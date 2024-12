iPhone: ora è possibile impostare le vibrazioni personalizzate

Get some custom alerts set up on your iPhone 16

Gli smartphone moderni ci sommergono ogni giorno di notifiche, quindi strumenti per gestirle e darle priorità possono fare davvero la differenza. Una funzione utile dell’iPhone è la possibilità di impostare vibrazioni personalizzate per contatti specifici, consentendo di riconoscere chi vi sta chiamando o mandando un messaggio senza nemmeno guardare lo schermo.

Questa funzionalità permette di capire immediatamente se è una persona importante con cui vale la pena interrompere ciò che state facendo, semplicemente dal modo in cui il telefono vibra nella vostra tasca o su un tavolo. È un’idea semplice, ma efficace, per distinguere tra notifiche urgenti e quelle che possono aspettare.

Inoltre, la personalizzazione non si ferma qui: è possibile assegnare anche suonerie e toni di testo specifici ai contatti, rendendo questa opzione utile anche quando il telefono non è in modalità silenziosa. Sorprendentemente, però, la possibilità di personalizzare le vibrazioni sembra essere una funzione meno conosciuta, nonostante sia estremamente pratica e facile da configurare.

Impostare una vibrazione personalizzata

(Image credit: Future)

Per personalizzare le vibrazioni per un contatto sul vostro iPhone, basta seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, aprite l'app Contatti, trovate la persona per cui volete impostare una vibrazione unica e toccate Modifica in alto a destra. Questo vi porterà alla schermata dove potete aggiornare le informazioni del contatto, come numero di telefono o indirizzo, ma in questo caso ci concentreremo sulla personalizzazione delle vibrazioni.

Per iniziare, selezionate Ringtone se volete personalizzare la vibrazione per le chiamate, oppure Text Tone per i messaggi. All'interno di queste opzioni troverete una sezione chiamata Haptics. Qui potrete scegliere tra una serie di modelli di vibrazione preimpostati, ma la vera magia si trova nell’opzione Create New Vibration, che vi permette di creare uno schema tutto vostro.

Creare un modello di vibrazione è divertente e creativo. Una volta selezionata l'opzione, potete premere e rilasciare il dito sullo schermo per comporre la sequenza desiderata. È un po’ come scrivere in codice Morse: tocchi brevi e lunghi si trasformano in vibrazioni di diversa intensità e durata. Potete visualizzare la vostra creazione attraverso i punti e le linee che appaiono sullo schermo. Se vi sembra tutto a posto, toccate Stop per fermare la registrazione.

Prima di salvare, potete riascoltare il vostro modello di vibrazione toccando Play o ricominciare da capo con Record. Quando siete soddisfatti, toccate Salva, date un nome alla vibrazione e confermate. Ora il vostro schema personalizzato sarà disponibile e potrà essere assegnato a uno o più contatti.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Questa funzione è un ottimo modo per distinguere chi vi sta chiamando o mandando un messaggio, anche quando il telefono è in modalità silenziosa. Inoltre, potete creare modelli personalizzati per gruppi di persone, come la famiglia o gli amici, rendendo ancora più immediato capire chi vi sta cercando senza nemmeno guardare lo schermo.

Altre impostazioni di contatto personalizzate

Name your vibrations and you can find them again later (Image credit: Future)

Oltre alla possibilità di personalizzare le vibrazioni, l'iPhone offre altre opzioni interessanti per rendere unica l'esperienza delle notifiche, accessibili sempre dal pulsante Modifica nella pagina di un contatto. Se il telefono non è impostato solo sulla vibrazione, potete scegliere toni personalizzati per chiamate e messaggi.

Toccando Ringtone, avrete accesso a una serie di suonerie preimpostate fornite da Apple. È sufficiente selezionare una voce dall'elenco per ascoltarne l'anteprima. Se desiderate qualcosa di diverso, potete scegliere Tone Store per esplorare ulteriori opzioni, acquistabili tramite quello che una volta era l'iTunes Store. Qui troverete suonerie ispirate a musica, film e altri temi celebri.

La personalizzazione non si limita alle chiamate. Con l'opzione Text Tone, potete selezionare suoni personalizzati per gli avvisi dei messaggi. Anche in questo caso, Apple fornisce una selezione preimpostata, ma è possibile accedere al Tone Store per aggiungere nuove tonalità, come il famoso bip di R2-D2 dai film di Star Wars.

Se desiderate un tocco ancora più personale, è possibile creare una suoneria completamente personalizzata. Tuttavia, questo processo richiede qualche passaggio in più e potrebbe risultare complesso. Per chi è interessato, Apple offre una guida ufficiale che illustra come caricare e utilizzare suonerie create ad hoc.

Grazie alle vibrazioni e alle suonerie personalizzate, potete rendere davvero unico il vostro iPhone. Queste opzioni vi permettono non solo di distinguervi, ma anche di sapere chi vi sta contattando ancor prima di guardare lo schermo. Un modo pratico e creativo per aggiungere un tocco personale al vostro dispositivo.