iPhone 15, la serie includerà i migliori cameraphone mai creati

Di tutti gli aggiornamenti di cui si vocifera per la linea iPhone 15 potrebbero essere le fotocamere a fare la differenza, secondo un nuovo report.

Secondo TrendForce, gli aggiornamenti della fotocamera dell'iPhone 15 saranno la "star dello show" all'evento Apple di settembre e "un fattore cruciale che potrebbe far pendere la bilancia verso i potenziali acquirenti".

Cosa c'è di così speciale in questi aggiornamenti della fotocamera? Innanzitutto, il report conferma le affermazioni secondo cui iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno dotati di un nuovo sensore Sony. A quanto pare, questo sensore estenderà la gamma dinamica delle immagini, consentendo di ottenere immagini HDR di maggiore impatto.

L'indiscrezione non menziona il numero di megapixel di questo sensore, ma abbiamo già sentito che l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus avranno una fotocamera principale da 48MP, rispetto ai soli 12MP dell'iPhone 14.

TrendForce descrive questo nuovo sensore come "all'avanguardia", quindi sembra che ci si possa aspettare grandi cose.

Più zoom

Il report riprende anche le affermazioni secondo cui iPhone 15 Pro Max sarà dotato di un obiettivo a periscopio, che consentirà uno zoom a più ampio raggio rispetto all'iPhone 14 Pro Max. Non è stato specificato di quanto, ma da diverse fonti abbiamo sentito parlare di zoom ottico 5x-6x e addirittura 10x. A titolo di riferimento, iPhone 14 Pro Max offre uno zoom ottico 3x, quindi sarebbe un grande cambiamento.

Potrebbero esserci anche altri aggiornamenti: una prima fuga di notizie ha parlato di un nuovo grande sensore per la fotocamera principale dell'iPhone 15 Pro Max, anche se non si tratta di una notizia recente.

In ogni caso, sembra sempre più che le fotocamere di tutti e tre i modelli di iPhone possano subire upgrade importanti, con l'iPhone 15 Pro che potrebbe essere l'eccezione, in quanto non si prevede che riceva l'aggiornamento del periscopio del Pro Max.

Nella tabella che segue è riportata la configurazione della fotocamera più probabile per ciascun telefono, in base alle indiscrezioni e alle fughe di notizie trapelate finora.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Fotocamera principale: 48MP 1/1.5" 48MP 1/1.5" 48MP f/1.8 1/1.28" 48MP f/1.8 1/1.28" Fotocamera ultra-wide: 12MP f/2.4 120° 12MP f/2.4 120° 12MP f/2.2 120° 12MP f/2.2 120° Teleobiettivo: / / 12MP f/2.8 3x zoom 12MP periscopica con zoom 5x-6x Fotocamera frontale: 12MP f/1.9 12MP f/1.9 12MP f/1.9 12MP f/1.9

Il cambiamento più importante

Se le fotocamere sono così buone come suggerisce TrendForce, allora potrebbe essere una grande vittoria per Apple, perché per quanto i suoi smartphone siano fantastici, le fotocamere faticano a tenere il passo con quelle dei migliori smartphone Samsung.

Apple vince in genere per i video, ma l'esperienza fotografica degli iPhone ha bisogno di un aggiornamento e speriamo che lo ottenga con la linea iPhone 15. Lo scopriremo il 12 settembre, data in cui verrà presentata la serie iPhone 15.

