iPhone 15, l'uscita è stata rimandata a ottobre

Cattive notizie per chi sta aspettando con ansia il nuovo iPhone 15: il lancio dello smartphone Apple di nuova generazione potrebbe tardare di un paio di settimane.

Questa indiscrezione proviene da Wamsi Mohan, analista di ricerca globale di Bank of America, il quale prevede che il dispositivo uscirà a ottobre anziché a settembre. Mohan non ha spiegato le motivazioni, ma un report del sito The Information potrebbe offrire qualche spunto sul perché di questo rinvio.

Problemi di produzione

Secondo quanto riferito, Apple starebbe incontrando problemi di produzione nell'assemblaggio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Fonti vicine alla situazione affermano che "i fornitori dell'azienda stanno utilizzando un nuovo processo di produzione" con l'obiettivo di ridurre le dimensioni della cornice intorno al display. Le informazioni affermano che ciò consentirà ai modelli di iPhone 15 di fascia alta di avere uno schermo più grande, pur mantenendo dimensioni simili a quelle dei dispositivi più vecchi.

"Nuovo" è un termine improprio, poiché The Information rivela che il processo è già stato utilizzato per l'Apple Watch 7 nel 2019. Il gigante tecnologico voleva che lo smartwatch avesse uno schermo più grande rispetto ai suoi vecchi smartwatch. Anche in questo caso, il ritardo verificatosi è stato di circa un mese.

In questo caso, però, The Information prevede che Apple produrrà meno unità di fascia alta piuttosto che rinviare il lancio. Il problema sarebbe "più marcato per iPhone 15 Pro Max, il che suggerisce che ci saranno carenze più gravi per quel modello rispetto all'iPhone 15 Pro". Per quanto riguarda l'iPhone 15 di base, tutto sembra procedere secondo i piani.

E quindi?

Quindi, la domanda è: quanto è probabile un ritardo? È difficile dirlo. I rinvii sono un evento raro per i lanci di iPhone, ma è già successo in passato. L'iPhone 14 Plus è l'esempio più recente. D'altra parte, Apple potrebbe aver imparato la lezione dagli incidenti precedenti. Una ricerca del DSCC (Digital Supply Chain Consultants) rivela che l'azienda ha fatto scorte di display per smartphone per soddisfare la domanda dei consumatori ed evitare, si spera, la carenza.

Il lato positivo di tutto questo è che, anche se ci sarà un ritardo, non sarà molto lungo. La stessa cosa è successa con l'iPhone 12 nel 2020, che è stato posticipato di qualche settimana a causa di problemi di approvvigionamento a livello globale.