iOS 18: tutte le novità e i dispositivi compatibili

Apple ha lanciato ufficialmente iOS 18 durante la WWDC 2024, e l'atteso aggiornamento software è ora disponibile per il download sui dispositivi compatibili. Giunto alla versione 18.2, l'ultimo aggiornamento introduce importanti miglioramenti nelle app principali dell'iPhone, come Mail, Messaggi, Foto, Mappe e Portafoglio.

Inoltre, iOS 18 porta con sé una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, disponibili esclusivamente sui modelli di punta come iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e i dispositivi della linea iPhone 16, grazie alla suite Apple Intelligence.

Di seguito troverete le informazioni essenziali su iOS 18: date di rilascio, nuove funzionalità principali e l'elenco dei dispositivi compatibili. Se volete provare l'aggiornamento, ecco una guida su come scaricare iOS 18 sul vostro dispositivo.

Che cos'è? L'ultima versione principale di iOS

Quando è uscita? 16 settembre 2024

Quanto costa? È un aggiornamento gratuito

iOS 18: Data d'uscita

iOS 18 è stato rilasciato per i dispositivi compatibili il 16 settembre 2024, dopo essere stato annunciato ufficialmente durante la WWDC 2024 il 10 giugno 2024.

Tra l'annuncio e il rilascio, Apple ha reso disponibili diverse versioni beta di iOS 18, offrendo a sviluppatori e utenti la possibilità di testare in anticipo alcune delle funzionalità principali introdotte con l'aggiornamento.

Dopo il debutto, Apple ha continuato a migliorare il sistema operativo con due aggiornamenti iterativi: iOS 18.1, disponibile dal 28 ottobre 2024, e iOS 18.2, rilasciato l'11 dicembre 2024. Questi aggiornamenti hanno apportato ulteriori miglioramenti e affinamenti all'esperienza offerta da iOS 18.

iOS 18: Caratteristiche

Ecco alcune delle più importanti e migliori funzionalità introdotte con iOS 18. Per una panoramica completa, è possibile consultare il PDF ufficiale di Apple dedicato alle novità di iOS 18.

Apple Intelligence

L'Intelligenza Apple, invece di essere introdotta con il lancio iniziale di iOS 18, è arrivata con l'aggiornamento iOS 18.1, disponibile dal 28 ottobre, almeno negli Stati Uniti.

Questa nuova suite di funzionalità è stata resa disponibile sui modelli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e sulla linea iPhone 16. Include strumenti avanzati come un Siri potenziato, sintesi del testo, assistenza nella scrittura e creazione di immagini generative.

Per un elenco completo delle funzionalità offerte da Apple Intelligence, è possibile visitare il nostro hub dedicato.

App Foto ridisegnata

Con iOS 18, l'app Foto per iPhone riceve una delle "più grandi riprogettazioni di sempre". L'interfaccia è stata ottimizzata per unificare in un'unica vista sia la griglia delle foto che quella delle date, rendendo più semplice e veloce trovare l'immagine desiderata. Inoltre, ora è possibile applicare filtri per categorie specifiche, come screenshot o gruppi, per una navigazione ancora più mirata.

Una novità significativa è l'introduzione dell'album "Recuperati", che raccoglie tutte le foto e i video non inclusi nella galleria principale. Questa funzione, secondo Apple, aiuta a ridurre il rischio di corruzione del database e di eventuali problemi con le app di terze parti.

Personalizzazione avanzata della schermata iniziale

Con iOS 18, gli utenti possono finalmente personalizzare la disposizione delle icone delle app e dei widget in modo più flessibile. Per la prima volta, è possibile posizionare le app nella parte inferiore o sui lati dello schermo, lasciando spazio libero per visualizzare meglio lo sfondo.

Inoltre, iOS 18 introduce una nuova modalità scura per le icone delle app, che può essere attivata per un look più elegante e rilassante per gli occhi. È anche possibile aggiungere sfumature di colore alle icone, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione per adattare l'interfaccia ai propri gusti.

Aggiornamenti del Centro di controllo

Con iOS 18, il Centro di controllo riceve un importante aggiornamento che migliora l'organizzazione e la personalizzazione. Ora è possibile suddividere il Centro di controllo in gruppi di funzioni distinti, come Media e Home, consentendo un accesso più rapido e mirato alle funzionalità desiderate. Inoltre, i widget del Centro di controllo possono essere ridimensionati, offrendo una maggiore flessibilità nella disposizione e nell'uso dello spazio.

Un'altra novità introdotta con iOS 18 è la possibilità di modificare i widget del Centro di controllo che compaiono sulla schermata di blocco. Questa funzionalità consente di avere sempre a portata di mano i controlli e le informazioni più rilevanti, direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo.

Aggiornamenti dei messaggi

Con iOS 18, l'app Messaggi introduce nuove e utili funzionalità per migliorare l'esperienza di comunicazione. Ora è possibile reagire ai messaggi con qualsiasi emoji, offrendo più opzioni per esprimersi. Inoltre, si può programmare l'invio di un messaggio a un orario specifico, perfetto per chi desidera organizzarsi meglio.

Un'altra aggiunta significativa è la nuova formattazione del testo, che consente di sottolineare, barrare, mettere in grassetto i messaggi e applicare effetti come l'increspatura.

iOS 18 porta anche il supporto per lo standard RCS, rendendo l'esperienza di messaggistica più ricca quando si comunica con utenti non Apple, migliorando la compatibilità e la qualità delle conversazioni.

Infine, Apple ha esteso le funzionalità satellitari sugli iPhone compatibili, permettendo di inviare messaggi via satellite in assenza di connessioni cellulari o Wi-Fi. Questa opzione rappresenta un vantaggio notevole, soprattutto in situazioni di emergenza o in aree remote.

Una nuova app per le password

Con iOS 18, arriva una nuova app predefinita per iPhone: Passwords. Questa applicazione serve come archivio centralizzato per gestire in modo sicuro tutte le password, chiavi di accesso e codici di verifica degli utenti.

Oltre a custodire queste informazioni preziose, Passwords include funzionalità avanzate come avvisi per password deboli o notifiche nel caso in cui i propri dati siano stati coinvolti in una violazione della sicurezza.

L'app è progettata con un alto livello di sicurezza, proteggendo tutti i dati con crittografia end-to-end. Inoltre, le informazioni salvate possono essere bloccate con l'autenticazione tramite Touch ID o Face ID, garantendo un ulteriore livello di protezione e tranquillità.

Categorizzazione della posta

Con l'aggiornamento iOS 18.2, l'app Mail utilizza la migliorata elaborazione sul dispositivo di Apple per classificare automaticamente le e-mail in quattro categorie: Primarie, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni.

Questa organizzazione permette di gestire la posta in modo più efficace, facilitando l'accesso alle e-mail più importanti. Inoltre, l'app introduce i digest, riassunti chiari e concisi che aiutano a individuare rapidamente i messaggi rilevanti, semplificando ulteriormente la gestione della posta.

Aggiornamenti del portafoglio

Con iOS 18, l'app Wallet introduce la funzione "tap to cash", progettata per semplificare i pagamenti tra amici. Questa nuova opzione rende più immediato l'invio e la ricezione di denaro direttamente dall'app.

Inoltre, i biglietti per alcuni eventi sono stati aggiornati con un design più dinamico, offrendo un aspetto visivamente più accattivante e intuitivo.

Blocco delle app con autenticazione ID

Con iOS 18, l'autenticazione Face ID diventa un'opzione disponibile per tutte le app dell'iPhone, ampliando la protezione precedentemente limitata ad app come Note e quelle bancarie. Questa funzionalità offre un ulteriore livello di sicurezza per qualsiasi applicazione installata.

Un'altra novità è la possibilità di nascondere le app, spostandole in una cartella dedicata chiamata App nascoste, per garantire una maggiore privacy e organizzazione.

Un aggiornamento per la riserva di carica

Anche se non è stata ufficialmente annunciata da Apple, la prima beta di iOS 18 ha svelato un aggiornamento interessante per la funzione Riserva di energia dell'iPhone 15. Questa funzione, che permette di accedere alle schede e di localizzare il dispositivo anche quando la batteria è completamente esaurita, ora mostra anche l'ora. Si presume quindi che questa novità sia stata inclusa nella versione finale di iOS 18.

Matematica in qualsiasi campo di testo

Con iOS 18, potrebbe non essere più necessario utilizzare una calcolatrice. Inserendo un problema matematico in qualsiasi campo di testo, il sistema operativo è in grado di calcolarlo automaticamente, offrendo una soluzione immediata.

Scegliete il vostro hub domestico

Con iOS 18, se possedete più dispositivi che possono funzionare come hub Home, ora potete scegliere manualmente quale utilizzare. Questa funzione consente di selezionare l'opzione più adatta e veloce, garantendo una gestione ottimale della vostra casa intelligente.

Riprese video senza mettere in pausa l'audio

Con iOS 18, registrare video con l'iPhone diventa più pratico. In passato, l'utilizzo della modalità videocamera interrompeva automaticamente la riproduzione di musica, podcast o altri contenuti audio. Ora, invece, è possibile registrare video senza mettere in pausa l'audio, un cambiamento semplice ma molto apprezzato.

iOS 18: Compatibilità

Apple ha confermato che iOS 18 e le sue successive iterazioni sono compatibili con tutti gli iPhone successivi all'iPhone XS, ovvero qualsiasi dispositivo dotato di chipset A12 Bionic o più recente. Questi requisiti sono identici a quelli richiesti per iOS 17.

Tuttavia, è importante sottolineare che le funzionalità di Apple Intelligence sono limitate ai modelli più recenti, tra cui la linea iPhone 16, l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max.

Di seguito è riportato l'elenco completo degli iPhone compatibili con iOS 18. Per ulteriori dettagli, inclusa la compatibilità con iPadOS 18, potete consultare il nostro approfondimento dedicato alla compatibilità con iOS 18 e iPadOS 18.