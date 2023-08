Niente panico, fan di Apple! L'iPhone 15 Pro Max non è più in ritardo

Buone notizie, futuri possessori di iPhone 15: nonostante alcune voci circolate la scorsa settimana indicassero un presunto ritardo nella produzione del top di gamma Apple, oggi una voce autorevole ha smentito la notizia affermando che iPhone 15 Pro Max arriverà a settembre, come previsto inizialmente.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple riceverà le prime unità di iPhone 15 Pro Max nei prossimi giorni, motivo per cui si crede che il telefono sarà effettivamente disponibile in tempo per il lancio previsto a settembre.

È sufficiente dire che si tratta di una buona notizia sia per i consumatori che per la stessa Apple, anche perché secondo le previsioni l'iPhone 15 Pro Max è destinato a superare di gran lunga le vendite degli altri modelli di iPhone 15.

Le suddette voci sul ritardo dell'iPhone 15 Pro Max si basavano sulle preoccupazioni relative alla disponibilità del nuovo sensore fotografico Sony che sarebbe destinato esclusivamente all'iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, secondo Kuo i problemi di approvvigionamento sono stati risolti.

(Image credit: Future / Apple)

Ci aspettiamo che la data di uscita effettiva dell'iPhone 15 cada intorno a venerdì 22 settembre di quest'anno, mentre l'evento di lancio dell'iPhone 2023 si terrà probabilmente martedì 12 o mercoledì 13 settembre. I preordini dell'iPhone 15 inizieranno probabilmente pochi giorni dopo l'evento, venerdì 15 settembre, e le date di spedizione seguiranno un'altra settimana dopo (da qui la previsione di venerdì 22 settembre).



Se Apple dovesse lanciare l'iPhone 15 Pro Max in un secondo momento non ci sarebbe comunque niente di strano, dato che non sarebbe la prima volta che un modello specifico di iPhone arriva in ritardo. L'anno scorso l'iPhone 14 Plus è stato spedito con quasi un mese di ritardo rispetto al resto della famiglia iPhone 14, mentre nel 2020 l'iPhone 12 mini e l'iPhone 12 Pro Max sono arrivati qualche settimana dopo l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro .

Detto questo, la recente affermazione di Kuo suggerisce che il prossimo iPhone di fascia alta arriverà nei tempi stabiliti.

Per quanto riguarda la performance della linea iPhone 15 in generale, alcuni analisti sostengono che l'iPhone 15 è sulla buona strada per diventare l'iPhone più venduto degli ultimi anni, mentre altri affermano che Apple sta tagliando la produzione dell'iPhone 15 a causa di "problemi di domanda".

In ogni caso, l'iPhone 15 Pro Max (che alcuni chiamano iPhone 15 Ultra) sembra destinato a essere il modello più popolare del lotto, e il nostro confronto preliminare tra iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max illustra alcune delle possibili ragioni.