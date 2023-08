iPhone 15 Pro Max potrebbe arrivare a ottobre: tutta colpa della fotocamera

Grazie alla grande quantità di rumor e indiscrezioni riguardanti la gamma iPhone 15 siamo abbastanza sicuri di sapere cosa vedremo all'evento di presentazione Apple di settembre. Tuttavia, l'iPhone 15 Pro Max continua a essere oggetto di voci discordanti su nome, hardware e data di uscita.

Di recente abbiamo sentito, ad esempio, che l'iPhone 15 Pro Max potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra, mentre voci dell'ultima ora parlano di un potenziale ritardo nelle spedizioni causato dalla mancanza di alcuni componenti hardware.

Secondo una nota pubblicata da 9to5Mac, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe essere spedito con tre o quattro settimane di ritardo rispetto all'iPhone 15, all'iPhone 15 Plus e all'iPhone 15 Pro. Si pensa che Sony, uno dei principali fornitori di componenti per le fotocamere Apple, potrebbe "non essere in grado di fornire il sensore di immagine utilizzato dall'iPhone 15 Pro Max in tempo per la spedizione insieme agli altri nuovi modelli".

L'iPhone 15 Pro Max dovrebbe vantare un sistema di fotocamere nettamente superiore a quello degli altri modelli della gamma iPhone 15, con un teleobiettivo a periscopio che costituirebbe il principale aggiornamento per il top di gamma di quest'anno. Evidentemente, però, questo obiettivo si sta rivelando difficile da produrre a ritmi consistenti.

Ci aspettiamo che la data di uscita effettiva dell'iPhone 15 cada intorno a venerdì 22 settembre di quest'anno, mentre l'evento di lancio dell'iPhone 2023 si terrà probabilmente martedì 12 o mercoledì 13 settembre. I preordini dell'iPhone 15 inizieranno pochi giorni dopo l'evento, probabilmente venerdì 15 settembre, e le prime spedizioni partiranno la settimana successiva (da qui la previsione di venerdì 22 settembre).



Tuttavia, se l'iPhone 15 Pro Max sta effettivamente subendo ritardi compresi tra le tre e le quattro settimane rispetto agli altri modelli di iPhone 15, è lecito pensare che il dispositivo arriverà sugli scaffali dei negozi tra venerdì 13 e venerdì 20 ottobre.

Nei mesi scorsi avevamo sentito parlare di possibili ritardi anche per l'iPhone 15. L'analista di Bank of America, Wamsi Mohan - che aveva correttamente previsto che l'iPhone 12 sarebbe arrivato in ritardo nel 2020 - ha recentemente suggerito che l'intera gamma iPhone 15 potrebbe arrivare a fine ottobre, a causa di intoppi di produzione relativi ai display dell'iPhone 15 Pro e Pro Max.



Ovviamente questa voce si riferisce a tutti i modelli di iPhone 15, e non solo al Pro Max, e alla carenza di display, piuttosto che di sensori, ma è interessante notare che più fonti hanno ipotizzato ritardi per l'iPhone 15 Pro Max.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che Apple rimanda il lancio di un modello specifico di iPhone. L'anno scorso l'iPhone 14 Plus è arrivato con quasi un mese di ritardo rispetto al resto della famiglia iPhone 14, mentre nel 2020 l'iPhone 12 mini e l'iPhone 12 Pro Max sono arrivati qualche settimana dopo l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro.

In ogni caso, non dovremo aspettare molto prima che Apple stessa confermi le date di arrivo dei suoi prossimi iPhone.