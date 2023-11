Ecco perchè conviene comprare un Galaxy S23 per il Black Friday

Il periodo delle offerte del Black Friday tende a privilegiare gli sconti su prodotti tecnologici come portatili, TV e tablet, ma è comunque un buon momento per andare a caccia di un nuovo smartphone. E se dovessimo consigliare un telefono da tenere d'occhio, sarebbe uno dei modelli Samsung Galaxy S23.

Al momento sono già disponibili alcune offerte interessanti, ma i prezzi potrebbero continuare a calare man mano che il Black Friday si avvicina.

Sebbene il Samsung Galaxy S23 abbia un prezzo interessante per un telefono di punta, non è esattamente uno smartphone economico. E per acquistare il Galaxy S23 Ultra, uno dei migliori smartphone in circolazione, è necessario pagare una cifra ancora più alta. Per questo motivo, se siete alla ricerca di un nuovo telefono, è bene tenere d'occhio i prezzi scontati di questi telefoni fino al Cyber Monday.

Ogni anno i telefoni di punta Galaxy continuano a stupire, anche se oggi i cambiamenti sono più iterativi. Per questo motivo, è certo che se ne prendete uno a un prezzo conveniente, non rimarrete delusi.

Non perdetevi le migliori offerte del Black Friday

Samsung Galaxy S23, le migliori offerte

Prezzo ai minimi s... Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB a 999€ L'ultimo top di gamma Samsung nonché il nostro cameraphone preferito si trova già in sconto a una cifra davvero super interessante su eBay.

Samsung Galaxy S23 128GB a 635€ Questo è il più piccolo della serie Galaxy S23, ma è senza dubbio uno dei telefoni Samsung più capaci mai realizzati. A questo prezzo scontato avrete il chipset Snapdragon Gen 8 2 di Qualcomm, leader di mercato, un display nitido a 120Hz e tre straordinarie fotocamere posteriori.