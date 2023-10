iPhone 15 Pro Max vs Google Pixel 8 Pro: zoom 5x a confronto, chi la spunta?

Qual è lo smartphone con lo zoom migliore? Ci siamo posti questa domanda e per formulare una risposta abbiamo messo a paragone due dei migliori cameraphone sul mercato, ovvero iPhone 15 Pro Max e Google Pixel 8 Pro.

Abbiamo testato a lungo entrambi gli smartphone concentrandoci sul comparto fotografico e, in particolare, sul teleobiettivo 5x condiviso dai due contendenti.

La fotocamera da 12MP 5x f/2.8 dell'iPhone 15 Pro Max è un nuovo punto di riferimento nella linea di iPhone. La precedente ammiraglia aveva uno zoom ottico massimo di 3x (e questo è tutto ciò che si ottiene con l'iPhone 15 Pro). Inoltre, il nuovo obiettivo impiega la prima tecnologia tetraprismatica di Apple (in pratica, piega la luce attraverso i prismi per ottenere una maggiore distanza focale in pochissimo spazio).



Lo zoom 5x non è una novità per la linea Pixel, ma il teleobiettivo del Google Pixel 8 Pro ha un'apertura leggermente più ampia rispetto al precedente Pixel 7 Pro passando da f/3,5 a f/2,8. Il telefono di Google è in grado di catturare foto con zoom digitale 30x, ma non terremo conto di questo aspetto in quanto non è utile al nostro confronto. La maggior parte delle immagini con zoom digitale catturate dai Pixel, dai migliori telefoni Samsung Galaxy e da altri sono piene di un rumore eccessivo che rende necessario l'intervento dell'AI e crea artefatti dei quali preferiamo fare a meno. Semplicemente non sono immagini realistiche, anche se in alcuni casi potrebbero sembrarlo.



Per il test abbiamo usato una serie di regole molto semplici: niente zoom digitali, niente filtri, niente interventi per regolare l'esposizione e niente scelta del punto di messa a fuoco. Abbiamo semplicemente puntato la fotocamera del telefono verso il soggetto e premuto il pulsante di scatto per vedere quale dei due scattava meglio.

La nostra prova

Di seguito, presentiamo i risultati ottenuti dai test in due formati. Abbiamo scelto una piccola selezione di immagini in modo da poter giudicare i dettagli, i colori e la nitidezza di ciascuna foto. Di seguito, proponiamo le immagini slider di tutte le foto comparate. Sono ovviamente compresse, ma danno un buon senso della qualità che si ottiene visualizzandole sul Google Pixel 8 Pro o sull'Apple iPhone 15 Pro Max (due schermi davvero eccellenti, tra l'altro).



Nel complesso, si tratta di due eccellenti teleobiettivi, che catturano dettagli sorprendenti e, nella maggior parte dei casi, azzeccano i colori, la nitidezza e l'esposizione. Più in generale, il Pixel 8 Pro produce colori più caldi e immagini più luminose, a volte a scapito di alcuni dettagli. Sebbene le immagini scattate con l'iPhone 15 Pro Max siano più granulose (ricordano un po' la pellicola 400) l'effetto finale è tutt'altro che malvagio.



La nitidezza dell'Apple iPhone 15 Pro Max sembra leggermente migliore grazie alla nuova stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore 3D. Tuttavia, non abbiamo avuto problemi a catturare immagini nitide con lo zoom ottico 5x del Google Pixel 8 Pro.

C'è un'ovvia disparità di pixel tra i due telefoni ma anche se la fotocamera del Pixel 8 Pro con zoom 5x ha un sensore da 48MP scatta per impostazione predefinita a 12MP. La fotocamera del teleobiettivo dell'iPhone ha 12MP e, come spesso accade con gli iPhone, li sfrutta a pieno.

La buona notizia è che entrambe le fotocamere con teleobiettivo 5x vanno alla grande. Non abbiamo aggiunto il Galaxy S23 Ultra di Samsung che, con il suo zoom ottico 10x, è lo smartphone più potente in assoluto a livello di teleobiettivo. Del resto non potevamo confrontarlo direttamente con l'iPhone e il Pixel perché il suo obiettivo più vicino ai tele dei rivali è una fotocamera con zoom ottico 3x. Tuttavia, se si desidera il migliore teleobiettivo possibile su uno smartphone, l'S23 Ultra è la scelta più ovvia.

Image 1 of 6 Due eccellenti immagini dell'Empire State Building di New York. Il Pixel tende a sovraesporre riducendo i dettagli e facendo apparire l'edificio un po' troppo pulito. Nell'immagine del Pixel 8 Pro si nota anche un leggero color seppia, che fa apparire il cielo un po' meno separato dall'edificio rispetto allo scatto dell'iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In questo scatto mattutino di un uccello, la predilezione del Pixel 8 Pro per i colori caldi gioca a suo favore: lo storno sembra osservare l'alba. L'iPhone 15 Pro Max spinge i neri e mantiene un cielo blu chiaro sul retro, ottenendo un'immagine decisamente meno calda. Entrambi ottengono un punteggio elevato per la nitidezza. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) In questo scatto l'iPhone 15 Pro Max ha prodotto un'immagine più luminosa, con una definizione complessiva delle foglie molto migliore. Appare anche un po' più granulosa rispetto all'immagine del Pixel 8 Pro. A dire il vero, non abbiamo apprezzato particolarmente nessuno dei due scatti. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La sommità di questo edificio è un altro caso in cui il Google Pixel 8 Pro illumina eccessivamente l'immagine, ma con un effetto generalmente gradevole: è possibile vedere meglio i mattoni nella foto scattata dal Pixel. Nell'immagine dell'iPhone 15 Pro Max l'illuminazione è probabilmente più fedele alla realtà. Tuttavia, la grana è più evidente nell'immagine dell'iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) L'alba è stata una sfida interessante, perché una foto diretta del sole produce quasi sempre una macchia luminosa piuttosto che un sfera circolare e luminosa. L'iPhone 15 Pro Max ha catturato un'immagine del sole decisamente più nitida, mentre l'arancione dell'alba è molto più intenso. Sebbene non sia in grado di eguagliare la qualità del sole, l'immagine del Pixel 8 Pro non ha nulla di sbagliato: la definizione delle foglie è altrettanto buona e la fotocamera fa un lavoro ammirevole nel complesso. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Penso che l'approccio generale di Google a questa immagine del cigno crei un effetto generalmente più gradevole. Nell'immagine dell'iPhone 15 Pro Max c'è troppa grana che fa sembrare l'acqua e il cigno un po' più ruvidi. Detto questo, l'iPhone cattura una rappresentazione più fedele del cigno, soprattutto nelle aree in cui i tratti sono un po' sporchi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Image 1 of 16 (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future Lance Ulanoff)

Comparativa immagini

Queste immagini affiancate mostrano i risultati del nostro confronto tra Google Pixel 8 Pro e dell'Apple iPhone 15 Pro Max. Naturalmente, sono state compresse per non appesantire troppo la pagina.