Galaxy S23 al miglior prezzo: le nostre previsioni in base alle prossime uscite Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S24 dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno. Se siete alla ricerca della migliore offerta su uno smartphone potente, vi starete chiedendo se il Galaxy S23 scenderà di prezzo non appena verrà annunciato il Galaxy S24. In realtà non è proprio così.

Quando arriverà la serie Galaxy S24 ci aspettiamo che Samsung mantenga in vendita anche i modelli Galaxy S23 per il prossimo futuro. Al momento è possibile andare sul negozio online di Samsung e acquistare un Galaxy S22 nuovo di zecca, quindi è probabile che l'attuale smartphone Samsung top di gamma rimarrà in circolazione per un po'.

Il Galaxy S23 è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di partenza di 979€. Naturalmente il prezzo scenderà, ma non al momento del lancio del Galaxy S24. Anzi, sospettiamo che Samsung abbasserà il prezzo prima, forse molto presto. Abbiamo monitorato il prezzo del Galaxy S22 negli ultimi due anni in cui è stato disponibile e abbiamo scoperto un dato interessante.

Galaxy S23 sarà presto disponibile in offerta

Samsung ha abbassato il prezzo del Galaxy S22 al momento del lancio del Galaxy S23. Non si trattava di uno sconto enorme su un telefono che aveva un anno di vita. Un anno in più, soprattutto per uno smartphone Android, è un grosso problema perché significa un anno in meno in cui riceverà gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo. Per non parlare dell'hardware più vecchio, come processori più lenti e fotocamere di qualità inferiore.

Poco prima della messa in vendita del Galaxy S23, Amazon aveva concesso uno sconto al Galaxy S22 per quasi tre settimane, abbassando il prezzo di più rispetto al sito ufficiale fino al prezzo più basso che avremmo visto per 4 mesi, fino all'arrivo del Prime Day.

Se volete un telefono Galaxy S di punta ma non volete pagare il prezzo pieno per un modello nuovo di zecca, il Galaxy S23 probabilmente scenderà di prezzo, ma tenete d'occhio Amazon o altri rivenditori che vogliono svuotare il magazzino prima dell'arrivo del nuovo modello. Se nelle prossime settimane Amazon dovesse offrire un ottimo sconto sull'S23, approfittatene, perché probabilmente non troverete un prezzo migliore fino a quando il telefono non sarà invecchiato ulteriormente.

La storia non finisce qui. Alla fine, il prezzo scende a un livello minimo prima che il modello venga ritirato dal mercato.

Il prezzo più basso arriverà quest'estate

Su Amazon i prezzi dei telefoni Galaxy S22 sono scesi ai minimi termini proprio in concomitanza con l'arrivo sul mercato del Galaxy Z Fold 5 e del Galaxy Z Flip 5. Questo ha molto senso. Samsung ha chiaramente bisogno di abbassare il prezzo dei suoi modelli più vecchi, ma abbassare il prezzo proprio quando si lancia il nuovo telefono ricorda agli acquirenti che il nuovo telefono alla fine scenderà di prezzo.

Nascondendo il ribasso dietro il lancio del telefono pieghevole, Samsung offre agli acquirenti un ottimo affare mentre riceve grande attenzione per l'innovazione sui suoi telefoni più costosi.

In altre parole, se state aspettando il miglior prezzo assoluto per un Galaxy S23, e avete tutto il tempo per aspettare, possiamo aspettarci un altro grande calo di prezzo appena prima del lancio dei telefoni Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 nel corso dell'anno. Dopodiché, è solo questione di tempo prima che il Galaxy S23 si ritiri per far posto all'inevitabile Galaxy S25.