occasione di una speciale anteprima, dicendo che porterà con sé prestazioni complessive 1,7 volte più veloci e prestazioni AI 14,7 volte più veloci rispetto al suo predecessore, l'Exynos 2200.

Come sottolinea Elec, l'Exynos 2300 non ha mai visto la luce a causa di problemi di stabilità e velocità - da qui il passaggio del Galaxy S23 a Qualcomm. Il Samsung Galaxy S22, invece, utilizzava sia Exynos 2200 che Snapdragon 8 Gen 1 in base al Paese di distribuzione.

Sebbene Samsung sia sempre stata propensa a inserire i propri chipset all'interno dei propri telefoni al fine di costruire dispositivi migliori, come fanno Apple e Google, ha faticato a far sì che la linea Exynos fosse all'altezza di quanto offerto da Snapdragon.

Dovremo aspettare per vedere se nel 2024 ci riuscirà o meno. Il lancio degli smartphone Samsung Galaxy S24 è previsto per gennaio o febbraio e abbiamo già visto dei rendering non ufficiali di come potrebbero essere questi telefoni.